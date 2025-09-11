2 órája
Körmenden már több kell, az edző szerint is – a ZTE KK-ra ma lengyel ellenfél vár
Az első felkészülési tornájára készül a Zalakerámia ZTE KK csapata. Az egerszegiek Körmenden szerepelnek péntektől, a vezetőedző már jobb játékot vár a Zalakerámia ZTE KK csapatától, mint amit eddig mutatott.
A Zalakerámia ZTE KK egyik nyári igazolása, Scherer Bálint a Kaposvár elleni találkozójukon. Pénteken a körmendi emléktornán a lengyel Gliwice lesz az ellenfél.
Fotó: Szakony Attila
A Zalakerámia ZTE KK is tagja a 19. Mogyorósy Szilárd Emléktorna mezőnyének. Pénteken 16.30 órától a lengyel élvonalban szereplő GTK Gliwice ellen kezdi meg a tornát. A másik ágon a házigazda Körmend és a szlovén Helios Domzale harcol a döntőbe jutásért.
A Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője ezt várja
A torna előtt Sebastjan Krasovec, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője beszélt várakozásairól. A szlovén szakvezető elsősorban több figyelmet kér a csapat tagjaitól, mert evvel legutóbb is voltak gondok.
– A Kaposvár elleni múlt heti mérkőzésünk legfontosabb tanulsága, hogy ha nyerni akarunk, akkor negyven percig koncentrálnunk kell. Némi javulást mutattunk a korábbi mérkőzésekhez képest, de az utolsó negyedben nyújtott teljesítményünk elfogadhatatlan volt. Nyilvánvalóan több fejlődést szeretnénk látni a pálya mindkét végén, jobb koncentrációt és fegyelmet. Lassan, de javulunk a támadások kivitelezésében, és vannak jó pillanataink a védekezésben is, ám ez egy új csapat, ezért időbe telik, mire eljutunk a kívánt szintre. Pénteken egy erős ellenféllel találkozunk, hiszen a Gliwice minőségi csapat, remek játékosokkal. Az erős lengyel bajnokságban játszanak, tehát biztosan kemény ellenfél lesz. Ez a meccs megmutatja nekünk, min kell még dolgoznunk – nyilatkozta a klub honlapjának.
A szombati program az előző napi eredmények függvényében alakul. Vagyis, a két vesztes küzd meg 16.30 órától a bronzéremért, míg a két győztes 19 órától vívja a torna fináléját.