Ezért nem jelentette be a ZTE FC az új holland igazolását

A csakfoci.hu számolt be róla, egy, a játékos által kitett Instagram bejegyzés nyomán, hogy a ZTE FC leigazolta a holland-suriname-i, 21 éves Divaio Bobsont. Az előző idényt a Feyenoord U21-es csapatánál töltötte, ám előtte a Zwollénél is futballozott és három alkalommal a felnőtt csapatban is szerepet kapott.

Divaio Bobson, aki szombattól hivatalosan is a ZTE FC játékosa.

Forrás: feyenoord.com

A támadó valóban a ZTE FC játékosa és egy rövid ideje már Egerszegen készül. A ZTE FC eddig hivatalosan nem jelentette be Divaio Bobson leigazolását. Információink szerint azért, mert a ZTE FC II. vármegyei I. osztályban szereplő csapatába igazolt játékosokat nem jelentik be úgy, mint az első együttest erősítőket. Persze, ettől később még eltérhetnek.

A ZTE FC első csapata jelenleg, köszönhetően a szombati, 5-0-s sikerének a 10. helyen áll az NB I.-ben, a ZTE FC II. csapata pedig a Zala vármegyei I. osztályban listavezető.