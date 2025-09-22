2 órája
A ZTE FC szakvezetése biztos a bennmaradásban, de van, aki már temeti a csapatot...
A vasárnap esti, MTK-Budapest–ZTE FC találkozót követően a két szakvezető is megfogalmazta véleményét a mérkőzésről. Horváth Dávid, az 1-0-ra győztes MTK szakvezetője szerint egy pillanatra nem érezte úgy, hogy ne nyernék meg a találkozót, Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője pedig úgy értékelt, hogy az eredmény nem fair a látottak alapján.
Valóban sok fiatal volt a ZTE FC csapatában. Bodnár Gergő (fehérben) is 20 év alatt, de nem sokkal, csak egy évvel idősebb a kékben látható Molnár Ádin, aki pedig a győztes gólt szerezte.
Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport
A válogatott szünetet követően a labdarúgó NB I. a 7. fordulóval folytatódott, de továbbra is várni kell a ZTE FC első bajnoki sikerére. Vasárnap este ugyanis az MTK Budapest otthon tartotta a három pontot a ZTE FC ellen Molnár Ádin 75. percben esett találatával. A mérkőzés után értékeltek a szakvezetők.
A ZTE FC kontráira azért figyelt Horváth Dávid is
– A mérkőzés elejétől nem éreztem, hogy ezt a mérkőzést elveszíthetjük – kezdte az MTK Budapest–ZTE FC meccs utáni nyilatkozatát az M4Sportnak Horváth Dávid, az MTK szakvezetője. – Inkább győzelemre játszottunk és kockáztattunk. Első körben növelni szerettük volna az intenzitást, és azt gondolom, ha előbb megszerezzük a vezetést, és még jobban kinyílik az ellenfél, akkor több góllal is nyerhettünk volna. Viszont a három pont megvan, így nem lehetek elégedetlen. Amikor megszereztük a vezetést, onnantól már nem volt gond, viszont figyelni kellett a kontrákra, azzal együtt, nem éreztem a veszélyt, hogy ma itt nem nyerhetünk.
Nuno Campos: idő kell még
A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos ismét kiemelte: még az út elején járnak, hiszen egy új csapat alakult a nyáron, sok fiatallal.
– Az eredmény nem igazságos, jó játékot játszottunk, nyerhettünk volna, de a döntetlent megérdemeltük volna – értékelt a kamerák előtt a ZTE szakvezetője. – A játékosokkal elégedett vagyok, és a végén csak sikerülni fog majd az, amit szeretnénk. Normális folyamat ez, hogy még össze kell állni, hiszen nemrég óta dolgozunk együtt. Egy győzelem már van a kupában, de bajnokin még nem sikerült nyerni. A ma pályára lépett kezdő tizenegyből egyetlen játékos volt, aki 25 év feletti, öten pedig 21 évnél fiatalabbak voltak. Ilyen fiatal csapatnál idő kell, hogy összerázódjon. Kemény feladat ez, kemény a bajnokság is, jó csapatokkal, mindenképpen dolgozunk rajta. Nagyon sok minden történt a klubnál, sok új játékos érkezett. El kell jönnie a pillanatnak, amikor meg tudjuk fordítani a dolgokat, de még egyszer mondom, ehhez idő kell.
Az edző hisz a bennmaradásban
A nyilatkozat végén Nuno Campos azt még hozzátette:
– Idővel eljön a siker is, és mindenképpen teljesítjük azt a célt, hogy stabilan bennmaradjunk.
Nos ez az, amit a ZTE FC szurkolói is remélnek, de a pillanatnyi állás nem fest valami jól, és sokan már temetik a csapatot... A ZTE FC sereghajtó, a 7 mérkőzésen szerzett 4 ponttal. 13 bajnoki meccs óta nem nyert a ZTE FC, igaz, ebből csak 7 érvényes a mostani csapatra és szakmai stábra, hiszen a többi még az előző szezonból maradt fenn... A ZTE FC szakmai stábja a nyilatkozatok alapján – és ez nemcsak a mostani mérkőzésre igaz, hanem a korábbiakra is – töretlenül hisz abban, hogy a dolgok idővel jóra fordulnak.
Most hat nap ismét várakozással telik el, hogy végre fordul-e a kocka: szombaton az újonc Kazincbarcika érkezik a ZTE Arénába.