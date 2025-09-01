ZTE FC: csak semmi pánik!

Most már 13 mérkőzés óta nyeretlen a ZTE FC, Dénes Csanád Vilmos elköszönt a csapattól, nem tudni, mi lesz Yohan Croizet sorsa. Hírlik egy spanyol védő érkezése (José Manuel Calderon). Viszont leginkább gólok kellenének, amivel pontokat lehet szerezni. Egyelőre 6 meccs 4 pont a ZTE mérlege.

Bakti Balázs is jól szállt be a ZTE FC csapatába a Kisvárda ellen, de ők már 0-2-ről kezdtek...

Fotó: Szekeres Péter

Ez most a ZTE FC helyzete – Croizet marad?

Tömören és röviden ez most a ZTE FC helyzete, ám mindez bármelyik pillanatban változhat. A hazai átigazolási piac szerdáig van nyitva, addig a kék-fehéreknél is eldőlhet még pár kérdés. A legfontosabb talán az, hogy Yohan Croizet marad-e a zalaiak kötelékében. A francia játékos a Kisvárda elleni 2-1-es hazai vereséggel zárult szombati találkozón a szünetben állt be három másik társával együtt (Bakti Balázs, Klausz Milán, Kiss Bence) és gyökeres fordulat állt be a pályára lépésükkel. Persze ők már 0-2-ről „indultak”, végül született egy szép gól, Klausz révén, volt több helyzet, de nyert a Kisvárda... Croizet a DVTK-val áll kapcsolatban, pontosabban a két klub, de a zalaiak elengedik, ha meg tud egyezni a diósgyőriekkel. Kívülállóként viszont nehéz megérteni, miért engedne el egy ilyen játékost a ZTE, de ez más kérdés.

Nincs semmi pánik

Hat meccsen 4 pont az össztermés, és a mérkőzés után rákérdeztünk Nuno Camposnál, hogy előzetesen mennyit terveztek erre a hat találkozóra. A válaszból az jött le: nincs pánik a csapatnál és a klubnál sem.

- Mi mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk tervezni, ennyire előre most sem néztünk - mondta a portugál szakember.. - A korábbi mérkőzéseinken megvolt az esély a sikerre is, és volt, amikor győzelmet érdemeltünk volna. Fiatal, friss társaság ez, a cél, hogy tovább fejlődjünk.

Hiányzik az a két győzelem

Nos, ebben igaza van a szakembernek. A ZTE FC az első négy fordulóban olyan attraktív, jó futballt mutatott, amire nem lehetett azt mondani, hogy ne lenne benne fantázia. Mi magunk is úgy gondoljuk, hogy legalább két győzelem „benne maradt” abban a négy meccsben.

Az átigazolási határidő végéig még sok minden történhet

Egyelőre tehát tényleg nincs jele semmi pániknak, minden arra utal: az új tulajdonosok a szakvezetővel egyetértésben bíznak a csapatban és a játékosokban, és abban a koncepcióban, amit megálmodtak. Ebben a három hétben nem lesz bajnoki, végleg kialakul az őszre a csapat kerete, lesz három hét együtt dolgozni a később érkezőkkel és azokkal is, akik még ebben a két napban megérkeznek. Szerdáig tart az átigazolási határidő.