Spanyol védő érkezett

21 perce

A ZTE FC leigazolta a spanyol José Calderónt

Címkék#labdarúgó NB I.#foci#átigazolás#spanyol#ZTE FC

Yohan Croizet után szerdán újabb átigazolási hírt jelentett be a ZTE FC. Megérkezett a spanyol balhátvéd, José Manuel Calderón, aki a legutóbb a spanyol Cordoba CF futballistája volt.

Kerkai Attila

A ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapata szerdán is aktív maradt az átigazolási piacon. Délelőtt a francia Yohan Croizet  távozását jelentette be a DVTK-hoz, kora délután pedig a spanyol José Manuel Calderón érkezését.

ZTE FC José Calderon
José  Calderón a ZTE FC játékosa lett. 

A 25 éves, bal oldali védő a  legutóbbi három szezont a Cordoba együttesében töltötte a spanyol harmadik ligában, amely a második vonalba jutott, és a legutóbbi szezonban 32 mérkőzésen játszott. a nyáron Calderón a Tarragonához szerződött, amely viszont pár órával a szerződése bejelentése után bontott vele. A háttérben a játékosnak egy, a katánokra tett korábbi kijelentése húzódott meg, ami után nem maradhatott a klubnál. 

A ZTE FC hároméves szerződést kötött a védővel. 

 

