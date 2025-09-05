szeptember 5., péntek

Edzőmeccs

1 órája

A ZTE FC döntetlent játszott a Videotonnal zárt kapus meccsen

Címkék#Videoton FC#ZTE FC#Nuno Campos#edzőmérkőzés

A bajnoki szünetben felkészülési mérkőzést játszott a ZTE FC labdarúgó csapata. Az egerszegiek pénteki ellenfele az NB II.-be kiesett Videoton FC volt, a ZTE FC hiába vezetett, végül 1-1-re végződött a találkozó.

Kerkai Attila

Zárt kapus edzőmérkőzést rendeztek Egerszegen, a ZTE Arénában pénteken délben. A ZTE FC és a Videoton FC használta ki a bajnoki szünetet. A ZTE FC szerzett vezetést információink szerint a brazil Daniel Lima révén, majd a zalaiak tizenegyest hibáztak, végül a hajrában egyenlített a Boér Gábor vezette Videoton. Döntetlen született. 

ZTE FC Videoton
A ZTE FC nemrég szerződtetett brazil játékosa, Daniel Lima még nem szerepelt bajnoki mérkőzésen a csapatban. Viszont most már van egy gólja zalai színekben, hiszen betalált a Vidi ellen. 
Fotó: ZTE FC

Hazai oldalon Nuno Campos  vezetőedző sokat forgatta együttesét, és többen, akik eddig kevesebb szerephez jutottak, megmutathatták magukat.  

 

