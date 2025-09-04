szeptember 4., csütörtök

Újabb igazolások

2 órája

Még mindig él a futballpiac: moldovai szélső érkezett a ZTE FC-hez és egy brazil játékos is a láthatáron

Címkék#labdarúgó NB I.#támadó#átigazolás#ZTE FC

Hiába járt le az átigazolási időszak, még lehetnek bejelentések. Mindezt igazolja, hogy a ZTE FC labdarúgócsapata bejelentette a moldovai Stefan Bitca érkezését. Még egy játékos bejelentése várható.

Kerkai Attila

A ZTE FC honlapja szerint az átigazolási időszak zárónapján sikerült nyélbe ütni Stefan Bitca kölcsönszerződését, amellyel a fiatal moldáv tehetség a 2025/26-os szezonban segítheti a zalaiakat. A 20 esztendős játékos Zimbru Chișinău akadémiáján nevelkedett, és 2023 júliusa óta szerepel a felnőttek között, a Super Ligában, az első osztályban.

ZTE FC Bitca
A ZTE FC bejelentette Stefan Bitca (7)  érkezését.
Forrás: csakfoci.hu

A ZTE FC  információink szerint még egy játékost jelenthet be, hiszen egy brazil védővel is megegyeztek. 

 

