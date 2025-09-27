szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

14°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyilkos kecskeméti triplák

43 perce

Egy dobáson múlt a menny vagy a pokol - a ZTE KK vereséggel kezdett (galéria)

Címkék#Zalakerámia ZTE KK #Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét#NB I 1. forduló#Zalaegerszeg#kosárlabda NB I/A

Elrajtolt a férfi kosárlabda Tippmix NB I. A csoportos bajnokság 2025-2026. évi sorozata. A Zalakerámia ZTE KK együttese szombaton hazai pályán nyitotta az új bajnokságot a Kecskemét ellen.

Kerkai Attila
Egy dobáson múlt a menny vagy a pokol - a ZTE KK vereséggel kezdett (galéria)

Jericole Hellems, a Zalakerámia ZTE KK játékosa bújik ki két kecskeméti játékos szorításából.

Fotó: Pezzetta Umberto

Négy hónap szünetet  követően ismét bajnoki  találkozóra gyülekeztek a nézők a Zalakerámia Sportcsarnokban. A Zalakerámia ZTE KK szombati ellenfele a Kecskemét volt, az a csapat, amelyik talán a a kosárlabda NB I. teljes mezőnyében is a legkevesebb változáson esett át a holtszezonban. 

Zalakerámia ZTE KK Kecskemét
Brandon Johnson, a Zalakerámia ZTE KK játékosa dob kosárra. Fotó: Pezzetta Umberto

Zalakerámia ZTE KK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83-86 (26-17, 19-24, 11-19, 27-26)

Zalaegerszeg, 1340 néző. Jv.: Kapitány, Söjtöry, Nagy B.

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 11/3, Kucsora 4, Hellems 19/9, Varence 12/6, Tóth Á. 8. Csere: Takács Mi., Mokánszki, Scherer 8/6, Johnson 21/6, Csátaljay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. 

Kecskemét: Wittman 7/3, Dautovic 15/6, Tomasevic 18/6, Jarvi 14/6, Scholl. Csere: Seppala 12/12, Kelenföldi 6/6, Ivkovic, Karahodzic 14, Tóth B. Vezetőedző: Sztojan Ivkovics. 

Egerszegi duplázás? Benne volt...

A bajnoki nyitányon szépen megtelt a Zalakerámia Sportcsarnok nézőtere. Sokan az előtte véget ért ZTE FC-Kazincbarcika NB I.-es labdarúgó mérkőzésről érkeztek a csarnokba és bizony egy szép sportestében bíztak. A futballisták kiütéses győzelme után bíztak a kosarasokban is a bajnokság első találkozóján. 

Az első félidő a Zalakerámia ZTE KK csapatáé volt 

A Zalakerámia ZTE KK kézben tartotta a mérkőzés elejét, hiszen vezetett (15-9), és később is. Gyakorlatilag az első és a második negyedben is megvolt Tóth Ádámék 6-10 pontos előnye, viszont amivel nem tudtak mit kezdeni, azok a Kecskemét távoli kísérletei voltak. Ezzel tartotta magát a vendégcsapat és a nagyszünetig vissza is zárkózott. A lepattanók terén jól teljesített a zalai csapat, de a félidei 45-41-es eredmény még semmire sem volt garancia. 

Kecskeméti triplák

Mivel indíthatott volna a második félidőben Kecskemét, mint egy hármassal. Máris csak egy pont lett a különbség, sőt nem sokkal később már a Kecskemét vezetett (45-46). A vendégek nagyon szorosan védekeztek, így tiszta helyzetet nem tudott kialakítani a ZTE KK. Nem is jöttek a pontok, ugyanakkor a vendégek szinte kizárólag hármasokkal lépegettek előre (48-54). Ekkor a vendégek diktálták a meccs ritmusát és a ZTE KK kezéből kicsúszott az irányítás. Nagyon beragadt ebben a negyedben a ZTE KK, csak a vég felé kezdett újra eredményesen játszani (56-60).  

Az utolsó negyed döntött

Nem volt veszve még semmi a ZTE KK csapata számára, Johnson pedig egy triplával nyitott. Kemény meccs lett a találkozóból, de valahogy a zalaiaknak nem akart semmi menni... Kimaradtak a távolik és a közelik, a Kecskemét ismét ellépett (59-66) és inkább már neki állt a zászló. Úgy meg pláne, hogy Kelenföldi hármassal büntetett... A vendégek tízzel vezettek, volt hátra még öt perc a játékból, de a ZTE KK még megrázta magát. Johnson hármasával újra három lett közte (75-78), Scherer is betalált távolról, abszolút nyílt lett a találkozó vége. Sőt, 36 másodperccel a vége előtt Varance hármassal egyenlített (83-83). Az izgalmak a végére csúcsosodtak ki, Tomasevic bedobta a kettest (83-85), a ZTE KK az egyenlítésért/győzelemért támadhatott, de a sarokból Varance triplája kiperdült, ezzel véget ért a meccs is. 

A ZTE KK nagy esélyt hagyott ki, hogy győztesen kezdje a bajnokságot. A második és a harmadik negyedben engedte el az ellenfelét, és onnan noha viszajött a végén a meccsbe, de akkor már ki volt minden hegyezve a végletekig. 

ZTE KK - Kecskemét

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu