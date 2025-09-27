Egy dobáson múlt a menny vagy a pokol - a ZTE KK vereséggel kezdett (galéria)

Négy hónap szünetet követően ismét bajnoki találkozóra gyülekeztek a nézők a Zalakerámia Sportcsarnokban. A Zalakerámia ZTE KK szombati ellenfele a Kecskemét volt, az a csapat, amelyik talán a a kosárlabda NB I. teljes mezőnyében is a legkevesebb változáson esett át a holtszezonban.

Brandon Johnson, a Zalakerámia ZTE KK játékosa dob kosárra. Fotó: Pezzetta Umberto

Zalakerámia ZTE KK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83-86 (26-17, 19-24, 11-19, 27-26)

Zalaegerszeg, 1340 néző. Jv.: Kapitány, Söjtöry, Nagy B.

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 11/3, Kucsora 4, Hellems 19/9, Varence 12/6, Tóth Á. 8. Csere: Takács Mi., Mokánszki, Scherer 8/6, Johnson 21/6, Csátaljay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kecskemét: Wittman 7/3, Dautovic 15/6, Tomasevic 18/6, Jarvi 14/6, Scholl. Csere: Seppala 12/12, Kelenföldi 6/6, Ivkovic, Karahodzic 14, Tóth B. Vezetőedző: Sztojan Ivkovics.

Egerszegi duplázás? Benne volt...

A bajnoki nyitányon szépen megtelt a Zalakerámia Sportcsarnok nézőtere. Sokan az előtte véget ért ZTE FC-Kazincbarcika NB I.-es labdarúgó mérkőzésről érkeztek a csarnokba és bizony egy szép sportestében bíztak. A futballisták kiütéses győzelme után bíztak a kosarasokban is a bajnokság első találkozóján.

Az első félidő a Zalakerámia ZTE KK csapatáé volt

A Zalakerámia ZTE KK kézben tartotta a mérkőzés elejét, hiszen vezetett (15-9), és később is. Gyakorlatilag az első és a második negyedben is megvolt Tóth Ádámék 6-10 pontos előnye, viszont amivel nem tudtak mit kezdeni, azok a Kecskemét távoli kísérletei voltak. Ezzel tartotta magát a vendégcsapat és a nagyszünetig vissza is zárkózott. A lepattanók terén jól teljesített a zalai csapat, de a félidei 45-41-es eredmény még semmire sem volt garancia.

Kecskeméti triplák

Mivel indíthatott volna a második félidőben Kecskemét, mint egy hármassal. Máris csak egy pont lett a különbség, sőt nem sokkal később már a Kecskemét vezetett (45-46). A vendégek nagyon szorosan védekeztek, így tiszta helyzetet nem tudott kialakítani a ZTE KK. Nem is jöttek a pontok, ugyanakkor a vendégek szinte kizárólag hármasokkal lépegettek előre (48-54). Ekkor a vendégek diktálták a meccs ritmusát és a ZTE KK kezéből kicsúszott az irányítás. Nagyon beragadt ebben a negyedben a ZTE KK, csak a vég felé kezdett újra eredményesen játszani (56-60).