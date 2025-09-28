42 perce
Német katonai edzésből világsport – most magyar játékosok mesélnek a víz alatti küzdelemről
Zalában talán nem is hallottak róla, pedig Európában egyre több helyen hódít a víz alatti rögbi (Underwater Rugby, UWR). A vármegyében jelenleg nincs olyan mély medence, ahol játszani lehetne a víz alatti rögbit, hiszen ehhez legalább 4,5–5 méteres műugrómedence szükséges. Budapesten ugyanakkor három klub is működik, így ha valaki kedvet érez a különleges játékhoz, az csatlakozhat valamelyik csapathoz.
A víz alatti rögbi hivatalosan 1961-ben született meg Németországban, katonai búvárok erőnléti edzéseként. A játék gyorsan népszerűvé vált, 1971-ben Hamburgban rendezték az első hivatalos mérkőzést. Azóta világversenyek, világbajnokságok is zajlanak, elsősorban Európában, de Dél-Amerikában is erős a bázisa. A különleges sport bemutatásában két "kalauzunk" is lesz, Sáfrány Andrea és Dolnay Norbert, mindketten az Új Hullám UWR SE játékosai.
Mi is az a víz alatti rögbi?
Bár a játék nevében ott a „rögbi”, a klasszikus rögbivel kevés a közös vonás. A mérkőzések mély, 4,5–5 méteres medencékben zajlanak. A két csapat célja, hogy a sós vízzel töltött, enyhén süllyedő labdát az ellenfél kosarába juttassa. A kosarak a medence alján helyezkednek el, mindössze 40 centi átmérőjűek.
– A játékosok felszerelése egyszerű: búvármaszk, pipa, uszony és a vízilabdából ismert sapka. Palackos búvárfelszerelés nem engedélyezett, minden a levegő visszatartásán múlik – avat be minket az alapokba Dolnay Norbert. – Egy csapatban egyszerre hat játékos van a vízben, további hat csere bármikor beugorhat. A játék kemény, de szabályozott: fojtani, ütni, rúgni tilos, csak a labdát birtokló játékost lehet támadni. A sérülés veszélye a víz tompító hatása miatt minimális.
– Ez az egyetlen háromdimenziós sport. Nemcsak jobbra-balra és előre-hátra kell gondolkodni, hanem föl és le is. Ez adja a különleges élményét – magyarázza Sáfrány Andrea.
Magyarországon még ritkaság
Jelenleg mindössze négy medence alkalmas itthon az UWR-re, köztük a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és a Duna Aréna. A magyar klubok száma is csekély: három csapat működik, ezek egyike az Új Hullám UWR SE, amely 2018-ban alakult.
– Nálunk inkább a jó hangulat, a közösség a fontos, nem a vérre menő siker. A meccseken is az élmény és az egymás támogatása az első. A fiatalok gyorsasága és az idősebbek rutinja jól kiegészíti egymást – folytatja Sáfrány Andrea, aki a csapat egyik motorja.
Kik játszhatják?
A víz alatti rögbi első ránézésre ijesztőnek tűnhet, de a belépőszint meglepően alacsony: elég, ha valaki le tud merülni 4–5 méterre, és ki tudja egyenlíteni a fülében a nyomást. Onnantól minden tanulható.
– Nem kell vasgyúrónak lenni, hogy valaki sikerrel űzze a víz alatti rögbit. Ez a játék a gyorsaságról, helyezkedésről, taktikáról is szól. És persze arról, hogy bírd levegő nélkül – fűzi hozzá nevetve Dolnay Norbert.
Egy sport, ami összeköt
Az Új Hullám edzései baráti hangulatban zajlanak, ahol a sportolók ugyan keményen küzdenek a víz alatt, de legalább ennyire számít a közösség.
– Az ember itt nemcsak edződik, hanem megtanul teljesen más közegben helytállni. A víz alatt minden más: nincsen hang, csak a buborékok, nincsen kapaszkodó, csak a társad – fogalmaz Dolnay Norbert.
Miért érdemes kipróbálni?
A víz alatti rögbi egyszerre állóképességi és taktikai sport, amely igénybe veszi az egész testet, mégis biztonságos. Nem véletlen, hogy világszerte egyre többen próbálják ki.
Zalában egyelőre hiába keresnénk alkalmas medencét, de talán a jövőben ez is változhat. Addig is a budapesti klubokban várják az érdeklődőket.