Még mindig él a futballpiac: moldovai szélső érkezett a ZTE FC-hez és egy brazil játékos is a láthatáron

A ZTE FC honlapja szerint az átigazolási időszak zárónapján sikerült nyélbe ütni Stefan Bitca kölcsönszerződését, amellyel a fiatal moldáv tehetség a 2025/26-os szezonban segítheti a zalaiakat. A 20 esztendős játékos Zimbru Chișinău akadémiáján nevelkedett, és 2023 júliusa óta szerepel a felnőttek között, a Super Ligában, az első osztályban.

A ZTE FC bejelentette Stefan Bitca (7) érkezését.

Forrás: csakfoci.hu

A ZTE FC információink szerint még egy játékost jelenthet be, hiszen egy brazil védővel is megegyeztek.