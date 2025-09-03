A ZTE FC leigazolta a spanyol José Calderónt

A ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata szerdán is aktív maradt az átigazolási piacon. Délelőtt a francia Yohan Croizet távozását jelentette be a DVTK-hoz, kora délután pedig a spanyol José Manuel Calderón érkezését.

José Calderón a ZTE FC játékosa lett.

A 25 éves, bal oldali védő a legutóbbi három szezont a Cordoba együttesében töltötte a spanyol harmadik ligában, amely a második vonalba jutott, és a legutóbbi szezonban 32 mérkőzésen játszott. a nyáron Calderón a Tarragonához szerződött, amely viszont pár órával a szerződése bejelentése után bontott vele. A háttérben a játékosnak egy, a katánokra tett korábbi kijelentése húzódott meg, ami után nem maradhatott a klubnál.

A ZTE FC hároméves szerződést kötött a védővel.