A ZTE FC szakvezetése biztos a bennmaradásban, de van, aki már temeti a csapatot...

A válogatott szünetet követően a labdarúgó NB I. a 7. fordulóval folytatódott, de továbbra is várni kell a ZTE FC első bajnoki sikerére. Vasárnap este ugyanis az MTK Budapest otthon tartotta a három pontot a ZTE FC ellen Molnár Ádin 75. percben esett találatával. A mérkőzés után értékeltek a szakvezetők.

A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos töretlenül hisz abban, hogy idővel minden megfordul csapatával...

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A ZTE FC kontráira azért figyelt Horváth Dávid is

– A mérkőzés elejétől nem éreztem, hogy ezt a mérkőzést elveszíthetjük – kezdte az MTK Budapest–ZTE FC meccs utáni nyilatkozatát az M4Sportnak Horváth Dávid, az MTK szakvezetője. – Inkább győzelemre játszottunk és kockáztattunk. Első körben növelni szerettük volna az intenzitást, és azt gondolom, ha előbb megszerezzük a vezetést, és még jobban kinyílik az ellenfél, akkor több góllal is nyerhettünk volna. Viszont a három pont megvan, így nem lehetek elégedetlen. Amikor megszereztük a vezetést, onnantól már nem volt gond, viszont figyelni kellett a kontrákra, azzal együtt, nem éreztem a veszélyt, hogy ma itt nem nyerhetünk.

Nuno Campos: idő kell még

A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos ismét kiemelte: még az út elején járnak, hiszen egy új csapat alakult a nyáron, sok fiatallal.

– Az eredmény nem igazságos, jó játékot játszottunk, nyerhettünk volna, de a döntetlent megérdemeltük volna – értékelt a kamerák előtt a ZTE szakvezetője. – A játékosokkal elégedett vagyok, és a végén csak sikerülni fog majd az, amit szeretnénk. Normális folyamat ez, hogy még össze kell állni, hiszen nemrég óta dolgozunk együtt. Egy győzelem már van a kupában, de bajnokin még nem sikerült nyerni. A ma pályára lépett kezdő tizenegyből egyetlen játékos volt, aki 25 év feletti, öten pedig 21 évnél fiatalabbak voltak. Ilyen fiatal csapatnál idő kell, hogy összerázódjon. Kemény feladat ez, kemény a bajnokság is, jó csapatokkal, mindenképpen dolgozunk rajta. Nagyon sok minden történt a klubnál, sok új játékos érkezett. El kell jönnie a pillanatnak, amikor meg tudjuk fordítani a dolgokat, de még egyszer mondom, ehhez idő kell.

Az edző hisz a bennmaradásban

A nyilatkozat végén Nuno Campos azt még hozzátette: