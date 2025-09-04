szeptember 4., csütörtök

Futballpiac

2 órája

Mennyit ér most a ZTE FC? Ennyit, de még nincs vége...

Címkék#labdarúgó NB I.#érték#Transfermarkt#ZTE FC

Szerda éjfélkor lezárult az átigazolási időszak a hazai labdarúgásban is. A ZTE FC az utolsó napokban is aktív volt, s most ennyit ér a csapat a transfermarkt.com szakportál szerint.

Kerkai Attila

A ZTE FC labdarúgó együttese  az utolsó pillanatokig aktív volt a játékospiacon és ezekről a tranzakciókról mi is folyamatosan beszámoltunk. Szerda éjfélkor ugyan hivatalosan lejárt az átigazolási időszak, azonban ez még nem jelenti azt, hogy a csapatok  ne tudnának ezt követően is még labdarúgókat szerződtetni. Nyilván, ehhez már sok más feltételnek is meg kell valósulnia, legfőképp annak, hogy a a játrékos szabadon igazolható legyen, vagyis ne rendelkezzen más csapatnál érvényes szerződéssel.  A ZTE FC-nek is lehet még ilyen játékosa. 

ZTE FC NB I érték
A ZTE FC csapatának jelenleg a második legértékesebb játékosa Mim Gergely.  
Fotó: Szekeres Péter

A ZTE FC értéke jelenleg 5.48 millió euró

A  szerda estig lezárult átigazolási piac zárásaként megnéztük, hogy a ZTE FC vajon hol foglal helyet most a csapatok értékében. A mindenki által  megbízhatónak és mértékadónak tartott transfermarkt.com adatai szerint a zalai klub játékosainak összértéke jelenleg 5.48 millió euró. Az augusztus 15-i állapotokhoz képest pillanatnyilag a ZTE FC összeértéke 4.8 százalékkal csökkent és a teljes mezőnyben csak a Győr értéke nőtt méghozzá  10.3 százalékkal.

Daniel Lima a legértékesebb 

A legtöbbre taksált labdarúgó jelenleg a ZTE FC-nél szombaton  kölcsönvett brazil Daniel Lima, aki még nem szerepelt a zalaiak csapatában. A második legértékesebb labdarúgó a jelenleg sérült Mim Gergely 550 ezer euróra becsült értékével, a harmadik pedig Szendrei Norbert 400 ezerrel. A ZTE FC Dénes Csanád Vilmos játékjogának értékesítéséért 1.1 millió eurós bevételt könyvet el, míg a kiadási oldalon a Joao Victorért  kifizetett 200 ezer eurós tétel szerepel.  

A legfiatalabb átlagéletkorú csapat a ZTE

A ZTE FC  kereténekátlagéletkora jelenleg 23.0 év, ezzel a legfiatalabb átlagéletkorú csapat a 12-es mezőnyben. A  külföldek aránya 28.8 százalék. 

Az élen persze, hogy az FTC áll...

Ha a magyar NB I. 12 csapatát nézzük, akkor a ZTE FC összértékben az utolsó előtti (5.48), mögötte csak az újonc Kazincbarcika van 4.85 millióval. A lista élén a Ferencváros áll (48.4millió), második az Újpest (17.25), harmadik a Puskás FC (13.9), negyedik az ETO FC Győr (9.63).  A magyar NB I.-ben az csapatok átlagéletkora 25.9 esztendő, a csapatok kereteiben a külföldi labdarúgók átlagos aránya 37.2 százalék. 

 

 

