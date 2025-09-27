1 órája
Egy dobáson múlt a menny vagy a pokol - a ZTE KK vereséggel kezdett (galéria, edzői nyilatkozatok)
Elrajtolt a férfi kosárlabda Tippmix NB I. A csoportos bajnokság 2025-2026. évi sorozata. A Zalakerámia ZTE KK együttese szombaton hazai pályán nyitotta az új bajnokságot a Kecskemét ellen.
Jericole Hellems, a Zalakerámia ZTE KK játékosa bújik ki két kecskeméti játékos szorításából.
Fotó: Pezzetta Umberto
Négy hónap szünetet követően ismét bajnoki találkozóra gyülekeztek a nézők a Zalakerámia Sportcsarnokban. A Zalakerámia ZTE KK szombati ellenfele a Kecskemét volt, az a csapat, amelyik talán a a kosárlabda NB I. teljes mezőnyében is a legkevesebb változáson esett át a holtszezonban.
Zalakerámia ZTE KK - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83-86 (26-17, 19-24, 11-19, 27-26)
Zalaegerszeg, 1340 néző. Jv.: Kapitány, Söjtöry, Nagy B.
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 11/3, Kucsora 4, Hellems 19/9, Varence 12/6, Tóth Á. 8. Csere: Takács Mi., Mokánszki, Scherer 8/6, Johnson 21/6, Csátaljay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.
Kecskemét: Wittman 7/3, Dautovic 15/6, Tomasevic 18/6, Jarvi 14/6, Scholl. Csere: Seppala 12/12, Kelenföldi 6/6, Ivkovic, Karahodzic 14, Tóth B. Vezetőedző: Sztojan Ivkovics.
Egerszegi duplázás? Benne volt...
A bajnoki nyitányon szépen megtelt a Zalakerámia Sportcsarnok nézőtere. Sokan az előtte véget ért ZTE FC-Kazincbarcika NB I.-es labdarúgó mérkőzésről érkeztek a csarnokba és bizony egy szép sportestében bíztak. A futballisták kiütéses győzelme után bíztak a kosarasokban is a bajnokság első találkozóján.
Az első félidő a Zalakerámia ZTE KK csapatáé volt
A Zalakerámia ZTE KK kézben tartotta a mérkőzés elejét, hiszen vezetett (15-9), és később is. Gyakorlatilag az első és a második negyedben is megvolt Tóth Ádámék 6-10 pontos előnye, viszont amivel nem tudtak mit kezdeni, azok a Kecskemét távoli kísérletei voltak. Ezzel tartotta magát a vendégcsapat és a nagyszünetig vissza is zárkózott. A lepattanók terén jól teljesített a zalai csapat, de a félidei 45-41-es eredmény még semmire sem volt garancia.
Kecskeméti triplák
Mivel indíthatott volna a második félidőben Kecskemét, mint egy hármassal. Máris csak egy pont lett a különbség, sőt nem sokkal később már a Kecskemét vezetett (45-46). A vendégek nagyon szorosan védekeztek, így tiszta helyzetet nem tudott kialakítani a ZTE KK. Nem is jöttek a pontok, ugyanakkor a vendégek szinte kizárólag hármasokkal lépegettek előre (48-54). Ekkor a vendégek diktálták a meccs ritmusát és a ZTE KK kezéből kicsúszott az irányítás. Nagyon beragadt ebben a negyedben a ZTE KK, csak a vég felé kezdett újra eredményesen játszani (56-60).
Az utolsó negyed döntött
Nem volt veszve még semmi a ZTE KK csapata számára, Johnson pedig egy triplával nyitott. Kemény meccs lett a találkozóból, de valahogy a zalaiaknak nem akart semmi menni... Kimaradtak a távolik és a közelik, a Kecskemét ismét ellépett (59-66) és inkább már neki állt a zászló. Úgy meg pláne, hogy Kelenföldi hármassal büntetett... A vendégek tízzel vezettek, volt hátra még öt perc a játékból, de a ZTE KK még megrázta magát. Johnson hármasával újra három lett közte (75-78), Scherer is betalált távolról, abszolút nyílt lett a találkozó vége. Sőt, 36 másodperccel a vége előtt Varance hármassal egyenlített (83-83). Az izgalmak a végére csúcsosodtak ki, Tomasevic bedobta a kettest (83-85), a ZTE KK az egyenlítésért/győzelemért támadhatott, de a sarokból Varance triplája kiperdült, ezzel véget ért a meccs is.
A ZTE KK nagy esélyt hagyott ki, hogy győztesen kezdje a bajnokságot. A második és a harmadik negyedben engedte el az ellenfelét, és onnan noha viszajött a végén a meccsbe, de akkor már ki volt minden hegyezve a végletekig.
Edzői nyilatkozatok
Sebastjan Krasovec: - Először is gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez. Jól kezdtük a találkozót, az első negyedben uraltuk a játékot, de később elromlott sok minden. A harmadik negyedben csak 11 pontot dontunk, ekkor ellépett a vendégcsapat. Sok hibát követtünk el védekezésben, pedig tudtuk, hogy a Kecskemét egy tapasztalt és dözsölt csapat, amely kihasználta a lehetőséget. A végén még volt esélyünk, de elrontottuk azt a dobást, ami egyébként jó lehetőség volt. Nincs más hátra, fókuszálunk a követketző, pécsi találkozóra, hogy javítsunk.
Sztojan Ivkovics: - Az egész bajnokság ilyen lesz... Erre számítok, hogy minden forduló ilyen szoros és kiélezett mérkőzéseket hoz majd. Ahogy korábban már nyilatkoztam, van négy csapat, amely elvileg a többi fölött van, de a többi együttes között szinte nincs különbség. Mi már az előző bajnokságban is két magyar játékossal játszottunk. Ma mázlink volt, hogy bementek a távoli dobásaink, de összességében egy nagyon izgalmas bajnokságra számítok a folytatásban . A ZTE egy jó csapat, jó edzője van és jó közönsége is, én szeretek ilyen csarnokokba menni, ahol van hangulat. Ma egy kicsit sajnáltam is hogy nem szidtak, hiszen ha az ember nevét nem emlegetik, az olyan, mintha már nem is lenne érdekes....
ZTE KK - KecskemétFotók: Pezzetta Umberto