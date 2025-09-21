szeptember 21., vasárnap

Az MTK is legyőzte az egerszegieket

1 órája

Ez nem sok jót ígér – utolsó helyen a ZTE FC

Címkék#ZTE FC#zárómérkőzés#labdarúgó NB I.#foci#7. forduló#MTK

A labdarúgó NB I. 7. fordulójának zárómérkőzését a ZTE FC játszotta az MTK otthonában. A tét nem más volt, minthogy a ZTE FC el tud-e lépni az utolsó helyről, hiszen a szombati eredmények után sereghajtó lett. És maradt is az, ugyanis 1-0-ra kikapott a fővárosban.

Kerkai Attila

Szombaton ugyanis az újonc Kazincbarcika történelmi győzelmet aratott az Újpest felett, hiszen 2-0-ra nyert és ezzel a borsodi csapat első győzelmét is szerezte a labdarúgó NB I.-ben. Mindez azt jelentette, hogy a barcikaiak pontazonossággal ugyan, de megelőzték a szintén 4 pontos ZTE FC-t. A vasárnap esti, az NB I. 7. fordulójának zárómérkőzését jelentő MTK Budapest–ZTE FC mérkőzést az egerszegiek a sereghajtó pozíciójából (mi az MLSZ hivatalos oldalát vesszük alapul) várhatták, a kérdés az volt, hogy a lefújás után maradnak-e ott...

ZTE FC MTK Budapest
A ZTE FC játékosa, Bodnár Gergő próbálja blokkolni Molnár Ádin beadását
Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

MTK Budapest - ZTE FC 1-0 (0-0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2200 néző. Jv.: Erdős (Becséri, Berényi). 
MTK Budapest: Demjén - Varjú, Szépe, Kádár, Kovács P. - Horváth A. (Németh H., 88.), Kata - Molnár Á. (Kerezsi, 88.), Bognár (Plsek, 81.), Átrok (Polievka, 62.) - Jurina (Németh K., 62.). Vezetőedző: Horváth Dávid. 
ZTE FC: Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Csóka (Borges, 46.) - Bodnár G., Szendrei, Csonka, Papp (Bitca, 56.) - Joao Victor (Klausz, 78.), Lima (Bakti, 63.), Skribek (Maxuell Alegria, 56.). Vezetőedző: Nuno Campos. 
Gólszerzők: Molnár Á. (75.). 
Sárga lap: Kovács P. (67.), Németh K. (85.), illetve Csóka (40.), Peraza (67.), Szendrei (90+5.). 

A ZTE FC is újrakezdte

Három hete lépett utoljára pályára a ZTE FC csapata a többi élvonalbeli résztvevővel együtt, de az állítás kizárólag a bajnoki mérkőzésekre vonatkozik. Időközben ugyanis Magyar Kupa-fordulót rendeztek és a zalaiak egy 13-0-s győzelemmel léptek az újabb fordulóba. Ekkor már nem volt a csapat tagja az eligazolt Dénes Csanád Vilmos és Yohan Croizet sem, a vasárnap esti találkozót pedig azzal a kerettel várta Nuno Campos együttese, amely az ősszel a rendelkezésére áll. 

Unalmas első félidő

Nem sok helyzetet hozott az első 15 perc, amikor mindkét oldalon dolga akadt a kapusok, de ezeket simán hárították. A ZTE FC játékosai jobbára rossz megoldásokat választottak, viszont néhány ellentámadásában benne volt a veszély. Az MTK-nak volt egy erősebb 10 perce, ekkor lövései voltak, de ezek elkerülték a kaput. Színtelen, szagtalan - leginkább ezt lehetett megállapítani a zalaiak játékával kapcsolatban, viszont az kétségtelen, hogy próbálkoztak a zalaiak is, ahogy a házigazda futballistái. Az első félidő összképe alapján az MTK közelebb állt a vezetéshez, de tényleg csak egy hangyányival...

Az MTK bevitte a győztes találatot

A második félidőre egyet változtatott Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője és a védelembe küldte pályára Diego Borgest. A brazil játékos első alkalommal szerepelt bajnoki találkozón a zalaiaknál, csapata pedig kezdett ismét beszorulni. Hiába cserélt kettőt a zalaiak mestere, maradt a fővárosiak labdabirtoklási fölénye, de összességében is jobban játszott az MTK. A ZTE FC futballjáról sok jót nem lehetett említeni, ez alapján nem véletlenül sereghajtó , de kár lenne idő előtt ítéletet mondani. Főleg úgy, hogy a 71. percben Bitca lövése csaknem beakadt, ám a volt egerszegi kapus, Demjén Patrik védett. A ZTE FC pedig kezdett veszélyesebben futballozni, de éppen ekkor szerezte meg a vezetést az MTK. A 75. percben Németh Krisztián centerezésére érkezett Molnár Ádin, aki 4 méterről a léc alá lőtt, 1-0. Ez így viszont sokkal rosszabbul nézett ki a ZTE szempontjából, újabb vereség nézett ki a zalaiaknak, akik lassan fél éve, még április 6-án győztek utoljára bajnoki találkozón a Fehérvár FC ellen. 

Egerszegi vereség

Az a nyeretlenségi sorozat pedig most már kezd egyre kellemetlenebb lenni. Lehet, hogy új csapat épül, de azért most már jó lenne látni valamit ebből. A futballban is az eredményesség a legfontosabb mérce és ebből a szempontból a ZTE FC most nem áll valami jól... Az újabb egerszegi vereség most nem jött jól, de ezt nem is kell elmagyarázni, hogy miért. 

 

