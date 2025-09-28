Német katonai edzésből világsport – most magyar játékosok mesélnek a víz alatti küzdelemről

A víz alatti rögbi hivatalosan 1961-ben született meg Németországban, katonai búvárok erőnléti edzéseként. A játék gyorsan népszerűvé vált, 1971-ben Hamburgban rendezték az első hivatalos mérkőzést. Azóta világversenyek, világbajnokságok is zajlanak, elsősorban Európában, de Dél-Amerikában is erős a bázisa. A különleges sport bemutatásában két "kalauzunk" is lesz, Sáfrány Andrea és Dolnay Norbert, mindketten az Új Hullám UWR SE játékosai.

A víz alatti rögbiben egy sós vízzel töltött labdát kell bejuttatni az ellenfél kosarába. Fotó: Zsitnyánszky Lilla

Mi is az a víz alatti rögbi?

Bár a játék nevében ott a „rögbi”, a klasszikus rögbivel kevés a közös vonás. A mérkőzések mély, 4,5–5 méteres medencékben zajlanak. A két csapat célja, hogy a sós vízzel töltött, enyhén süllyedő labdát az ellenfél kosarába juttassa. A kosarak a medence alján helyezkednek el, mindössze 40 centi átmérőjűek.

– A játékosok felszerelése egyszerű: búvármaszk, pipa, uszony és a vízilabdából ismert sapka. Palackos búvárfelszerelés nem engedélyezett, minden a levegő visszatartásán múlik – avat be minket az alapokba Dolnay Norbert. – Egy csapatban egyszerre hat játékos van a vízben, további hat csere bármikor beugorhat. A játék kemény, de szabályozott: fojtani, ütni, rúgni tilos, csak a labdát birtokló játékost lehet támadni. A sérülés veszélye a víz tompító hatása miatt minimális.

– Ez az egyetlen háromdimenziós sport. Nemcsak jobbra-balra és előre-hátra kell gondolkodni, hanem föl és le is. Ez adja a különleges élményét – magyarázza Sáfrány Andrea.

Magyarországon még ritkaság

Jelenleg mindössze négy medence alkalmas itthon az UWR-re, köztük a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és a Duna Aréna. A magyar klubok száma is csekély: három csapat működik, ezek egyike az Új Hullám UWR SE, amely 2018-ban alakult.

– Nálunk inkább a jó hangulat, a közösség a fontos, nem a vérre menő siker. A meccseken is az élmény és az egymás támogatása az első. A fiatalok gyorsasága és az idősebbek rutinja jól kiegészíti egymást – folytatja Sáfrány Andrea, aki a csapat egyik motorja.

A víz alatti rögbi az erőről, a gyorsaságról és a helyezkedésről szól. Fotó: Zsitnyánszky Lilla

Kik játszhatják?

A víz alatti rögbi első ránézésre ijesztőnek tűnhet, de a belépőszint meglepően alacsony: elég, ha valaki le tud merülni 4–5 méterre, és ki tudja egyenlíteni a fülében a nyomást. Onnantól minden tanulható.