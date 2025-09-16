Zalaszám-ZAC: Bella Mátyás nagy ugrásai, következhet az ob!

Az U15 és U16 korosztályok országos bajnokságával zárul a Zalaszám-ZAC atlétái részére a 2025. évi szabadtéri idény bajnoki sorozata. Ezt megelőzően a harmadik Területi Ligaversenyen kellett bizonyítani Tatabányán. Többen életük legjobb eredményét érték el a versenyen. Bella Mátyás például az U16-os korcsoport idei legjobb eredményét érte el ötösugrásban és távolugrásban.

A Zalaszám-ZAC atlétáinak közös fotója Tatabányáról. Fotó: Zalaszám-ZAC

A Zalaszám-ZAC sportolóinak eredményei

U 16.Ötösugrás1. Gerencsér Vivien 16,24.300 m:1. Kóbor Sámuel 36,71.Távolugrás:1. Bella Mátyás 719.1500 m:1. Németh Balázs Dániel 4:18,45, 2. Németh Dániel Zoltán4:27,74. Ötösugrás: 1. Bella Mátyás 21,10. 800 m:1. Németh Balázs Ákos 2:03,68. 3000 m:1. Német Dániel Zoltán 9:34,09.300 m:2. Kámán Boglárka Kata 44,21.80 m gát:3. Simon Judit 13,22.100 m:4. Kóbor Sámuel 12,11.800 m:5. Barabás-Bár Zselyke 2:36,97.

U 15.Gerelyhajítás 1. Pap Luca 42,73. 80 m gát:1. Pap Luca 11,91,Ötösugrás:2. Pap Luca 16,95. Távolugrás:2. Pap Luca 515.800 m:3. Sebestyén Ádám 2:19,40. 100 m:4. Kiss Hanna 13,84.300 m gát: 4. Kálmán Milán 45,92. 100 m:5. Kálmán Milán 12,47.

U15-U16. 4x100 m:2. Zalaszám-ZAC ( Kiss Hanna, Pap Luca, Kámán Boglárka Kata, Gerencsér Vivien) 51.19.

U 14.Ötösugrás:1. Verő Rita 15,42. Távolugrás:1. Verő Rita 503. 80 m:2. Verő Rita 10,70.200 m gát:2. Bella Kata 32,30. 4x200 m vegyes váltó:2. Zalaszám-ZAC (Andó Miklós, Bella Kata, Ferincz Vince, Verő Rita) 1:54,50. 4x75 m:3. Zalaszám-ZAC (Boncz Karolina, Bella Kata, Simon Kata, Verő Rita) 40,95. 600 m:3. Bella Kata 1:46,22. 8. Kóbor Kamilla 1:51,86: 4x75 m:4. Zalaszám-ZAC (Andó Miklós Pap Csongor, Virág Vince, Ferincz Vince) 42,17.1500 m:5. Sebestyén Ádám 4:57,75.Sípoló rakéta hajítás:5. Andó Miklós 31,68.2000 m:7. Kóbor Kamilla 7:58,91. 600 m:7. Pap Csongor 1:53,00. 200 m gát:8. Ferincz Vince 35,11.

Edzők: Csiszár Attila, Góczán István, Góczánné Tóth Zsuzsanna Judit, Kámán Ferenc, Laczkó László, Lengyák György.