szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kiütés után – edzői nyilatkozatok

2 órája

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője: nem volt bennem kétely eddig sem...

Címkék#ZTE FC#Kazincbarcika#Nuno Campos#edzői nyilatkozatok#kuttor attila

A ZTE FC és a Kazincbarcika NB I.-es mérkőzése után így értékeltek a szakvezetők. Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője azt mondta: soha nem volt kételye, hogy az a munka, amit végeznek, előbb-utóbb ne kamatozna.

Az 5-0-ra végződött ZTE FC-Kazincbarcika mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok. 

ZTE FC Kazincbarcika Nuno Campos 5-0
A ZTE FC vezetőedzőjének, Nuno Camposnak eddig sem volt kételye, hogy a munkájuk eredményes lehet. 
Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

- Ez a mai győzelem nagyon fontos volt a csapat számára - mondta Nuno Campos. - Nagyon megérdemeltük már ezt a sikert, hiszen a korábbi találkozókon is benne volt a játékunkban a győzelem lehetősége. Eddig is hittem abban a munkában, amit végzünk és itt nem csak a saját és a játékosok munkájára gondolok, hanem az egész klubra. Tudtuk, hogy idővel ki fog jönni minden. 

A zalaiak szakvezetőjét megkérdeztük, hogy miként értékeli a brazil játékosai teljesítményét, illetve lapunk rákérdezett arra is: Kiss Bence az előző meccsen nem játszott, most pedig csak csere volt. Lőtt két gólt... 

- Soha nem a játékosok nemzetisége alapján választom ki azokat, akik kifutnak a pályára, hanem a teljesítményük, a heti munka alapján. Azokat a karaktereket keressük, akik az adott ellenfél karaktere ellen eredményesen vehetik fel a  harcot. Minden játékosomban egyformán hiszek. Kiss Bencéről nem tudhatták, de az elmúlt két hétben influenzával küzdött, és ez döntő volt abban, hogy mennyi szerepet kaphat a pályán.

Mit hozhat most ez a győzelem, esetleg még nagyobb önbizalmat? - kérdeztük tőle. 

- A győzelem mindig önbizalmat ad, ez így van most is. Mi támadófutballt akarunk játszani és nem defenzív játékot.  Ha jól tudom, a mezőnyben a mi csapatunk lőtte eddig a második legtöbb gólt. Mi jó focit akarunk a pályán és jó játékosokat felküldeni,  ami a klub imidzsére is jó hatással van.  

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

- Ilyen mérkőzés után nem marad más hátra, mint gratulálni a ZTE FC csapatának és én is ezt teszem - mondta a mérkőzés után a vendégek mestere. - A mezőnyben mutatott játékban nem volt ekkora a különbség a két csapat között, de a kapu előtti futballban már igen. A múltkori győzelem után gyorsan visszazuhantunk a földre. Le kell vonni a tanulságokat, de ahogy a legutóbbi győzelemből, úgy most ebből a vereségből sem akarunk messzemenő következtetéseket levonni. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu