ZTE FC: ki lép elő az új arcok közül?

A zalaiak hívei előtt nyilván ismert a szomorú tény, hogy kedvenceik még nyeretlenek a szezonban, négy döntetlen után két vereséget szenvedtek és a 11. helyet foglalják el a tabellán. Egerszegen új csapat, sőt, sok tekintetben új klub épül, ebben a helyzetben pedig különösen fontos tényező az idő, valamint a türelem. Ha innen nézzük, a ZTE FC számára a legjobbkor jött a válogatott programja miatti „leállás”, hiszen volt lehetőség csiszolni a csapatot, melybe még az utolsó pillanatokban is érkeztek új igazolások.

Kékben Szendrei Norbert, a ZTE FC csapatkapitánya a Kisvárda elleni hazai bajnokin.

Fotó: Szekeres Péter

Ráadásként pedig ott volt a csapat Magyar Kupa-bemutatkozása egy hete Vásárosnaményben, ahol a zalaiak 13-0-ra nyertek, ez az eredmény pedig – még ha vármegyei szintű csapat ellen született is – mindenképpen használhat a zalaiak önbizalmának.

A vasárnapi ellenfél, az MTK a váratlan eredmények mestere eddig a szezonban. Mert ugyan ki hitte, hogy a Diósgyőr elleni sikere (5-0) után az ETO-val szembeni égés (2-7) következik hazai pályán? Vagy hogy a Paks fővárosi győzelmét (2-3) az Újpest otthonában aratott sikerrel (2-1) tudják feledtetni. Ebbe a sorba jól illene most egy siker a zalaiak részéről...

A ZTE FC legutóbb 2022. február 4-én győzött az MTK vendégeként

Akik ebben az évtizedben enyhe fölényben (5 győzelem, 3 döntetlen, 4 vereség) vannak aktuális riválisukkal szemben. A legutóbbi öt találkozón viszont nyeretlenek maradtak (3 döntetlen, 2 vereség) az MTK-val szemben. És ha már az új igazolásaik szóba kerültek: itt az ideje, hogy közülük valaki(k) előrelépjen(ek) az eredményesség érdekében. A csapat keretében ugyanis a sérült Mim Gergelyen kívül Csóka Dániel az egyetlen játékos, aki 2020 óta a ZTE mezében be tudott találni az MTK kapujába.

A zalaiak legutóbb 2022. február negyedikén tudtak nyerni az Új Hidegkuti-stadionban (2-0), vasárnap, a negyedik szűk esztendőben, ezt a szériát is megszakíthatnák.