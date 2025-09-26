1 órája
Ivkovics szeret Egerszegre jönni – a Zalakerámia ZTE KK nyerni akar
Szeptember végén... Igen, szeptember végén kezdődik a hazai férfi kosárlabda-bajnokság új szezonja, és a Zalakerámia ZTE KK együttese szombaton hazai pályán fogadja a Kecskemétet. A Zalakerámia ZTE KK célja elsődlegesen most is a legjobb nyolcba kerülés.
Új fiúk és régiek. A Zalakerámia ZTE KK együttesénél is komoly vérátömlesztés történt a legutóbbi szezonhoz képet A csapatkapitány, Tóth Ádám (a kép bal szélén) maradt és ez nagy erősítés.
Forrás: Szekeres Péter
A Zalakerámia ZTE KK az elmúlt három szezonban egyaránt a legjobb négyben zárt az alapszakaszban, majd a későbbi rájátszásban is maradt ugyanebben a pozícióban. Ami a korábbiakhoz képest mindenképpen sikerként volt elkönyvelhető, hiszen a legjobb négy között előtte a 2016-2017-es szezonban zárt, igaz, akkor a bronzérmet is megszerezte.
Zalakerámia ZTE KK: lesz-e negyedik?
Ez az utolsó érme a Zalakerámia ZTE KK csapatának, amely – mint tudjuk – négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes. Az egerszegi csapatnál a nyáron váltottak, hiszen távozott a német Matthias Zollner vezetőedző, akivel két egymást követő szezonban lett a csapat negyedik, és visszatért a 2022-2023-as szezonban szintén negyedik helyezett csapata edzője, a szlovén Sebastjan Krasovec. Ebből a szempontból akár folytathatják is a megkezdett sorozatot, vagyis az újbóli negyedik helyezést, de nem ilyen egyszerű ez.
Új szabály, ami kihívást jelent
Alapvetően egy új szabály is meghatározza a 2025-2026-os szezont, hiszen a szövetség döntése értelmében két magyar játékosnak folyamatosan a pályán kell lennie. Ezúttal nincs korhatár (fiatalszabály), s nyilván ebből a szempontból azok a csapatok lesznek előnyben, amelyeknél minőségi magyar játékosok vannak. Akár válogatottak, így a Paks, a Szolnok, az Alba Fehérvár és a Falco KC jobban áll mindenkivel szemben. Nyilvánvalóan ott vannak még a külföldiek, hiszen az ő szerepük meghatározó jelenleg a magyar bajnokságban. A kétmagyaros szabály persze nem mindenki tetszését nyerte el, de ez van, ezzel kell főzni.
Ez történt a nyáron
A Zalakerámia ZTE KK csapatától az elmúlt szezon végén távozott Billy Garrett, Trey McGowens, Isaiah Bigelow (Alba Fehérvár), Takács Martin (Alba Fehérvár), Keller Iván (Honvéd), Gyimes Áron (BKG), Aaron Jones és Sitku Márton (Pécsi VSK). Az együttes magját a maradók képezik, így Szalay Domonkos, Takács Milán, Csátaljay Péter, Tóth Ádám és Csizmadia Attila. Négy külföldi kosaras érkezett, Jaylin Hunter, Jericole Hellems, Hasan Varence, és Brandon Johnson, mellettük Kucsora Csaba (Paks), Mokánszki Máté (PVSK), valamint Scherer Bálint (NKA Pécs).
Sztojan Ivkocsics szívesen jön Egerszegre is
Így vág neki a Zalakerámia ZTE KK a férfi kosárlabda NB I. 2025-2026-os szezonjának. Az alapcél a legjobb nyolc közé kerülés, ez a rájátszást jelenti. Az első fordulóban a Kecskemét az ellenfél szombaton 18 órától a Zalakerámia Sportcsarnokban. Benne egy friss Európa-bajnoki 4. helyezett kosarassal, a finn Ilari Seppalával, aki maradt a kecskemétieknél. Jó ismerősként érkezik a szakmai munkát irányító Sztojan Ivkovics, aki örömmel jön Egerszegre...
– Az egész csapat jól dolgozott a nyáron, mindenki beletette a magáét. Várjuk már a bajnoki rajtot. Van pár pálya Magyarországon, amelynek inspiráló az atmoszférája, a zalaegerszegi is ezek közé tartozik. Ötven-ötven az esély a sikerre minden mérkőzésen, így szombaton is ez lesz a helyzet. Továbbra is úgy tartom, hogy nincs rossz játékos, csak rossz edző – nyilatkozta a korábbi szövetségi kapitány a klub honlapján.
Sebastjan Krasovec csakis győzelemben gondolkodik
Ami pedig a ZTE KK-t illeti, Sebastjan Krasovec csakis győzelemben gondolkodik.
– A Kecskemét három légióst cserélt a nyáron, maradt a csapatnál a finn Ilari Seppala – olvasható a ZTE KK honlapján. – A csapat magja maradt, ebben rutinos játékosok vannak, akik jól dobnak, és összességében egy olyan együttes vár ránk, amely jól szervezi meg a játékát. Kemény mérkőzés elé nézünk, felkészülünk az ellenfélből, itthon nem lehet más a célunk, mint győzni, és nyerni is akarunk! Sajnos vannak sérültjeink, hiszen Csizmadia Attila a héten kezdett el újra dolgozni, és Szalay Domonkos is sérült, nem teljes értékű játékos.