szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

23°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lassan zárul a piac...

54 perce

Mi folyik itt nyugaton? A ZTE FC kölcsönadhatja kapusát a Haladásnak

Címkék#kölcsönadás#labdarúgás#Senkó Zsombor#ZTE FC#Haladás

Olyan transzfer készül, ami ritka, ám nem is példanélküli a ZTE FC életében. Internetes források szerint a ZTE FC NB I.-es csapata kölcsönadja kapusát, Senkó Zsombort az NB III.-as Haladásnak.

Kerkai Attila

A múltban is volt már rá példa, hogy a két nyugati rivális csapat igazol a másiktól, de azért ezek a tranzakciók nem túl gyakoriak. Az Öltözőn túl Facebook-oldal arról számolt be, hogy Senkó Zsombort a ZTE FC kölcsönadja az NB III.-as Haladásnak. 

ZTE FC Senkó Zsombor
A ZTE FC 2023-ban szerződtette Senkó Zsombort. 
Fotó: archív / Pezzetta Umberto

A ZTE FC hálóőrének csak jövő nyáron jár le a szerződése. Az előző szezont kölcsönben a lendvai Nafta csapatánál töltötte. A ZTE FC nevelés, majd az Illés Akadémiáról a Juventus együtteséhez került 22 éves Senkó Zsombor 2023-ban tér vissza Magyarországra  előbb a DVTK csapatához, majd két éve a ZTE FC szerződtette. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu