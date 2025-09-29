Kiss Bence már akkor központi figura lett, amikor még pályára sem lépett...

A labdarúgó NB I. 8. fordulójáig kellett várni arra, hogy a ZTE FC megszerezze a szezon első bajnoki győzelmét, így Nuno Campos csapata véget vetett a hosszú nyeretlenségi szériájának is. A Kazincbarcika elleni mérkőzés talán mondhatni, hogy nehezen indult, hiszen nem sok helyzet adódott, aztán az első hazai találat után már a ZTE FC is vezetett formás akciókat. A gólok viszont a második félidőben jöttek.

A ZTE FC két brazilja ünneplik egymást: szemben Joao Victor, félig háttal Maxsuell Alegria.

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC központi figurája lett

Ha három gólnál megállt volna a ZTE FC, akkor valóban, igazi brazilos siker lett volna ez, hiszen a találatokat kizárólag brazil játékosok lőtték (Joao Victor, Maxsuell Alegria, Daniel Lima), viszont sokak örömére Kiss Bence is beállt és lőtt még két gólt, így lett 5-0 a végeredmény. Emberhátrányban, tegyük hozzá. Kiss Bence amúgy is "központi figura" lett az MTK és a mostani, Kazincbarcika elleni találkozóval kapcsolatban. Igen. hiszen kevesen értették, miért nem játszott, illetve miért nincs a kezdőcsapatban. Nos, a középpályás becserélése csattanós választ adott, hiszen két gólt is szerzett. Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője a mérkőzés után elmondta, játékosa betegséggel küzdött az elmúlt két hétben, emiatt kapott kevesebb lehetőséget.

A rossz széria a múlté

- Nagyon örülök, hogy a padról érkezve is segíteni tudtam a csapatot és harminc percen belül kétszer is betaláltam. Megérdemelte már a csapat, a szurkolótáborunk és egész Zalaegerszeg, hogy győzelmet ünnepeljen, ezzel úgy gondolom egy ideje adósok voltunk már. Remélem, hogy most a rossz széria jó irányba fordul és ebben a formában folytatjuk tovább - nyilatkozta Kiss Bence a ZTE FC honlapjának, akivel a lefújás után mi is szerettünk volna egy rövid interjút készíteni, de a klub sajtósaitól azt a választ kaptuk, hogy Kiss Bencének egyszerűen nincs hangja pillanatnyilag, annyira rekedt, így ezúttal elállna ettől a lehetőségtől.

A brazilok, akik tudnak gólt lőni

Az, hogy ki játszik és ki nem, erre csak röviden tért ki Nuno Campos is. Annyit mondott, hogy minden játékosában egyformán hisznek és a szezon kezdetet óta már mindenki a pályára került. Az, hogy ki a kezdő, nyilván pedig az ő döntése a különböző szempontok alapján - ezt pedig mi tesszük hozzá.