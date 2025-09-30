szeptember 30., kedd

szeptember 30., kedd

A Zalaszám-ZAC fiataljai bizonyítottak

1 órája

Győzelem és egyéni csúcsok a válogatottban

Címkék#Zalaszám-ZAC#U16-os válogatott#Kaposvár#atlétika

Győzelemmel és egyéni csúcsokkal mutatkoztak be a Zalaszám-ZAC atlétái a válogatottban. Kaposvár adott otthont az U 16-os korosztály öt nemzetes viadalának és a Zalaszám-ZAC öt versenyzője kapott meghívást.

Kerkai Attila

Kaposváron a házigazda Magyarország mellett Horvátország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia U 16-os korosztályú csapatai találkoztak. Az fiatal atléták találkozóján a Zalaszám-ZAC csapatát öten képviselték, méghozzá eredményesen. 

Zalaszám-ZAC
AZalaszám-ZAC válogatott ötösfogata, akik Kaposváron képviselték a magyar színeket.
Forrás: Zalaszám-ZAC

Bella Mátyás folytatta a remek formát

Győzelemmel és egyéni csúcsokkal mutatkoztak be ugyanis a zalai fiatalok, akik valamennyien először kaptak meghívást a válogatottba. Bella Mátyás folytatta az őszi megbízható, kiváló formát hozó  versenyzését és 696 cm eredményével megnyerte a távolugrást. Pap Luca 100 m gátfutásban, Németh Balázs 1000 méteren, Németh Dániel 3000 méteren érte el élete legjobb eredményét, Kóbor Sámuel pedig a 4x300 méteres vegyesváltó első embereként járult hozzá a magyar csapat második helyezéséhez. Csakúgy,  mint Pap Luca,  aki a gát után a 4x100 méteres váltóban is bizonyított. 
Edzők: Csiszár Attila, Góczán István, Lengyák György, Kámán Ferenc.
A pontverseny végeredménye: 1. Csehország 478.5 ponttal, 2. Magyarország 416, 3. Szlovákia 313, 4. Horvátország 292.5, 5. Szlovénia 264.

A Zalaszám-ZAC fiataljainak eredményei 

Távolugrás: 1. Bella Mátyás 696.  100 m gát:  7. Pap Luca 14,73.  1000 m:  7. Németh Balázs Ákos 2:41,54.  3000 m:  6. Német Dániel 9:21,65.  4x100 m:  3. Magyarország 48,43  (Udvardy Borostyán, Pankotay Emma, Pap Luca, Hüber Emma).  4x300 m vegyesváltó:  4. Magyarország  2:37,90 (Kóbor Sámuel,Pokorny Bíbor,Szemes Márton,Hertelendy Lilla Szófia).

 

