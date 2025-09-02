Mi folyik itt nyugaton? A ZTE FC kölcsönadhatja kapusát a Haladásnak

A múltban is volt már rá példa, hogy a két nyugati rivális csapat igazol a másiktól, de azért ezek a tranzakciók nem túl gyakoriak. Az Öltözőn túl Facebook-oldal arról számolt be, hogy Senkó Zsombort a ZTE FC kölcsönadja az NB III.-as Haladásnak.

A ZTE FC 2023-ban szerződtette Senkó Zsombort.

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

A ZTE FC hálóőrének csak jövő nyáron jár le a szerződése. Az előző szezont kölcsönben a lendvai Nafta csapatánál töltötte. A ZTE FC nevelés, majd az Illés Akadémiáról a Juventus együtteséhez került 22 éves Senkó Zsombor 2023-ban tér vissza Magyarországra előbb a DVTK csapatához, majd két éve a ZTE FC szerződtette.