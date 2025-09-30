22 perce
Ezért nem jelentette be a ZTE FC az új holland igazolását
Hangzatos címmel jelent meg egy új ZTE FC-igazolásról cikk a hazai sajtóban, ami rendjén is van, főleg, ha az a játékos holland és a Feyenoord utánpótlásában is játszott. A ZTE FC játékosa lett ugyanis Divaio Bobson.
A csakfoci.hu számolt be róla, egy, a játékos által kitett Instagram bejegyzés nyomán, hogy a ZTE FC leigazolta a holland-suriname-i, 21 éves Divaio Bobsont. Az előző idényt a Feyenoord U21-es csapatánál töltötte, ám előtte a Zwollénél is futballozott és három alkalommal a felnőtt csapatban is szerepet kapott.
A ZTE FC és a ZTE FC II...
A támadó valóban a ZTE FC játékosa és egy rövid ideje már Egerszegen készül. A ZTE FC eddig hivatalosan nem jelentette be Divaio Bobson leigazolását. Információink szerint azért, mert a ZTE FC II. vármegyei I. osztályban szereplő csapatába igazolt játékosokat nem jelentik be úgy, mint az első együttest erősítőket. Persze, ettől később még eltérhetnek.
A ZTE FC első csapata jelenleg, köszönhetően a szombati, 5-0-s sikerének a 10. helyen áll az NB I.-ben, a ZTE FC II. csapata pedig a Zala vármegyei I. osztályban listavezető.