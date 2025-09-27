Egy dobáson múlt a menny vagy a pokol - a ZTE KK vereséggel kezdett (galéria, edzői nyilatkozatok)

Az utolsó negyed döntött

Nem volt veszve még semmi a ZTE KK csapata számára, Johnson pedig egy triplával nyitott. Kemény meccs lett a találkozóból, de valahogy a zalaiaknak nem akart semmi menni... Kimaradtak a távolik és a közelik, a Kecskemét ismét ellépett (59-66) és inkább már neki állt a zászló. Úgy meg pláne, hogy Kelenföldi hármassal büntetett... A vendégek tízzel vezettek, volt hátra még öt perc a játékból, de a ZTE KK még megrázta magát. Johnson hármasával újra három lett közte (75-78), Scherer is betalált távolról, abszolút nyílt lett a találkozó vége. Sőt, 36 másodperccel a vége előtt Varance hármassal egyenlített (83-83). Az izgalmak a végére csúcsosodtak ki, Tomasevic bedobta a kettest (83-85), a ZTE KK az egyenlítésért/győzelemért támadhatott, de a sarokból Varance triplája kiperdült, ezzel véget ért a meccs is.

A ZTE KK nagy esélyt hagyott ki, hogy győztesen kezdje a bajnokságot. A második és a harmadik negyedben engedte el az ellenfelét, és onnan noha viszajött a végén a meccsbe, de akkor már ki volt minden hegyezve a végletekig.

Edzői nyilatkozatok

Sebastjan Krasovec: - Először is gratulálok a Kecskemétnek a győzelemhez. Jól kezdtük a találkozót, az első negyedben uraltuk a játékot, de később elromlott sok minden. A harmadik negyedben csak 11 pontot dontunk, ekkor ellépett a vendégcsapat. Sok hibát követtünk el védekezésben, pedig tudtuk, hogy a Kecskemét egy tapasztalt és dözsölt csapat, amely kihasználta a lehetőséget. A végén még volt esélyünk, de elrontottuk azt a dobást, ami egyébként jó lehetőség volt. Nincs más hátra, fókuszálunk a követketző, pécsi találkozóra, hogy javítsunk.

Sztojan Ivkovics: - Az egész bajnokság ilyen lesz... Erre számítok, hogy minden forduló ilyen szoros és kiélezett mérkőzéseket hoz majd. Ahogy korábban már nyilatkoztam, van négy csapat, amely elvileg a többi fölött van, de a többi együttes között szinte nincs különbség. Mi már az előző bajnokságban is két magyar játékossal játszottunk. Ma mázlink volt, hogy bementek a távoli dobásaink, de összességében egy nagyon izgalmas bajnokságra számítok a folytatásban . A ZTE egy jó csapat, jó edzője van és jó közönsége is, én szeretek ilyen csarnokokba menni, ahol van hangulat. Ma egy kicsit sajnáltam is hogy nem szidtak, hiszen ha az ember nevét nem emlegetik, az olyan, mintha már nem is lenne érdekes....