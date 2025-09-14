56 perce
Újrajátszás! A ZTE FC ellenfele a kupában a Budafoki MTE lesz a legjobb 16 közé jutásért
Elkészült a labdarúgó MOL Magyar Kupa legjobb 32 csapatának párosítása. A vasárnapi utolsó találkozó után az M4 Sport stúdiójában kisorsolták az újabb fordulót, a ZTE FC az NB II.-es Budafokkal játszik a legjobb 16 közé jutásért.
A labdarúgó MOL Magyar Kupa legjobb 64 mezőnyében utolsó összecsapása, a Kecskemét-Újpest találkozó után, amin hosszabbítás után az NB II.-es Kecskemét 3-2-re győzött, máris sorsoltak. A legjobb 64 között ezzel már négy NB I.-es együttes esett ki, hiszen szombaton a Puskás Akadémia FC, a Nyíregyháza és a Kisvárda is búcsúzott. A ZTE FC viszont várhatta a sorsolást.
A ZTE FC együttese szombaton nagyon biztosan, gólfesztivált rendezve, 13-0-ra nyertek a megyei I. osztályú Vásárosnamény ellen. Az újabb körben, immár a legjobb 16 közé jutásért a ZTE FC ellenfele a Budafok csapata lesz, amellyel 2023-ban a Magyar Kupa döntőjét vívhatta és a zalaiak nyerték meg az MK-t!
A pályaválasztó a ZTE FC csapata lesz, a 4. forduló hivatalos játéknapja október 29.
A MOL Magyar Kupa párosítása a legjobb 16 közé jutásért:
Martfűi LSE (NB III)–Paksi FC
Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
Majosi SE (NB III)–Videoton FC (NB II)
Kelen SC (BLSZ I.)–Kolorcity Kazincbarcika SC
Vasas FC (NB II)–Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)
Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II)
ETO FC–Pilisi LK (Pest I.)
Karcagi SC (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
HR-Rent Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III)
Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III)
MTK Budapest–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
Diósgyőri VTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II)
Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
Ferencvárosi TC–Békéscsaba 1912 Előre (NB II)