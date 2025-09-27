A brazilok és Kiss Bence a főszerepben – a ZTE FC kiütötte a Kazincbarcikát! (galéria)

Kezd unalmassá válni, de muszáj leírni, hiszen lassan a hatodik hónap is letelik. Április 6-án nyert utoljára bajnoki találkozót a ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata, azóta sorozatban kilenc döntetlent ért el, a legutóbbi három mérkőzését pedig elvesztette. Mikor, ha nem most! A ZTE FC az újonc Kazincbarcika ellen, ráadásul ismét hazai pályán tett újabb kísérletet arra, hogy megtörje ezt a rossz sorozatát.

Csonka András a levegőben, a háttérben Joao Viktor, aki vezetést szerzett a ZTE FC csapatának.

Fotó: Pezzetta Umberto

ZTE FC - Kolorcity Kazincbarcika FC 5-0 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 2141 néző. : Jv.: Derdák (Bornemissza, Georgiu).

ZTE FC: Gundel-Takács - Peraza, Várkonyi, Borges - Bodnár, Szendrei, Csonka (Amato, 62.), Maxsuell (Csóka, 75.), Bitca José Calderon, 88. - Lima (Krajcsovics, 75.), Joao Victor (Kiss B., 62.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Kazincbarcika: Gyollai - Polgár, Haroyan, Rasheed, Sós B. - Berecz, Meskhi (Szőke, 54.), Kártik B. (Blessing, 54.) - Meshack, Könyves (Scguszter, 54.), Boros (Kun, 54.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gólszerző: Joao Victor (11.), Maxsuell (48.), Lima (66.), Kiss B. (77., 79.).

Sárga lap: Csonka (45+1.), Borges (60.), illetve Berecz (13.), Haroyan (26.), Meskhi (39.).

Kiállíztva: Borges (71.).

A ZTE FC gyorsan vezetést szerzett

Újonc csapat, rutinos edzővel. Igen, ez a Kazincbarcika együttese, amely a mostani szezonig még soha nem szerepelt a hazai labdarúgás élvonalában, vezetőedzője pedig az a Kuttor Attila, aki azért már elég rutinos edzőnek számít az NB I.-ben. Csóka, Kiss B., Skribek, Papp Cs. csak a kispadon, Bkti a keretben sincs... Mindenesetre meglepő összeállításban lépett pályára a ZTE FC és három belső védős felállásban. Azt nem lehet mondani, hogy nekiugrott volna az újoncnak a ZTE FC, sőt kissé óvatos játékkal kezdett, de gyorsan vezetett! A 11. percben Maxsuell egy látványos csellel játszotta tisztára magát, a labda Joao Victorhoz került, ő középről, 17 méterről úgy lőtt a jobb alsó sarokba, hogy a labda egy lábon is megpattant, 1-0. A jó kezdés tehát adott volt, a zalaiak pedig a továbbiakban is türelmesen játszottak, hiszen azt lehetett érezni, hogy most semmi nem számít ezen a meccsen, csak az eredmény. Maradjunk annyiban, hogy nem bővelkedett helyzetekben az első félidő ezen része, a Kazincbarcika szintén nem tudott a kapu előterébe eljutni. Láttunk már jobb meccset és jobb futballt is, viszont a félidő utolsó szakaszában már láttunk a hazaiaktól szép támadásszövéseket is, csak az újabb gól maradt el.