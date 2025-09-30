Győzelem és egyéni csúcsok a válogatottban

Kaposváron a házigazda Magyarország mellett Horvátország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia U 16-os korosztályú csapatai találkoztak. Az fiatal atléták találkozóján a Zalaszám-ZAC csapatát öten képviselték, méghozzá eredményesen.

AZalaszám-ZAC válogatott ötösfogata, akik Kaposváron képviselték a magyar színeket.

Forrás: Zalaszám-ZAC

Bella Mátyás folytatta a remek formát

Győzelemmel és egyéni csúcsokkal mutatkoztak be ugyanis a zalai fiatalok, akik valamennyien először kaptak meghívást a válogatottba. Bella Mátyás folytatta az őszi megbízható, kiváló formát hozó versenyzését és 696 cm eredményével megnyerte a távolugrást. Pap Luca 100 m gátfutásban, Németh Balázs 1000 méteren, Németh Dániel 3000 méteren érte el élete legjobb eredményét, Kóbor Sámuel pedig a 4x300 méteres vegyesváltó első embereként járult hozzá a magyar csapat második helyezéséhez. Csakúgy, mint Pap Luca, aki a gát után a 4x100 méteres váltóban is bizonyított.

Edzők: Csiszár Attila, Góczán István, Lengyák György, Kámán Ferenc.

A pontverseny végeredménye: 1. Csehország 478.5 ponttal, 2. Magyarország 416, 3. Szlovákia 313, 4. Horvátország 292.5, 5. Szlovénia 264.

A Zalaszám-ZAC fiataljainak eredményei

Távolugrás: 1. Bella Mátyás 696. 100 m gát: 7. Pap Luca 14,73. 1000 m: 7. Németh Balázs Ákos 2:41,54. 3000 m: 6. Német Dániel 9:21,65. 4x100 m: 3. Magyarország 48,43 (Udvardy Borostyán, Pankotay Emma, Pap Luca, Hüber Emma). 4x300 m vegyesváltó: 4. Magyarország 2:37,90 (Kóbor Sámuel,Pokorny Bíbor,Szemes Márton,Hertelendy Lilla Szófia).