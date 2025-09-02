3 órája
Mi folyik itt nyugaton? A ZTE FC kölcsönadhatja kapusát a Haladásnak
Olyan transzfer készül, ami ritka, ám nem is példanélküli a ZTE FC életében. Internetes források szerint a ZTE FC NB I.-es csapata kölcsönadja kapusát, Senkó Zsombort az NB III.-as Haladásnak.
A múltban is volt már rá példa, hogy a két nyugati rivális csapat igazol a másiktól, de azért ezek a tranzakciók nem túl gyakoriak. Az Öltözőn túl Facebook-oldal arról számolt be, hogy Senkó Zsombort a ZTE FC kölcsönadja az NB III.-as Haladásnak.
A ZTE FC hálóőrének csak jövő nyáron jár le a szerződése. Az előző szezont kölcsönben a lendvai Nafta csapatánál töltötte. A ZTE FC nevelés, majd az Illés Akadémiáról a Juventus együtteséhez került 22 éves Senkó Zsombor 2023-ban tér vissza Magyarországra előbb a DVTK csapatához, majd két éve a ZTE FC szerződtette.