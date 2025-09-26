szeptember 26., péntek

Szombaton a Kazincbarcika érkezik

1 órája

A ZTE FC szurkolóinak is véges a türelme – megüzenték...

Címkék#ZTE FC#türelem#labdarúgó NB I.#Kolorcity Kazincbarcika FC#szurkolók#foci

Alsóházi rangadóként harangozzák be, de nem is lehet másként tenni... Természetesen a ZTE FC és a Kazincbarcika szombati (15.30) mérkőzéséről van szó, és ott a nagy kérdés: vajon a labdarúgó NB I. 8. fordulója lesz az, ahol fordul a kocka a ZTE FC csapatával?

Kerkai Attila
A ZTE FC szurkolóinak is véges a türelme – megüzenték...

A ZTE C szurkolói is már nagyon vágynának egy győzelemre. Szombaton a Kazincbarcika ellen nagyon remélik meglesz ez, hiszen az ő türelmük is véges.

Fotó: Szekeres Péter

Nincs könnyű helyzetben a ZTE FC, de ugyanez igaz az újonc Kolorcity Kazincbarcika FC csapatára is. Mindkét együttes 4-4- pontot gyűjtött eddig, a szezon kezdete előtt ezt a két gárdát emlegették úgy, mint a két legvalószínűbb kiesőt. A ZTE FC  április 6. óta nem tudott mérkőzést nyerni, ebből a szempontból a barcikaiak jóval jobban állnak, hiszen egy hete az Újpestet győzték le 2-0-ra, amivel történelmi sikert könyveltek el. Ez volt az első kazincbarcikai győzelem is a hazai labdarúgó élvonalban. 

ZTE FC Kazincbarcika
A ZTE FC összeállítása is érdekes kérdés lesz szombaton. Nuno Campos vezetőedzőnek ütőképes csapatra lesz szüksége. 
Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC szurkolóinak üzenete

A ZTE FC a szezon eleji négy döntetlent a legutóbbi három fordulóban három vereségre "váltotta". A csapat játékosai a múlt vasárnapi, MTK elleni 1-0-s vereség után már akik nyilatkoztak elmondták, hogy mennyire vágynak már a győzelemre. Így vannak ezzel a ZTE szurkolói is. És az a bizonyos türelem most már fogytán, legalábbis a ZTE 1920 bejegyzésében ez olvasható. A kék-fehérek szurkolói csoportjának közösségi oldalán lévő írásban az áll, a ZTE szurkolótábora kitartó, a csapat mellett áll, sok mindent eltűr a klub érdekében, ám ahogy írják, "ez a türelem is véges!". 

Építkeznek, de kell az eredmény is 

A ZTE FC szurkolói természetesen most is a csapat mellett állnak, szombaton is teljes mellszélességgel fogják buzdítani a gárdát, de valóban: most már kellene valami eredményt is felmutatni. Nuno Campos vezetőedző többször elmondta már, hogy egy projekt az övék, s az építkezés mennyire fontos, és a minapi Damian Pedroza elnökkel készült interjúban az argentin tulajdonos hosszan ecseteli, hogy milyen elképzeléseik, terveik vannak. Ez mind szép és jó, de a pályán kell a pillanatnyi eredmény is. 

Az összeállítás is érdekes kérdés lesz

Szombaton ebből a szempontból valóban olyan találkozó jön, ami a "most, vagy soha!" felcímet is kaphatná. Nagyon kíváncsiak leszünk rá, hogy a ZTE FC szakvezetése milyen összeállításban küldi pályára a csapatot. Ebből a szempontból például többen is hiányolták a pályáról Kiss Bencét, aki végigülte kispadon az MTK elleni mérkőzést, de például Bakti Balázs is csak a második félidőben lépett pályára. Nyilvánvalóan a pillanatnyi állapot a fontos, esetleg sérülés miatt is kell változtatni, de majd meglátjuk, szombatra milyen csapatot álmodik meg a szakvezetés. 

A Kazinbarcika ismerős támadóval érkezik...

A Kazincbarcikával még soha nem találkozott a ZTE FC az élvonalban. Ez lesz az első alkalom, tehát történelmi mérkőzés elé nézünk. Külön pikantériát ad a találkozónak, hogy Ubochioma Meshack ismét a ZTE Arénában lép pályára, azonban a nigériai támadó most az ellenfél sorait erősíti. A 24 éves támadó 2020-ban igazolt a zalaiakhoz, tavaly nyáron a skót Dundee Unitedhez szerződött, de idén augusztusban visszatért Magyarországra, és az újoncot választotta. 

Szóval, több szempontból is kíváncsisággal lehet várni a labdarúgó NB I. 8. fordulóját. Meglátjuk, mi sül ki belőle. 

 

