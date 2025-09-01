szeptember 1., hétfő

Szombaton búcsúzott el

1 órája

Megerősítve: Dénes Csanád Vilmos Belgiumban folytatja! (frissítve nyilatkozatokkal)

A ZTE FC labdarúgó csapata a honlapján erősítette meg azt, amit már napok óta tudni lehet, hogy Dénes Csanád Vilmos elhagyja a klubot. A ZTE FC hétfő este jelentette be támadója távozását, aki a belga második ligás KV Kortrijk csapatában folytatja.

Kerkai Attila

A  Challenger Pro League bajnokaspiránsa, a KV Kortrijk  és a ZTE FC gyakorlatilag egy időben jelentette be, hogy a húszéves támadó a belga csapatnál folytatja. A Kortrijk kivásárolta szerződéséből Dénest, aki szombaton a Kisvárda elleni találkozón lépett pályára utoljára a zalai csapat színeiben. Dénes Csanád Vilmos tavaly nyáron szerződött a zalaiakhoz. 

ZTE FC Dénes Csanád Vilmos Kortrijk
A ZTE FC  csapatától távozó Dénes Csanád Vilmos itt már a belga Kortrijk mezében. 
Forrás: KV Kortrijk

Sajtóhírek szerint a belga együttes 1,1 millió eurót fizet  a futballista játékjogáért. 

- Sajnos eljött a búcsú ideje, hiszen olyan lehetőség adódott előttem, amivel mindenképp élni szeretnék. Köszönöm nektek a mögöttünk lévő csodálatos időszakot, amit itt tölthettem. Rengeteg felejthetetlen emlék köt a városhoz, a stadionhoz, illetve hozzátok. Kezdhetném a Vidi ellen szerzett első NB I-es gólommal, folytatva a Fradi elleni duplával, amit hazai közönség előtt ünnepelhettem. Fantasztikus érzés volt gólt szerezni a mérkőzéseken és az, ahogy a lefújás után gratuláltatok. Minden egyes aláírás, amit kiosztottam, életem első aláírásai voltak, ezekre mindig emlékezni fogok. Szeretném megköszönni Márton Gábornak és stábjának is, akiktől megkaptam a bizalmat. Sok sikert kívánok a csapatnak, a szurkolóknak és mindenkinek, aki a klubnál dolgozik, hiszen a ZTE FC megérdemli, hogy sikerrel teli évet ünnepeljen, előkelő helyen végezzen a tabellán  – búcsúzott a ZTE FC honlapján Dénes Csanád Vilmos. 

- Dénes egy sokoldalú és kreatív játékos, aki különféle támadó posztokon játszhat . Fiatal kora ellenére már  száz profi mérkőzés van a háta mögött, és lenyűgöző statisztikákkal büszkélkedhet –  ezt Nils Vanneste , a KV Kortrijk sportigazgatója mondta a magyar játékosról a belga klub honlapján. 

 

