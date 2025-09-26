Ivkovics szeret Egerszegre jönni – a Zalakerámia ZTE KK nyerni akar

A Zalakerámia ZTE KK az elmúlt három szezonban egyaránt a legjobb négyben zárt az alapszakaszban, majd a későbbi rájátszásban is maradt ugyanebben a pozícióban. Ami a korábbiakhoz képest mindenképpen sikerként volt elkönyvelhető, hiszen a legjobb négy között előtte a 2016-2017-es szezonban zárt, igaz, akkor a bronzérmet is megszerezte.

Sebastjan Krasovec, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője a nyáron érkezett, de számára a környezet nem új. 2022-2023-ban már vezette a csapatot, és akkor a negyedik helyen végzett a zalai együttes.

Fotó: Szekeres Péter

Zalakerámia ZTE KK: lesz-e negyedik?

Ez az utolsó érme a Zalakerámia ZTE KK csapatának, amely – mint tudjuk – négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes. Az egerszegi csapatnál a nyáron váltottak, hiszen távozott a német Matthias Zollner vezetőedző, akivel két egymást követő szezonban lett a csapat negyedik, és visszatért a 2022-2023-as szezonban szintén negyedik helyezett csapata edzője, a szlovén Sebastjan Krasovec. Ebből a szempontból akár folytathatják is a megkezdett sorozatot, vagyis az újbóli negyedik helyezést, de nem ilyen egyszerű ez.

Új szabály, ami kihívást jelent

Alapvetően egy új szabály is meghatározza a 2025-2026-os szezont, hiszen a szövetség döntése értelmében két magyar játékosnak folyamatosan a pályán kell lennie. Ezúttal nincs korhatár (fiatalszabály), s nyilván ebből a szempontból azok a csapatok lesznek előnyben, amelyeknél minőségi magyar játékosok vannak. Akár válogatottak, így a Paks, a Szolnok, az Alba Fehérvár és a Falco KC jobban áll mindenkivel szemben. Nyilvánvalóan ott vannak még a külföldiek, hiszen az ő szerepük meghatározó jelenleg a magyar bajnokságban. A kétmagyaros szabály persze nem mindenki tetszését nyerte el, de ez van, ezzel kell főzni.

Ez történt a nyáron

A Zalakerámia ZTE KK csapatától az elmúlt szezon végén távozott Billy Garrett, Trey McGowens, Isaiah Bigelow (Alba Fehérvár), Takács Martin (Alba Fehérvár), Keller Iván (Honvéd), Gyimes Áron (BKG), Aaron Jones és Sitku Márton (Pécsi VSK). Az együttes magját a maradók képezik, így Szalay Domonkos, Takács Milán, Csátaljay Péter, Tóth Ádám és Csizmadia Attila. Négy külföldi kosaras érkezett, Jaylin Hunter, Jericole Hellems, Hasan Varence, és Brandon Johnson, mellettük Kucsora Csaba (Paks), Mokánszki Máté (PVSK), valamint Scherer Bálint (NKA Pécs).