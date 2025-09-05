1 órája
A ZTE FC döntetlent játszott a Videotonnal zárt kapus meccsen
A bajnoki szünetben felkészülési mérkőzést játszott a ZTE FC labdarúgó csapata. Az egerszegiek pénteki ellenfele az NB II.-be kiesett Videoton FC volt, a ZTE FC hiába vezetett, végül 1-1-re végződött a találkozó.
Zárt kapus edzőmérkőzést rendeztek Egerszegen, a ZTE Arénában pénteken délben. A ZTE FC és a Videoton FC használta ki a bajnoki szünetet. A ZTE FC szerzett vezetést információink szerint a brazil Daniel Lima révén, majd a zalaiak tizenegyest hibáztak, végül a hajrában egyenlített a Boér Gábor vezette Videoton. Döntetlen született.
Hazai oldalon Nuno Campos vezetőedző sokat forgatta együttesét, és többen, akik eddig kevesebb szerephez jutottak, megmutathatták magukat.