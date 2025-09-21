Ez nem sok jót ígér – utolsó helyen a ZTE FC

Szombaton ugyanis az újonc Kazincbarcika történelmi győzelmet aratott az Újpest felett, hiszen 2-0-ra nyert és ezzel a borsodi csapat első győzelmét is szerezte a labdarúgó NB I.-ben. Mindez azt jelentette, hogy a barcikaiak pontazonossággal ugyan, de megelőzték a szintén 4 pontos ZTE FC-t. A vasárnap esti, az NB I. 7. fordulójának zárómérkőzését jelentő MTK Budapest–ZTE FC mérkőzést az egerszegiek a sereghajtó pozíciójából (mi az MLSZ hivatalos oldalát vesszük alapul) várhatták, a kérdés az volt, hogy a lefújás után maradnak-e ott...

A ZTE FC játékosa, Bodnár Gergő próbálja blokkolni Molnár Ádin beadását

Fotó: Török Attila / Nemzeti Sport

MTK Budapest - ZTE FC 1-0 (0-0)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2200 néző. Jv.: Erdős (Becséri, Berényi).

MTK Budapest: Demjén - Varjú, Szépe, Kádár, Kovács P. - Horváth A. (Németh H., 88.), Kata - Molnár Á. (Kerezsi, 88.), Bognár (Plsek, 81.), Átrok (Polievka, 62.) - Jurina (Németh K., 62.). Vezetőedző: Horváth Dávid.

ZTE FC: Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Csóka (Borges, 46.) - Bodnár G., Szendrei, Csonka, Papp (Bitca, 56.) - Joao Victor (Klausz, 78.), Lima (Bakti, 63.), Skribek (Maxuell Alegria, 56.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Gólszerzők: Molnár Á. (75.).

Sárga lap: Kovács P. (67.), Németh K. (85.), illetve Csóka (40.), Peraza (67.), Szendrei (90+5.).

A ZTE FC is újrakezdte

Három hete lépett utoljára pályára a ZTE FC csapata a többi élvonalbeli résztvevővel együtt, de az állítás kizárólag a bajnoki mérkőzésekre vonatkozik. Időközben ugyanis Magyar Kupa-fordulót rendeztek és a zalaiak egy 13-0-s győzelemmel léptek az újabb fordulóba. Ekkor már nem volt a csapat tagja az eligazolt Dénes Csanád Vilmos és Yohan Croizet sem, a vasárnap esti találkozót pedig azzal a kerettel várta Nuno Campos együttese, amely az ősszel a rendelkezésére áll.

Unalmas első félidő

Nem sok helyzetet hozott az első 15 perc, amikor mindkét oldalon dolga akadt a kapusok, de ezeket simán hárították. A ZTE FC játékosai jobbára rossz megoldásokat választottak, viszont néhány ellentámadásában benne volt a veszély. Az MTK-nak volt egy erősebb 10 perce, ekkor lövései voltak, de ezek elkerülték a kaput. Színtelen, szagtalan - leginkább ezt lehetett megállapítani a zalaiak játékával kapcsolatban, viszont az kétségtelen, hogy próbálkoztak a zalaiak is, ahogy a házigazda futballistái. Az első félidő összképe alapján az MTK közelebb állt a vezetéshez, de tényleg csak egy hangyányival...