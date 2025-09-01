Megerősítve: Dénes Csanád Vilmos Belgiumban folytatja! (frissítve nyilatkozatokkal)

A Challenger Pro League bajnokaspiránsa, a KV Kortrijk és a ZTE FC gyakorlatilag egy időben jelentette be, hogy a húszéves támadó a belga csapatnál folytatja. A Kortrijk kivásárolta szerződéséből Dénest, aki szombaton a Kisvárda elleni találkozón lépett pályára utoljára a zalai csapat színeiben. Dénes Csanád Vilmos tavaly nyáron szerződött a zalaiakhoz.

A ZTE FC csapatától távozó Dénes Csanád Vilmos itt már a belga Kortrijk mezében.

Forrás: KV Kortrijk

Sajtóhírek szerint a belga együttes 1,1 millió eurót fizet a futballista játékjogáért.

- Sajnos eljött a búcsú ideje, hiszen olyan lehetőség adódott előttem, amivel mindenképp élni szeretnék. Köszönöm nektek a mögöttünk lévő csodálatos időszakot, amit itt tölthettem. Rengeteg felejthetetlen emlék köt a városhoz, a stadionhoz, illetve hozzátok. Kezdhetném a Vidi ellen szerzett első NB I-es gólommal, folytatva a Fradi elleni duplával, amit hazai közönség előtt ünnepelhettem. Fantasztikus érzés volt gólt szerezni a mérkőzéseken és az, ahogy a lefújás után gratuláltatok. Minden egyes aláírás, amit kiosztottam, életem első aláírásai voltak, ezekre mindig emlékezni fogok. Szeretném megköszönni Márton Gábornak és stábjának is, akiktől megkaptam a bizalmat. Sok sikert kívánok a csapatnak, a szurkolóknak és mindenkinek, aki a klubnál dolgozik, hiszen a ZTE FC megérdemli, hogy sikerrel teli évet ünnepeljen, előkelő helyen végezzen a tabellán – búcsúzott a ZTE FC honlapján Dénes Csanád Vilmos.

- Dénes egy sokoldalú és kreatív játékos, aki különféle támadó posztokon játszhat . Fiatal kora ellenére már száz profi mérkőzés van a háta mögött, és lenyűgöző statisztikákkal büszkélkedhet – ezt Nils Vanneste , a KV Kortrijk sportigazgatója mondta a magyar játékosról a belga klub honlapján.