Az élesebb csapat nyert

37 perce

Fordulat a Kanizsa Arénában – ennek nem örültek az egerszegiek

Címkék#kosárlabda#Zalakerámia-ZTE#Kaposvári KK#edzőmérkőzés

Pénteken a kosárlabda vette át a főszerepet a Kanizsa Arénában. A Zalakerámia ZTE KK és a Kaposvár élvonalbeli csapatai játszottak felkészülési mérkőzést, de a találkozó egyben sportági hírverő találkozóként is funkcionált, hiszen a szervező Kanizsa KK egyik célja ez volt.

Kerkai Attila
A Zalakerámia ZTE KK amerikai játékosa, Jaylin Hunter szerez újabb kosarat a kaposvári Anthony Walker mellett.

Fotó: Szakony Attila

"Emberemlékezet" óta  nem játszott Nagykanizsán meccset  a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda csapata annak ellenére, hogy tényleg  a szomszédban van. A pénteki, Kaposvár elleni edzőmérkőzést a Kanizsa KK szervezte meg, amely idén ünnepli megalapításának 30. évfordulóját. 

Zalakerámia ZTE KK Kaposvár
Csátaljay Péter, a Zalakerámia ZTE KK játékosa a labdával, akivel szemben egy másik egerszegi játékos, Kis Raul, aki viszont jelenleg a Kaposvár kosarasa. 
Fotó: Szakony Attila

Zalakerámia ZTE KK - Kometa KVGY Kaposvári KK 80-86 (30-20, 21-18,  18-18, 11-30)

Nagykanizsa, Kanizsa Aréna, 450 néző. Jv.: Földesi Á., Horváth A., Benedek Z. 

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 21/6, Scherer 11/9, Hellems 5, Varence 16/6, Tóth Á. 13. Csere: Kucsora, Johnson 2, Takács Mi. 7/3, Csátaljay 5, Szalay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. 

Kaposvári KK:  Trammel 13/3, Paár 12/12, Szőke 2, Kis R., Parker 3. Csere: Walker 5/3, Völgyi 2, Buzás 7/6, Filipovity 20, Wilson 21/12, Simon 3/3,  Puska Vezetőedző: Braniszlav Dzunics.

Kipontozódott: Scherer (39.) 

Báne, azaz Braniszlav Dzunics, a Kaposvár vezetőedzője és Sebastjan Krasovec, a zalaiak mestere kedélyesen beszélgetett a találkozó előtt, hiszen jól ismerik egymást.  Báne, a zalaiak egykori játékoslegendája a zalai klub vezetőnek is régi ismerősként tűnt fel, de ez így természetes. 

A Zalakerámia ZTE KK nagyon bekezdett

Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője mindössze egy játékosát nélkülözte, ugyanis Mokánszki Máté kisebb sérüléssel bajlódik, viszont visszatért a játékba Jaylin Hunter, aki a múlt heti, Oberwart elleni találkozót hagyta ki hasonló okból.  A Kaposvár együtteséből a dániai 3X3-as Eb-n szereplő Rosic Uros és Tarján Izsák hiányzott. A kezdésre szépen összegyűltek a nézők is, a ZTE KK pedig állva hagyta a Kaposvárt (10-0), csak ezt követően keményített játékán a somogyi együttes. Az egerszegiek továbbra is sok labdát szereztek, teljesen kézben tartották az irányítást (41-25). Jaylin Hunter nagyon ponterősen játszott a ZTE csapatában és ha a másik oldalon Wilson nem jön bele a félidő végére, lehetett volna nagyobb is a két csapat között a különbség, mint 13 pont (51-38).

A Kaposvár nagyot hajrázott

A második játékrészben  is erősebb volt a ZTE KK egyrészt a palánk alatt, de sebességben is felülmúlta a somogyiakat (62-46). Persze akadtak olykor jó pillanatai a Dzunics-legénységnek is, ilyenkor faragott a különbségen. Igazából a negyedik negyedben kezdett izgalmasabb lenni a mérkőzés, amikor Paár a zsinórban szerzett negyedik hármasával 69-61-re hozta fel csapatát, de volt erre válasza az egerszegieknek, aztán  74-71-nél már nyílt találkozóról beszélhettünk. A zalaiak elvesztették a fonalat,  a Kaposvár egyenlített (74-74), csak, hogy ne legyen unalmas ez az este... És nem csak egyenlített, győzött is, mert sokkal élesebb volt a végén. 

Ez volt a fordulat és ezen kell elgondolkodnia a zalaiaknak. 

 

 

