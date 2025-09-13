szeptember 14., vasárnap

Tornagyőztes a zalai csapat

4 órája

A Zalakerámia ZTE KK a körmendi oroszlánbarlangban győzte le a vasiakat (galéria)

Címkék#Mogyorósy Szilárd Emléktorna#Zalakerámia ZTE KK #Egis Körmend#döntő

Szombaton este rendezték meg Körmenden a 19. Mogyorósy Szilárd Emléktorna döntőjét. A Zalakerámia ZTE KK kosárlabdacsapata ősi riválisával, az Egis-Körmend együttesével vívta a finálét.

Kerkai Attila
A Zalakerámia ZTE KK a körmendi oroszlánbarlangban győzte le a vasiakat (galéria)

A Zalakerámia ZTE KK irányítója, Jaylin Hunter (kékben) készül újabb átadásra a szombat esti fináléban.

Fotó: Cseh Gábor/Vas Népe

Pénteken a Zalakerámia ZTE KK 78-60-ra győzte le a lengyel GTK Gliwice csapatát, ezzel elsőként biztosította részvételét a szombat esti döntőben, míg a házigazda Egis Körmend 105-84-re múlta felül a szlovén KK Kansai Helios Domzale együttesét. A Mogyorósy Szilárd Emléktornán a Zalakerámia ZTE KK és a Körmend döntőzött. 

Zalakerámia ZTE KK Egis Körmend
A Zalakerámia ZTE KK kosarasa, Takács Milán próbálja megállítani a körmendi Moore-t. 
Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe

Egis KörmendZalakerámia ZTE KK 74-82 (23-27, 19-16, 20-21, 12-18)

Körmend, 700 néző.

Egis Körmend: Avery 13/6, Davis 9, Ivosev 9, Durázi 11, Moore 23/6. Csere: Ferencz Cs. 5/3, Kiss B. 4. Vezetőedző: Teo Hojc. 

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 10/3, Takács Mi. 11/9, Scherer, Varence 13/3, Tóth Á. 12. Csere: Kucsora 8/6, Mokánszki, Johnson 19, Hellems 9/3, Szalay. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. 

A Zalakerámia ZTE KK irányított

A pénteki napot gyomorrontás miatt kihagyó Jericole Hellems szombaton már a Zalakerámia ZTE KK csapatának rendelkezésére állt. Az egerszegiek a mérkőzés elején a kezükbe vették az irányítást, és gyakorlatilag onnantól folyamatosan vezettek. Nagy különbség nem alakult ki (8-11, 20-25), de a második negyedben 23-31-nél volt egy pont, amikor a zalaiak még jobban elléphettek volna, de ezt a támadást a Körmend visszaverte, sőt, a házigazda egyenlített (33-33). Innentől fej fej mellett haladtak a csapatok, a zalaiaknak sokat jelentett, hogy a lepattanókat  jobban szedték, így minimális előnnyel várhatták a második  félidőt (42-43). 

Zalakerámia ZTE KK Körmend
A Zalakerámia ZTE KK szurkolói szombat este is ott voltak a körmendi csarnokban. 
Fotó: Cseh Gábor/Vas Népe

Az Egis Körmend tartotta magát egy ideig, de hiába...

A második félidőben is maradt a szoros küzdelem, hiszen egyik csapat sem tudott elszakadni a másiktól. Gyakorlatilag maradt az egyenlő állás (44-43, 46-43, 56-55, 59-60), így az utolsó negyedre maradt a döntés. Az egerszegiek jól kezdték az utolsó etapot, hiszen egy 5-0-val elléptek 62-69-re, Kucsora újabb triplájával  pedig 64-72-re. Gyakorlatilag kézben tartotta már a találkozót a ZTE KK csapata, amely a 37. percre 68-78-ra  alakította az állást. Körmendi időkérés következett, de ez sem hozott már változást. 

A Zalakerámia ZTE KK lett a tornagyőztes

A ZTE KK innentől már nem engedte ki a kezéből a győzelmet (70-80), hiszen ez az előny számára már elég volt ahhoz, hogy minden körmendi  támadást visszaverjen.  A Zalakerámia ZTE KK nyerte a tornát, ami önbizalomnövelő is lehet Sebastjan Krasovec vezetőedző csapata számára. Azt azért jegyezzük meg, hogy a Körmend hét játékossal játszotta  végig a találkozót. 

A 19. Mogyorósy Szilárd Emléktornán a bronzérmet a lengyel Gliwice szerezte meg, amely 89-77-re győzte le a Domzalét. 

Egis Körmend–Zalakerámia ZTE KK

Fotók: Cseh Gábor

 

 

