Megint nincs győzelem...

2 órája

A ZTE FC szakvezetése biztos a bennmaradásban, de van, aki már temeti a csapatot...

A vasárnap esti, MTK-Budapest–ZTE FC találkozót követően a két szakvezető is megfogalmazta véleményét a mérkőzésről. Horváth Dávid, az 1-0-ra győztes MTK szakvezetője szerint egy pillanatra nem érezte úgy, hogy ne nyernék meg a találkozót, Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője pedig úgy értékelt, hogy az eredmény nem fair a látottak alapján.

Kerkai Attila
A ZTE FC szakvezetése biztos a bennmaradásban, de van, aki már temeti a csapatot...

Valóban sok fiatal volt a ZTE FC csapatában. Bodnár Gergő (fehérben) is 20 év alatt, de nem sokkal, csak egy évvel idősebb a kékben látható Molnár Ádin, aki pedig a győztes gólt szerezte.

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A válogatott szünetet követően a labdarúgó NB I. a 7. fordulóval folytatódott, de továbbra is várni kell a ZTE FC első bajnoki sikerére. Vasárnap este ugyanis az MTK Budapest otthon tartotta a három pontot a ZTE FC ellen Molnár Ádin 75. percben esett találatával.  A mérkőzés után értékeltek a szakvezetők. 

ZTE FC MTK Budapest
A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos töretlenül hisz abban, hogy idővel minden megfordul csapatával... 
Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

A ZTE FC kontráira azért figyelt Horváth Dávid is

A mérkőzés elejétől nem éreztem, hogy ezt a mérkőzést elveszíthetjük kezdte az MTK BudapestZTE FC meccs utáni nyilatkozatát az M4Sportnak Horváth Dávid, az MTK szakvezetője. Inkább győzelemre játszottunk és kockáztattunk. Első körben növelni szerettük volna az intenzitást, és azt gondolom, ha előbb megszerezzük a vezetést, és még jobban kinyílik az ellenfél, akkor több góllal is nyerhettünk volna. Viszont a három pont megvan, így nem lehetek elégedetlen. Amikor megszereztük a vezetést, onnantól már nem volt gond, viszont figyelni kellett a kontrákra, azzal együtt, nem éreztem a veszélyt, hogy ma itt nem nyerhetünk. 

Nuno Campos: idő kell még

A ZTE FC vezetőedzője, Nuno Campos ismét kiemelte: még az út elején járnak, hiszen egy új csapat alakult a nyáron, sok fiatallal. 

Az eredmény nem igazságos, jó játékot játszottunk, nyerhettünk volna, de a döntetlent megérdemeltük volna értékelt a kamerák előtt a ZTE szakvezetője. A játékosokkal elégedett vagyok, és a végén csak sikerülni fog majd az, amit szeretnénk. Normális folyamat ez, hogy még össze kell állni, hiszen nemrég óta dolgozunk együtt. Egy győzelem már van a kupában, de bajnokin még nem sikerült nyerni. A ma pályára lépett kezdő tizenegyből egyetlen játékos volt, aki 25 év feletti, öten pedig 21 évnél fiatalabbak voltak. Ilyen fiatal csapatnál idő kell, hogy összerázódjon. Kemény feladat ez, kemény a bajnokság is, jó csapatokkal, mindenképpen dolgozunk rajta. Nagyon sok minden történt a klubnál, sok új játékos érkezett. El kell jönnie a pillanatnak, amikor meg tudjuk fordítani a dolgokat, de még egyszer mondom, ehhez idő kell. 

Az edző hisz a bennmaradásban

A nyilatkozat végén Nuno Campos azt még hozzátette: 

Idővel eljön a siker is, és mindenképpen teljesítjük azt a célt, hogy stabilan bennmaradjunk. 

Nos ez az, amit a ZTE FC szurkolói is remélnek, de a pillanatnyi állás nem fest valami jól, és sokan már temetik a csapatot...  A ZTE FC sereghajtó, a 7 mérkőzésen  szerzett 4 ponttal. 13 bajnoki meccs óta nem nyert a ZTE FC, igaz, ebből csak 7 érvényes a mostani csapatra és szakmai stábra, hiszen a többi még az előző szezonból maradt fenn... A ZTE FC szakmai stábja a nyilatkozatok alapján és ez nemcsak a mostani mérkőzésre igaz, hanem a korábbiakra is töretlenül hisz abban, hogy a dolgok idővel jóra fordulnak. 

Most hat nap ismét várakozással telik el, hogy végre fordul-e a kocka: szombaton az újonc Kazincbarcika érkezik a ZTE Arénába.   

 

 

