Négyes torna Vasban

2 órája

Körmenden már több kell, az edző szerint is – a ZTE KK-ra ma lengyel ellenfél vár

Címkék#kosárlabda#ZTE KK#Mogyorósy Szilárd Emléktorna#GTK Gliwice

Az első felkészülési tornájára készül a Zalakerámia ZTE KK csapata. Az egerszegiek Körmenden szerepelnek péntektől, a vezetőedző már jobb játékot vár a Zalakerámia ZTE KK csapatától, mint amit eddig mutatott.

Kerkai Attila
Körmenden már több kell, az edző szerint is – a ZTE KK-ra ma lengyel ellenfél vár

A Zalakerámia ZTE KK egyik nyári igazolása, Scherer Bálint a Kaposvár elleni találkozójukon. Pénteken a körmendi emléktornán a lengyel Gliwice lesz az ellenfél.

Fotó: Szakony Attila

A Zalakerámia ZTE KK is tagja a 19. Mogyorósy Szilárd Emléktorna mezőnyének. Pénteken 16.30 órától a lengyel élvonalban szereplő GTK Gliwice ellen kezdi meg a tornát. A másik ágon a házigazda Körmend és a szlovén Helios Domzale harcol a döntőbe jutásért. 

Zalakerámia ZTE KK emléktorna
A Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője, Sebastjan Krasovec már jobb játékot vár csapatától, mint eddig. 
Fotó: Szakony Attila

A Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője ezt várja

A torna előtt Sebastjan Krasovec, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője beszélt várakozásairól. A szlovén szakvezető elsősorban több figyelmet kér a csapat tagjaitól, mert evvel legutóbb is voltak gondok. 

A Kaposvár elleni múlt heti mérkőzésünk legfontosabb tanulsága, hogy ha nyerni akarunk, akkor negyven percig koncentrálnunk kell. Némi javulást mutattunk a korábbi mérkőzésekhez képest, de az utolsó negyedben nyújtott teljesítményünk elfogadhatatlan volt. Nyilvánvalóan több fejlődést szeretnénk látni a pálya mindkét végén, jobb koncentrációt és fegyelmet. Lassan, de javulunk a támadások kivitelezésében, és vannak jó pillanataink a védekezésben is, ám ez egy új csapat, ezért időbe telik, mire eljutunk a kívánt szintre. Pénteken egy erős ellenféllel találkozunk, hiszen a Gliwice minőségi csapat, remek játékosokkal. Az erős lengyel bajnokságban játszanak, tehát biztosan kemény ellenfél lesz. Ez a meccs megmutatja nekünk, min kell még dolgoznunk nyilatkozta a klub honlapjának. 

A szombati program az előző napi eredmények függvényében alakul. Vagyis, a két vesztes küzd meg 16.30 órától a bronzéremért, míg a két győztes 19 órától vívja a torna fináléját. 

 

