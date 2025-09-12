szeptember 12., péntek

Most nem követték el a múlt heti hibát

2 órája

A Zalakerámia ZTE KK szombaton döntőt játszik, méghozzá az Egis Körmenddel (frissítve)

Címkék#kosárlabda#Mogyorósy Szilárd Emléktorna#Zalakerámia ZTE KK #Körmend#Gliwice

Pénteken a 19. Mogyorósy Szilárd Emléktornán a Zalakerámia ZTE KK és a lengyel GTK Gliwice találkozója nyitotta a kosárlabdatornát. A Zalakerámia ZTE KK biztosan győzött, és szombaton döntőt játszik Körmenden.

Kerkai Attila

A lengyel bajnokság legutóbbi 12. helyezettje, a GTK Gliwice volt a Zalakerámia ZTE KK ellenfele a pénteken kezdődött körmendi négyes tornán. 

Zalakerámia ZTE KK Mogyorósy
A Zalakerámia ZTE KK amerikai játékosa, Jaylin Hunter készül büntetőt dobni a körmendi torna nyitónapján. 
Fotó: ZTE KK

Zalakerámia ZTE KK - GTK Gliwice 78-60 (21-12, 24-16, 13-20, 20-12)
Körmend, 150 néző. Jv.: Kapusi, dr. Popgyákunik, Csáth. 
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 11/3, Takács Mi. 6, Scherer 12/9, Varance 15, Tóth Á. 8. Csere: Johnson 9/3, Kucsora 9/3, Csátaljay, Szalay 3/3, Mokánszki /3, Csizmadia. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. 

Nagyon bekezdett a Zalakerámia ZTE KK

Ezúttal Jericole Hellems hiányzott a ZTE KK együtteséből, hiszen gyomorrontás miatt kidőlt a sorból. A késő délutáni kezdésre nem sokan értek oda a körmendi sportcsarnokba, ám nem is volt várható még telt ház, de egerszegi drukkerek azért érkeztek. A zalaiak remekül kezdtek (15-5), a lengyel csapat játékosait pedig nehéz volt beazonosítani, hiszen számozatlan edzőtrikóban léptek pályára. Mondjuk, mégiscsak egy tornáról van szó, nem a pénteki edzésről, de mindegy... Ha a zalai legénység egy kicsivel jobban céloz távolról is, nagyon elléphetett volna, de így is biztosan vezetett. A második negyedben viszont már jobban figyelt a lengyel csapat, így nem jöttek a pontok sem úgy, mint előtte. Scherer hármasa mozdította ki ebből az állapotból csapatát, lett is gyorsan újra 16 pont közte (40-24). 

Keményen harcolt a GTK Gliwice 

Az, hogy a végén egerszegi győzelem születik-e, és lesz-e másnap ZTE-döntős mérkőzés, ennek a megválaszolása a második húsz perc kérdése volt. Mindenesetre jó pozícióból vághatott neki ennek az etapnak a zalai csapat. A lengyelek keményen harcoltak, a 26. percben 49-39-re zárkóztak vissza. 

Fontos pontok jöttek

Ekkor viszont nagyon jól jött egy időkérés, fontos pontok születtek (Szalay-hármas), és újból tudott távolodni a zalai együttes. Összességében viszont a harmadik negyed a lengyeleké volt minden tekintetben. 

Győzelem: szombaton döntőt játszik a ZTE KK 

Az utolsó negyedre viszont egyáltalán nem nyugodhatott meg a zalai csapat (65-58), és egy hete is ebben a szakaszban bukta el a biztosnak tűnő győzelmet a Kaposvár ellen. Talán pszichés szempontból is fontos volt, hogy ugyanez ne következzen be, a ZTE KK pedig okosan és fegyelmezetten kezdett el játszani. Azt nem mondhatjuk, hogy lepörgette a hátralévő időt, viszont jól gazdálkodott vele és a szükséges pontokkal is. 

Ez lett a kulcs a sikerben, szombaton pedig a később kezdődött Körmend-Domzale találkozó győztese lesz 19 órától a zalaiak ellenfele a döntőben. 

Frissítés!

Az esti mérkőzésen az Egis-Körmend együttese nagyon biztosan, 105-84-re nyert a szlovén KK Kansai Helios Domzale ellen, így a szombaton,  19 órakor kezdődő döntőben a Zalakerámia ZTE KK csapatával találkozik. 

 

