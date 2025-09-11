A Vásárosnamény elnöke ezt üzeni a kupameccs előtt a ZTE FC-nek

A labdarúgó MOL Magyar Kupában a legjobb 64 között már az NB I.-es klubok is csatlakoztak a mezőnyhöz. A ZTE FC a Vásárosnamény vendége lesz a legjobb 64 között. Az, hogy Nuno Campos csapata épp a legtávolabbi ellenfelet fogta ki, az egy dolog, de mi vár a kék-fehérekre majd a távoli messzeségben? Ennek próbáltunk utánajárni.

Fontos momentum volt a szabolcsi kupadöntő. Kékben a Vásárosnamény (balról Kopor Alex, jobbról Szántó Zoltán) a Tarpa elleni fináléban. A mérkőzést Kisvárdán rendezték, a ZTE FC csapatának szombaton fel kell készülnie, figyelmeztették őket a vendéglátók...

Forrás: Vásárosnamény SE

Nagyon örülnek a ZTE FC csapatának

A Swiss-Krono Vásárosnamény SE csapatának elnöke készségesen fogadta hívásunkat és nem titkolta: nagyon örül a ZTE FC csapatának…

- Nagy a várakozás a városban, jön egy, hogy is mondjam, szóval egy hangulatfelelős is a mérkőzésre, aki zenével, közvetítéssel dobja majd fel a hangulatot – sorolta elöljáróban dr. Lénárt Sándor elnök, hogy mivel készülnek.- Ezerkétszáz jegyet nyomtattunk, reményeink szerint mind elfogy, de legalábbis a nagy része. Megmondom őszintén, amikor eljutottunk eddig, a sorsolásnál nagyon örültem a ZTE csapatának. Olyan csapatot fogadunk, amelynek van történelme, van neve a magyar futballban.

A Vásárosnamény a kupában jobb...

A Vásárosnamény úgy jutott a Magyar Kupa országos főtáblájára, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kupában a döntőig menetelt, melyben büntetőkkel alulmaradt a Tarpa csapatával szemben, de ekkor már eleve résztvevője volt a főtábla küzdelmeinek. Aztán a Tállya és a Mátészalka csapatait búcsúztatta, s az elnök ezért nem érti, miért gyengélkednek a bajnokságban. Amelyben eddig 4 meccsen mindössze egy pontot szerzett Varga Gábor csapata.

Vad álmaik azért nincsnek

- Szeretnénk meglepetést okozni, de olyan vad álmaink azért nem lehetnek – ismerte el ő is. - A bajnokságban nem nagyon megy, viszont a kupában ütőképesek vagyunk. A fiúk nagyon várják a meccset, fiatal csapatunk van, amely azért nem játszik minden héten élvonalbeli ellenféllel...

Lénárt Sándortól megkérdeztük, kitől tartanak leginkább a zalai csapatból, aki azt mondta, mindenkitől, hiszen élvonalban szereplő csapatról van szó,. Náluk pedig szerinte Újvári Patrik az, aki képességei alapján akár az NB I.-ig is vihetné, de munka mellett nem tud annyit áldozni a futballra, ami ehhez kellene… Amúgy pedig a Vásárosnaményban is akadnak külföldi játékosok, persze amatőrök ők is.