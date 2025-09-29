2 órája
Kiss Bence már akkor központi figura lett, amikor még pályára sem lépett...
Arra talán senki nem számított, hogy ilyen fölényes győzelem lesz belőle, arra viszont többen, hogy az újonc Kazincbarcika ellen végre valahára azért csak behúzzák a meccset az egerszegiek. A vége 5-0 lett a ZTE FC javára, ami felért egy kiütéssel, most már a kék-fehéreket sem emlegetik úgy, hogy az NB I.-es mezőny egyetlen csapata, amely még nem nyert mérkőzést ebben a szezonban.
Kiss Bence (49) jött, látott és gólokat lőtt, a ZTE FC csapata pedig természetesen győzött. A duplázó társukat ünneplik az egerszegi játékosok, teljes joggal.
Fotó: Pezzetta Umberto
A labdarúgó NB I. 8. fordulójáig kellett várni arra, hogy a ZTE FC megszerezze a szezon első bajnoki győzelmét, így Nuno Campos csapata véget vetett a hosszú nyeretlenségi szériájának is. A Kazincbarcika elleni mérkőzés talán mondhatni, hogy nehezen indult, hiszen nem sok helyzet adódott, aztán az első hazai találat után már a ZTE FC is vezetett formás akciókat. A gólok viszont a második félidőben jöttek.
A ZTE FC központi figurája lett
Ha három gólnál megállt volna a ZTE FC, akkor valóban, igazi brazilos siker lett volna ez, hiszen a találatokat kizárólag brazil játékosok lőtték (Joao Victor, Maxsuell Alegria, Daniel Lima), viszont sokak örömére Kiss Bence is beállt és lőtt még két gólt, így lett 5-0 a végeredmény. Emberhátrányban, tegyük hozzá. Kiss Bence amúgy is "központi figura" lett az MTK és a mostani, Kazincbarcika elleni találkozóval kapcsolatban. Igen. hiszen kevesen értették, miért nem játszott, illetve miért nincs a kezdőcsapatban. Nos, a középpályás becserélése csattanós választ adott, hiszen két gólt is szerzett. Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője a mérkőzés után elmondta, játékosa betegséggel küzdött az elmúlt két hétben, emiatt kapott kevesebb lehetőséget.
A rossz széria a múlté
- Nagyon örülök, hogy a padról érkezve is segíteni tudtam a csapatot és harminc percen belül kétszer is betaláltam. Megérdemelte már a csapat, a szurkolótáborunk és egész Zalaegerszeg, hogy győzelmet ünnepeljen, ezzel úgy gondolom egy ideje adósok voltunk már. Remélem, hogy most a rossz széria jó irányba fordul és ebben a formában folytatjuk tovább - nyilatkozta Kiss Bence a ZTE FC honlapjának, akivel a lefújás után mi is szerettünk volna egy rövid interjút készíteni, de a klub sajtósaitól azt a választ kaptuk, hogy Kiss Bencének egyszerűen nincs hangja pillanatnyilag, annyira rekedt, így ezúttal elállna ettől a lehetőségtől.
A brazilok, akik tudnak gólt lőni
Az, hogy ki játszik és ki nem, erre csak röviden tért ki Nuno Campos is. Annyit mondott, hogy minden játékosában egyformán hisznek és a szezon kezdetet óta már mindenki a pályára került. Az, hogy ki a kezdő, nyilván pedig az ő döntése a különböző szempontok alapján - ezt pedig mi tesszük hozzá.
A ZTE FC brazil játékosairól pedig kiderült, hogy nemcsak Joao Victor, hanem Maxsuell Alegria és Daniel Lima is tud gólt lőni. Ez most nagyon kellett, és szombaton a Nyíregyháza vendégeként kellene folytatni és maradni ezen az ösvényen...