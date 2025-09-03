A ZTE FC szerződést bontott Husztival, de mi történhet még éjfélig?

Beigazolódtak azok az információk, melyek Yohan Croizet távozásáról szóltak. A ZTE FC labdarúgócsapata és a DVTK ugyanis megegyezett, így a francia játékos Diósgyőrben folytatja. Mindezt lehetett tudni, és szombat óta már szinte nyílt titok volt, hogy Dénes Csanád Vilmos mellett a francia középpályás is távozik. Yohan Croizet az egerszegi csapatban 60 alkalommal lépett pályára és 17 gólt szerzett.



Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője mostantól ezzel a kerettel kell, hogy dolgozzon a bajnokság első fél évében.

Fotó: Szekeres Péter

Nem illett már a csapatba 33 évesen?

Elment egy újabb játékos, aki még tudott futballozni... A 33 éves Croizet magasan a legidősebb játékosa volt a keretnek, hiszen őt a kapus Gundel-Takács Bence követi a maga 27 esztendejével. A bő keret átlagéletkora 23 év és a nyári igazolások is ebbe az irányba mutattak: elsősorban fiatalokat megszerezni, akiket felépítve értékesíteni lehet majd a futballpiacon. Nyilván Croizet esete más, mint Dénes Csanádé, aki 21 évesen jutott egy nagy lehetőséghez. Ő - mármint Dénes Cs. - még pályafutása elején jár, Croizet a vége felé. Egészen biztosan az ő esetében is van "lelépési díj", ami nyilván nem annyi, mint fiatal társa esetében.

A ZTE FC spanyol védőt szerződtetett

Délután aztán a ZTE FC bejelentette, hogy a spanyol José Manuel Calderón is a játékosa lesz. A 25 éves, bal oldali védő az előző három szezonban a Cordoba játékosa volt, amely feljutott a második ligába, és Calderón stabil csapattag lett, a legutóbbi idényben összesen 32 mérkőzésen kapott lehetőséget. A nyáron a Tarragonához szerződött, de egy szerencsétlen, korábbi kijelentése miatt órákkal később felbontották a kontraktusát. Szabadon igazolható játékosként érkezik, három évre írt alá a ZTE FC-hez.

Ami még éjfélig történhet

Mi történhet még szerda éjfélig? A kapus Senkó Zsombor a Haladáshoz kerül, Huszti Andrással pedig szerződést bont a kék-fehérek, ami gyakorlatilag biztos, hiszen a menedzsere már beszélt erről. A zuhanyhíradó és az átigazolási ügyekben jártasak tudni vélik, hogy érkezhet még játékos a zalaiakhoz akár az utolsó órákban is. Brazilokról is szó lehet, de majd elválik, így lesz-e.