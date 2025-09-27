Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője: nem volt bennem kétely eddig sem...

Az 5-0-ra végződött ZTE FC-Kazincbarcika mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok.

A ZTE FC vezetőedzőjének, Nuno Camposnak eddig sem volt kételye, hogy a munkájuk eredményes lehet.

Fotó: Szekeres Péter

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

- Ez a mai győzelem nagyon fontos volt a csapat számára - mondta Nuno Campos. - Nagyon megérdemeltük már ezt a sikert, hiszen a korábbi találkozókon is benne volt a játékunkban a győzelem lehetősége. Eddig is hittem abban a munkában, amit végzünk és itt nem csak a saját és a játékosok munkájára gondolok, hanem az egész klubra. Tudtuk, hogy idővel ki fog jönni minden.

A zalaiak szakvezetőjét megkérdeztük, hogy miként értékeli a brazil játékosai teljesítményét, illetve lapunk rákérdezett arra is: Kiss Bence az előző meccsen nem játszott, most pedig csak csere volt. Lőtt két gólt...

- Soha nem a játékosok nemzetisége alapján választom ki azokat, akik kifutnak a pályára, hanem a teljesítményük, a heti munka alapján. Azokat a karaktereket keressük, akik az adott ellenfél karaktere ellen eredményesen vehetik fel a harcot. Minden játékosomban egyformán hiszek. Kiss Bencéről nem tudhatták, de az elmúlt két hétben influenzával küzdött, és ez döntő volt abban, hogy mennyi szerepet kaphat a pályán.

Mit hozhat most ez a győzelem, esetleg még nagyobb önbizalmat? - kérdeztük tőle.

- A győzelem mindig önbizalmat ad, ez így van most is. Mi támadófutballt akarunk játszani és nem defenzív játékot. Ha jól tudom, a mezőnyben a mi csapatunk lőtte eddig a második legtöbb gólt. Mi jó focit akarunk a pályán és jó játékosokat felküldeni, ami a klub imidzsére is jó hatással van.

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

- Ilyen mérkőzés után nem marad más hátra, mint gratulálni a ZTE FC csapatának és én is ezt teszem - mondta a mérkőzés után a vendégek mestere. - A mezőnyben mutatott játékban nem volt ekkora a különbség a két csapat között, de a kapu előtti futballban már igen. A múltkori győzelem után gyorsan visszazuhantunk a földre. Le kell vonni a tanulságokat, de ahogy a legutóbbi győzelemből, úgy most ebből a vereségből sem akarunk messzemenő következtetéseket levonni.