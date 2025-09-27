szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiszakadt a zalai gólzsák

1 órája

A brazilok és Kiss Bence a főszerepben – a ZTE FC kiütötte a Kazincbarcikát! (galéria)

Címkék#ZTE Aréna#labdarúgó NB I.#Kolorcity Kazincbarcika SC#8. forduló#ZTE FC

Eljött a nagy nap, hogy kiderüljön: képes a ZTE FC kimozdulni a fél éve tartó nyeretlenségi szériájából, vagy sem? Szombaton délután a ZTE FC és a Kazincbarcika összecsapása volt hivatott dönteni erről a labdarúgó NB I. 8. fordulójában.

Kerkai Attila
A brazilok és Kiss Bence a főszerepben – a ZTE FC kiütötte a Kazincbarcikát! (galéria)

A ZTE FC brazil játékosa, Maxuell Alegra fedezi a labdát. A brazil fiú a második félidő elején szép gólt lőtt.

Fotó: Pezzetta Umberto

Kezd unalmassá válni, de muszáj leírni, hiszen lassan a hatodik hónap is letelik. Április 6-án nyert utoljára bajnoki találkozót a ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata, azóta sorozatban kilenc döntetlent ért el, a legutóbbi három mérkőzését pedig elvesztette. Mikor, ha nem most! A ZTE FC az újonc Kazincbarcika ellen, ráadásul ismét hazai pályán tett újabb kísérletet arra, hogy megtörje ezt a rossz sorozatát. 

ZTE FC Kazincbarcika NB I:
Csonka András a levegőben, a háttérben Joao Viktor, aki vezetést szerzett a ZTE FC csapatának. 
Fotó: Pezzetta Umberto

ZTE FC - Kolorcity Kazincbarcika FC 5-0 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2141 néző. : Jv.: Derdák (Bornemissza, Georgiu). 

ZTE FC: Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Borges - Bodnár, Szendrei, Csonka (Amato, 62.), Maxsuell (Csóka, 75.), Bitca José Calderon, 88.  - Lima (Krajcsovics, 75.), Joao Victor (Kiss B., 62.). Vezetőedző: Nuno Campos. 

Kazincbarcika: Gyollai - Polgár, Haroyan, Rasheed, Sós B.  -  Berecz, Meskhi (Szőke, 54.), Kártik B. (Blessing, 54.) - Meshack, Könyves (Scguszter, 54.), Boros (Kun, 54.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gólszerző: Joao Victor (11.), Maxsuell (48.), Lima (66.), Kiss B. (77., 79.). 

Sárga lap: Csonka (45+1.), Borges (60.), illetve Berecz (13.), Haroyan (26.), Meskhi (39.). 

Kiállíztva: Borges (71.).

A ZTE FC gyorsan vezetést szerzett

Újonc csapat, rutinos edzővel. Igen, ez a Kazincbarcika együttese, amely a mostani szezonig még soha nem szerepelt a hazai labdarúgás élvonalában, vezetőedzője pedig az a Kuttor Attila, aki azért már elég rutinos edzőnek számít az NB I.-ben. Csóka, Kiss B., Skribek, Papp Cs. csak a kispadon, Bkti a keretben sincs... Mindenesetre meglepő összeállításban lépett pályára a ZTE FC  és  három belső védős felállásban. Azt nem lehet mondani, hogy nekiugrott volna az újoncnak a ZTE FC, sőt kissé óvatos játékkal kezdett, de gyorsan vezetett! A 11. percben Maxsuell egy látványos csellel játszotta tisztára magát, a labda Joao Victorhoz került, ő középről, 17 méterről úgy lőtt a jobb alsó sarokba, hogy a labda egy lábon is megpattant, 1-0. A jó kezdés tehát adott volt, a zalaiak pedig a továbbiakban is türelmesen játszottak, hiszen azt lehetett érezni, hogy most semmi nem számít ezen a meccsen, csak az eredmény. Maradjunk annyiban, hogy nem bővelkedett helyzetekben az első félidő ezen része, a Kazincbarcika szintén nem tudott a kapu előterébe eljutni. Láttunk már jobb meccset és jobb futballt is, viszont a félidő utolsó szakaszában már láttunk a hazaiaktól szép támadásszövéseket is, csak az újabb gól maradt el.  

Gyors gól a második félidő elején

De nem sokáig... Alig kezdődött el ugyanis a második félidő, amikor Maxsuell Alegria előbb a felső lécet találta el, majd a 48. percben egy szép cselt követően 16 méterről félmagasan lőtt a bal sarokba, 2-0. Szép volt. Kuttor Attila, a Kazincbarcika edzőjének válasza egy négyes csere lett, hiszen  innentől már mindent egy lapra kellett volna feltenniük a pontszerzés reményében. Azonban hiába minden, ezen a napon a ZTE FC nem veszthetett. A 66. percben Maxsuell emelt Lima elé, aki a 16-oson belül levette a labdát és 6 méterről a kapu közepébe lőtt, 3-0. Brazil gólok a ZTE Arénában, hiszen mind a hármat brazil játékos lőtte. 

A brazilok és Kiss Bence! 

Aztán a 71. percben egy meggondolatlanság miatt tíz emberre fogyatkozott a hazai csapat. Borgesnek volt már egy sárga lapja, majd egy nézőtérről visszadobott labdát passzolt a játékban lévő másik labda irányába, ami sárgát ért. És pirosat...  A gólok viszont jöttek, Kiss Bence a 77. és a 79. percben szép egyéni megoldások után lőtte a negyedik és az ötödik zalai találatot, 5-0. Ez így már kiütés lett és tíz emberrel.

Az első zalai győzelem

A ZTE FC első győzelme született meg szombaton a szezonban, és mondhatni, hogy kiszakadt az a bizonyos gólzsák. 5-0 lett a vége. 

ZTE FC - Kazincbarcika

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu