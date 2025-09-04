Mennyit ér most a ZTE FC? Ennyit, de még nincs vége...

A ZTE FC labdarúgó együttese az utolsó pillanatokig aktív volt a játékospiacon és ezekről a tranzakciókról mi is folyamatosan beszámoltunk. Szerda éjfélkor ugyan hivatalosan lejárt az átigazolási időszak, azonban ez még nem jelenti azt, hogy a csapatok ne tudnának ezt követően is még labdarúgókat szerződtetni. Nyilván, ehhez már sok más feltételnek is meg kell valósulnia, legfőképp annak, hogy a a játrékos szabadon igazolható legyen, vagyis ne rendelkezzen más csapatnál érvényes szerződéssel. A ZTE FC-nek is lehet még ilyen játékosa.

A ZTE FC csapatának jelenleg a második legértékesebb játékosa Mim Gergely.

Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC értéke jelenleg 5.48 millió euró

A szerda estig lezárult átigazolási piac zárásaként megnéztük, hogy a ZTE FC vajon hol foglal helyet most a csapatok értékében. A mindenki által megbízhatónak és mértékadónak tartott transfermarkt.com adatai szerint a zalai klub játékosainak összértéke jelenleg 5.48 millió euró. Az augusztus 15-i állapotokhoz képest pillanatnyilag a ZTE FC összeértéke 4.8 százalékkal csökkent és a teljes mezőnyben csak a Győr értéke nőtt méghozzá 10.3 százalékkal.

Daniel Lima a legértékesebb

A legtöbbre taksált labdarúgó jelenleg a ZTE FC-nél szombaton kölcsönvett brazil Daniel Lima, aki még nem szerepelt a zalaiak csapatában. A második legértékesebb labdarúgó a jelenleg sérült Mim Gergely 550 ezer euróra becsült értékével, a harmadik pedig Szendrei Norbert 400 ezerrel. A ZTE FC Dénes Csanád Vilmos játékjogának értékesítéséért 1.1 millió eurós bevételt könyvet el, míg a kiadási oldalon a Joao Victorért kifizetett 200 ezer eurós tétel szerepel.

A legfiatalabb átlagéletkorú csapat a ZTE

A ZTE FC kereténekátlagéletkora jelenleg 23.0 év, ezzel a legfiatalabb átlagéletkorú csapat a 12-es mezőnyben. A külföldek aránya 28.8 százalék.

Az élen persze, hogy az FTC áll...

Ha a magyar NB I. 12 csapatát nézzük, akkor a ZTE FC összértékben az utolsó előtti (5.48), mögötte csak az újonc Kazincbarcika van 4.85 millióval. A lista élén a Ferencváros áll (48.4millió), második az Újpest (17.25), harmadik a Puskás FC (13.9), negyedik az ETO FC Győr (9.63). A magyar NB I.-ben az csapatok átlagéletkora 25.9 esztendő, a csapatok kereteiben a külföldi labdarúgók átlagos aránya 37.2 százalék.