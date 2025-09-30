szeptember 30., kedd

Fiúk és lányok is birkóztak

1 órája

A zalai birkózás újabb érmei a diákolimpiai döntőkről

Címkék#ZBSE#diákolimpia országos döntő#Tófej SE#birkózás

Diákolimpiai dömping a birkózóknál. Igen, és ezeken a versenyeken a zalai birkózás képviselői is kitesznek magukért. Előbb az egerszegi fiúk, legutóbb pedig a tófeji lányok remekeltek.

Kerkai Attila
A zalai birkózás újabb érmei a diákolimpiai döntőkről

A zalai birkózás képviseletében a tófeji birkózólányoké volt a legnépesebb zalai csapat a diákolimpiai döntőn és a legeredményesebb is.

Forrás: Tófej SE

Csongrádon rendezték az U15-ös korosztály számára  a kötöttfogású birkózó diákolimpia országos döntőjét. A zalai birkózást sikeresen képviselték a fiatalok. Zalából egy klub, a Zalaegerszegi Birkózó SE két versenyzővel vett részt. A 62 kilogrammban Ugranyecz Flórián egy győztes és egy vesztes mérkőzéssel búcsúzott a versenytől.  Szanati Máté bronzérmet szerzett 57kg-ban. Három mérkőzést nyert technikai tussal, viszont az elődöntőben 6-5 arányban vereségét szenvedett a későbbi győztestől. Mindkét egerszegi versenyző súlycsoportot váltott a nyáron és ez volt az első versenyük az új kategóriában, amelybe még bele kell erősödniük. Mindketten ősztől már a budapesti Kozma István Magyar Birkózó Akadémia tanulói. Edzők: Gerencsér Zoltán és Berzicza Ferenc.  

zalai birkózás
balról Szanati Máté, jobbról Ugranyecz Flórián és Szanati József edző, akik a zalai birkózás képviseletében  léptek szőnyegre. 

Zalai birkózás: következtek az aranyak is 

Ezt követte Hajdúszoboszlón az U13-as fiúk kötöttfogású, míg Miskolcon az U11 U13 és U15-ös koroszályú lányok országos döntője. A megmérettetéseken a tófeji és zalaegerszegi  versenyzők képviselték iskolájukat. A fiúknál egy pontszerző hely jött össze a népes mezőnyben. A tófeji Jordán Zsolt (29 kg) 5. helyen végzett, míg Jenei Patrik (Tófej) és Tímár Bence (ZBSE, Eötvös iskola) szoros csatákban, de búcsúztak a küzdelmektől. 

Döbröntey Anna szintén a zalai birkózás egyik legjobbja volt az országos diákolimpián, hiszen aranyérmet nyert. 

A tófejiek kitettek magukért

A hétvége sikeresebb szereplését a birkózó diákolimpián  lányok szolgáltatták, ahol a zalaiak két bajnoki címet is ünnepelhettek  a miskolci DVTK Arénában. A zalaegerszegi Döbrentey Anna (Mindszenty) nem talált legyőzőre az U11-es 46 kg-ban. Magabiztos győzelmekkel jutott a döntőbe, melyben egy rendkívül fordulatos mérkőzésen pontozással győzött a hazai szőnyegen versenyző ellenfelével szemben. A Zalaegerszegi Birkózó SE versenyzőként felkészülését Gerencsér Zoltán irányítja.  Szanati József testnevelő-edző által felkészített tófeji csapat nagy reményekkel érkezett a döntőre, hiszen minden indulója szerzett már érmet korábban magyar bajnokságon, vagy diákolimpián. Most is kiemelkedő teljesítményt nyújtott Káli Szandra,  hiszen nem maradt el az aranyérem: az összes ellenfelét kétvállra fektetve lett diákolimpiai bajnok az U13-as korcsoport +66 kg-os súlycsoportjában. Ugyancsak az  U13-ban, de  a 35 kg-osoknál  Sali Petra csak az idei serdülő Eb ezüstérmes ceglédi ellenfelétől kapott ki,  így ezüstérmet szerzett. Bronzérmet szerzett még Németh Zoé (U11,  50 kg), Batta Jázmin (U13, 62 kg), valamint az  Mihalicz Médea (U13, 50 kg). Pontot szerzett még az U15-ös,  66 kg-os Erdélyi Friderika (Z. Báthory), aki 4. lett. A versenyen résztvett még Sárközi Izabella, aki ezúttal tisztes helytállással, egy győzelemmel és két vereséggel búcsúzott a versenytől. A Tófeji Kerámia SE versenyzői a Tófeji Kincskereső Általános Iskola tanulói.
 

 

