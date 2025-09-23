7 órája
Megszólalt a ZTE FC argentin tulajdonosa
A bajnoki szereplés egyelőre nem valami fényes a ZTE FC NB I.-es labdarúgó csapatánál, hiszen sereghajtó a kék-fehérek együttese. Négy pont az eddigi termés, de persze, ahogy mi is írtuk, a csapat vezetőedzője töretlenül hisz abban, hogy érkezik a fordulat. Most a ZTE FC tulajdonosa, az argentin Damian Pedrosa szólalt meg.
A Zalatáj Kiadó küldött kérdéseket a ZTE FC tulajdonosának, s mint a lap írja, sokáig nem érkezett ezekre válasz, de most igen. A nemrég megjelent hosszú interjú kitér arra, hogy miért döntött az argentin üzletember úgy, hogy többségi tulajdont szerez a ZTE FC-ben, bár igazából sok konkrétum nem hangzik el. Stratégiáról és elképzelésekről, tervekről nyilatkozik Damian Pedrosa.
A ZTE FC elnökének elképzelései
A beszélgetésből kiderül, hogy az argentin vezető nagy víziókkal rendelkező ember, aki nem elégszik meg a középszerűséggel.
„Természetesen ambiciózus terveink vannak a klub jövőjére vonatkozóan, mert meggyőződésem, hogy csak így lehet előrehaladni: mindig a legjobbra törekedve. Bár a ZTE múltbeli sikerei vitathatatlanok, célunk, hogy ezekre az alapokra építve a nemzetközi színtéren is méltó helyet biztosítsunk a klubnak. Biztos vagyok benne, hogy együtt még a korábbi eredményeknél is többet érhetünk el"- nyilatkozza az interjúban.
Csökkentek az átlagfizetések
Ami kiderül, hogy csökkentek az átlagfizetések a klubnál, hiszen fiatalabb labdarúgókkal képzelik el a jövőt építeni. Szóba kerül Dénes Csanád Vilmos és Yohan Croizet távozása is. A ZTE FC elnöke erről úgy fogalmazott, hogy Dénes Csanád esetében a teljes átigazolási díj a klubnál marad. A belga II. osztályban szereplő Kortrijk csapatához távozott fiatal játékos esetében ezt emelte ki: „A valódi jelentőség az erős üzenetben rejlik: a ZTE FC kiváló hely egy játékos számára a fejlődéshez és ahhoz, hogy pályafutásában továbblépjen. Ez azt is bizonyítja, hogy nemzetközi szinten is jelen vagyunk, és valódi hírnevet építünk. Ez a siker pedig újabb, ígéretes tehetségeket vonz, akik szeretnének részesei lenni a történetünknek – ami felbecsülhetetlen értékű a hosszú távú terveink.”
Dénes Csanád és Yohan Croizet távozásáról
A DVTK-hoz távozó 33 éves Croizet-vel kapcsolatban pedig ezt fűzte hozzá: „Yohan távozását elsősorban egy olyan szakmai lehetőség indokolta, amely számára kedvezőbb anyagi feltételeket biztosított máshol – olyan ajánlatot, amellyel jelenleg egyszerűen nem tudtunk versenyezni. Ő egy intelligens és kiváló képességű játékos, akinek a döntését tiszteletben tartottuk, és elismertük a klubhoz való eddigi hozzájárulását. Néha egy jól működő klubhoz az is hozzátartozik, hogy felelős pénzügyi döntéseket hozzon, miközben korrekt módon jár el azokkal a játékosokkal szemben, akik sokat tettek a csapatért – és pontosan ezt tettük most is."
Damian Pedrosa sajtótájékoztatót ígért
Természetesen szó esik a szurkolókkal való kapcsolattartásról is és konkrét tervekről, elképzelésekről beszélt Damian Pedrosa, hogy miként tervezik azt elérni, hogy minél többen látogassák a csapat mérkőzéseit. Részletekről nem sok szó esik, viszont az kiderül, hogy várhatóan október közepén sajtótájékoztatót tartanak, amelyen a klub rövid- és hosszútávú terveiről is nyilatkozni fognak.
A cikknek biztos lesz folytatása...