Egy dobáson múlt a menny vagy a pokol - a ZTE KK vereséggel kezdett (galéria)
Elrajtolt a férfi kosárlabda Tippmix NB I. A csoportos bajnokság 2025-2026. évi sorozata. A Zalakerámia ZTE KK együttese szombaton hazai pályán nyitotta az új bajnokságot a Kecskemét ellen.
Jericole Hellems, a Zalakerámia ZTE KK játékosa bújik ki két kecskeméti játékos szorításából.
Fotó: Pezzetta Umberto
Négy hónap szünetet követően ismét bajnoki találkozóra gyülekeztek a nézők a Zalakerámia Sportcsarnokban. A Zalakerámia ZTE KK szombati ellenfele a Kecskemét volt, az a csapat, amelyik talán a a kosárlabda NB I. teljes mezőnyében is a legkevesebb változáson esett át a holtszezonban.
Zalakerámia ZTE KK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83-86 (26-17, 19-24, 11-19, 27-26)
Zalaegerszeg, 1340 néző. Jv.: Kapitány, Söjtöry, Nagy B.
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 11/3, Kucsora 4, Hellems 19/9, Varence 12/6, Tóth Á. 8. Csere: Takács Mi., Mokánszki, Scherer 8/6, Johnson 21/6, Csátaljay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.
Kecskemét: Wittman 7/3, Dautovic 15/6, Tomasevic 18/6, Jarvi 14/6, Scholl. Csere: Seppala 12/12, Kelenföldi 6/6, Ivkovic, Karahodzic 14, Tóth B. Vezetőedző: Sztojan Ivkovics.
Egerszegi duplázás? Benne volt...
A bajnoki nyitányon szépen megtelt a Zalakerámia Sportcsarnok nézőtere. Sokan az előtte véget ért ZTE FC-Kazincbarcika NB I.-es labdarúgó mérkőzésről érkeztek a csarnokba és bizony egy szép sportestében bíztak. A futballisták kiütéses győzelme után bíztak a kosarasokban is a bajnokság első találkozóján.
Az első félidő a Zalakerámia ZTE KK csapatáé volt
A Zalakerámia ZTE KK kézben tartotta a mérkőzés elejét, hiszen vezetett (15-9), és később is. Gyakorlatilag az első és a második negyedben is megvolt Tóth Ádámék 6-10 pontos előnye, viszont amivel nem tudtak mit kezdeni, azok a Kecskemét távoli kísérletei voltak. Ezzel tartotta magát a vendégcsapat és a nagyszünetig vissza is zárkózott. A lepattanók terén jól teljesített a zalai csapat, de a félidei 45-41-es eredmény még semmire sem volt garancia.
Kecskeméti triplák
Mivel indíthatott volna a második félidőben Kecskemét, mint egy hármassal. Máris csak egy pont lett a különbség, sőt nem sokkal később már a Kecskemét vezetett (45-46). A vendégek nagyon szorosan védekeztek, így tiszta helyzetet nem tudott kialakítani a ZTE KK. Nem is jöttek a pontok, ugyanakkor a vendégek szinte kizárólag hármasokkal lépegettek előre (48-54). Ekkor a vendégek diktálták a meccs ritmusát és a ZTE KK kezéből kicsúszott az irányítás. Nagyon beragadt ebben a negyedben a ZTE KK, csak a vég felé kezdett újra eredményesen játszani (56-60).
Az utolsó negyed döntött
Nem volt veszve még semmi a ZTE KK csapata számára, Johnson pedig egy triplával nyitott. Kemény meccs lett a találkozóból, de valahogy a zalaiaknak nem akart semmi menni... Kimaradtak a távolik és a közelik, a Kecskemét ismét ellépett (59-66) és inkább már neki állt a zászló. Úgy meg pláne, hogy Kelenföldi hármassal büntetett... A vendégek tízzel vezettek, volt hátra még öt perc a játékból, de a ZTE KK még megrázta magát. Johnson hármasával újra három lett közte (75-78), Scherer is betalált távolról, abszolút nyílt lett a találkozó vége. Sőt, 36 másodperccel a vége előtt Varance hármassal egyenlített (83-83). Az izgalmak a végére csúcsosodtak ki, Tomasevic bedobta a kettest (83-85), a ZTE KK az egyenlítésért/győzelemért támadhatott, de a sarokból Varance triplája kiperdült, ezzel véget ért a meccs is.
A ZTE KK nagy esélyt hagyott ki, hogy győztesen kezdje a bajnokságot. A második és a harmadik negyedben engedte el az ellenfelét, és onnan noha viszajött a végén a meccsbe, de akkor már ki volt minden hegyezve a végletekig.
ZTE KK - KecskemétFotók: Pezzetta Umberto