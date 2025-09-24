A Zalaszám-ZAC atlétája a valaha volt legjobb serdülő eredményt érte el

Öt bajnoki címet nyertek a Zalaszám-ZAC atlétái a serdülő országos bajnokságon. Önmagában már ez is nagyszerű szereplést mutat. Budapesten, a Lantos Mihály Sportközpontban Bella Mátyás távolugrásban és ötösugrásban bizonyult a legjobbnak, Németh Balázst csak ikertestvére szorongatta meg az 1500 méteres síkfutásban, míg az U 15 évfolyamban Gyenese Mátyás remek hajrájának köszönhette bajnoki elsőségét. A lányoknál Pap Luca nem talált legyőzőre ötösugrásban. Visszatérve még Bella Mátyásra. Az ob zárultával most már bizonyos, hogy az egerszegi tehetség múlt hétvégén elért eredményei távolugrásban (719 cm) és ötösugrásban (21,10 m) nem csak az idei év legjobb atlétikai serdülő teljesítményei, hanem a valaha ugrott legjobb eredmény is U16 korosztályos atlétától. Amit nevezhetnénk országos csúcsnak is, de ebben a korosztályban még nem tartanak nyilván ilyet. Edzők: Góczán István, Csiszár Attila, Lengyák György, Kámán Ferenc, Góczánné Tóth Zsuzsanna.

A Zalaszám-ZAC válogatottjai, balról: Németh Dániel, Bella Mátyás, Pap Luca, Kóbor Sámuel, Németh Balázs.

A Zalaszám-ZAC atlétáinak eredményei

U 16. Fiúk. 300 m: 3. Kóbor Sámuel 37,11. 800 m: 3. Németh Balázs 2:04,35. 1500 m: 1. Németh Balázs 4:17,33, 2. Németh Dániel 4:21,56. Ötösugrás: 1. Bella Mátyás 20,83. Távolugrás: 1. Bella Mátyás 7,15. 3000 m: 2. Németh Dániel 9:28,40. Lányok. Ötösugrás: 3. Gerencsér Vivien 16,66. 80 m gát: 5. Gerencsér Vivien 12,64, 9. Simon Judit 13,48. 800 m: 7. Barabás-Bár Zselyke 2:36,98. 1500 m: 9. Barabás-Bár Zselyke 5:34,33. 300 m: 9. Kámán Boglárka 43,62.

U 15. Fiúk. 100 m: 7. Kálmán Milán 12,48. 800 m: 3. Gyenese Mátyás 2:12,03. 300 m gát: 5. Kálmán Milán 44,17. 1500 m: 1. Gyenese Mátyás 4:36,33. Lányok. Ötösugrás: 1. Pap Luca 17,20. Gerelyhajítás: 2. Pap Luca. 80 m gát: 2. Pap Luca 11,99.

A bajnokság egyben válogatóverseny is volt a hétvégén megrendezésre kerülő Magyarország-Horvátország-Csehország Szlovákia-Szlovénia U 16-os válogatott viadalra. A Zalaszám-ZAC atlétái közül öten ölthetik magukra a címeres mezt, ráadásul életükben először. Pap Luca 100 m gáton, Bella Mátyás távolugrásban, Németh Balázs 1000 méteren, Németh Dániel 3000 méteren, Kóbor Sámuel pedig a 4x300 méteres vegyesváltó tagjaként indulhat címeres mezben.