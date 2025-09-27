1 órája
A brazilok és Kiss Bence a főszerepben – a ZTE FC kiütötte a Kazincbarcikát! (galéria)
Eljött a nagy nap, hogy kiderüljön: képes a ZTE FC kimozdulni a fél éve tartó nyeretlenségi szériájából, vagy sem? Szombaton délután a ZTE FC és a Kazincbarcika összecsapása volt hivatott dönteni erről a labdarúgó NB I. 8. fordulójában.
A ZTE FC brazil játékosa, Maxuell Alegra fedezi a labdát. A brazil fiú a második félidő elején szép gólt lőtt.
Fotó: Pezzetta Umberto
Kezd unalmassá válni, de muszáj leírni, hiszen lassan a hatodik hónap is letelik. Április 6-án nyert utoljára bajnoki találkozót a ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata, azóta sorozatban kilenc döntetlent ért el, a legutóbbi három mérkőzését pedig elvesztette. Mikor, ha nem most! A ZTE FC az újonc Kazincbarcika ellen, ráadásul ismét hazai pályán tett újabb kísérletet arra, hogy megtörje ezt a rossz sorozatát.
ZTE FC - Kolorcity Kazincbarcika FC 5-0 (1-0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2141 néző. : Jv.: Derdák (Bornemissza, Georgiu).
ZTE FC: Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Borges - Bodnár, Szendrei, Csonka (Amato, 62.), Maxsuell (Csóka, 75.), Bitca José Calderon, 88. - Lima (Krajcsovics, 75.), Joao Victor (Kiss B., 62.). Vezetőedző: Nuno Campos.
Kazincbarcika: Gyollai - Polgár, Haroyan, Rasheed, Sós B. - Berecz, Meskhi (Szőke, 54.), Kártik B. (Blessing, 54.) - Meshack, Könyves (Scguszter, 54.), Boros (Kun, 54.). Vezetőedző: Kuttor Attila.
Gólszerző: Joao Victor (11.), Maxsuell (48.), Lima (66.), Kiss B. (77., 79.).
Sárga lap: Csonka (45+1.), Borges (60.), illetve Berecz (13.), Haroyan (26.), Meskhi (39.).
Kiállíztva: Borges (71.).
A ZTE FC gyorsan vezetést szerzett
Újonc csapat, rutinos edzővel. Igen, ez a Kazincbarcika együttese, amely a mostani szezonig még soha nem szerepelt a hazai labdarúgás élvonalában, vezetőedzője pedig az a Kuttor Attila, aki azért már elég rutinos edzőnek számít az NB I.-ben. Csóka, Kiss B., Skribek, Papp Cs. csak a kispadon, Bkti a keretben sincs... Mindenesetre meglepő összeállításban lépett pályára a ZTE FC és három belső védős felállásban. Azt nem lehet mondani, hogy nekiugrott volna az újoncnak a ZTE FC, sőt kissé óvatos játékkal kezdett, de gyorsan vezetett! A 11. percben Maxsuell egy látványos csellel játszotta tisztára magát, a labda Joao Victorhoz került, ő középről, 17 méterről úgy lőtt a jobb alsó sarokba, hogy a labda egy lábon is megpattant, 1-0. A jó kezdés tehát adott volt, a zalaiak pedig a továbbiakban is türelmesen játszottak, hiszen azt lehetett érezni, hogy most semmi nem számít ezen a meccsen, csak az eredmény. Maradjunk annyiban, hogy nem bővelkedett helyzetekben az első félidő ezen része, a Kazincbarcika szintén nem tudott a kapu előterébe eljutni. Láttunk már jobb meccset és jobb futballt is, viszont a félidő utolsó szakaszában már láttunk a hazaiaktól szép támadásszövéseket is, csak az újabb gól maradt el.
Gyors gól a második félidő elején
De nem sokáig... Alig kezdődött el ugyanis a második félidő, amikor Maxsuell Alegria előbb a felső lécet találta el, majd a 48. percben egy szép cselt követően 16 méterről félmagasan lőtt a bal sarokba, 2-0. Szép volt. Kuttor Attila, a Kazincbarcika edzőjének válasza egy négyes csere lett, hiszen innentől már mindent egy lapra kellett volna feltenniük a pontszerzés reményében. Azonban hiába minden, ezen a napon a ZTE FC nem veszthetett. A 66. percben Maxsuell emelt Lima elé, aki a 16-oson belül levette a labdát és 6 méterről a kapu közepébe lőtt, 3-0. Brazil gólok a ZTE Arénában, hiszen mind a hármat brazil játékos lőtte.
A brazilok és Kiss Bence!
Aztán a 71. percben egy meggondolatlanság miatt tíz emberre fogyatkozott a hazai csapat. Borgesnek volt már egy sárga lapja, majd egy nézőtérről visszadobott labdát passzolt a játékban lévő másik labda irányába, ami sárgát ért. És pirosat... A gólok viszont jöttek, Kiss Bence a 77. és a 79. percben szép egyéni megoldások után lőtte a negyedik és az ötödik zalai találatot, 5-0. Ez így már kiütés lett és tíz emberrel.
Az első zalai győzelem
A ZTE FC első győzelme született meg szombaton a szezonban, és mondhatni, hogy kiszakadt az a bizonyos gólzsák. 5-0 lett a vége.
ZTE FC - KazincbarcikaFotók: Pezzetta Umberto