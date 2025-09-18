szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

24°
+20
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
25 órás gála

1 órája

Szurkálással kezdődött a ZVE születésnapi bulija

Címkék#ZVE#vívás#jubileumi

Elégszer előfordult már a világon, hogy egy-egy születésnapi buli tetőpontján a résztvevők alaposan összeszurkálták egymást. A 25 éves Zalaegerszegi Vívó Egylet (ZVE) jubileumi gálája viszont éppen az ellentéte ezeknek: a zalaegerszegi Dísz téren csütörtök délután eleve a szurkálással kezdődött a rendezvény.

Varga Andor

És a résztvevőket persze egyáltalán nem az indulat vagy a csalódottság vezérelte, inkább azt igyekeznek megmutatni a járókelőknek péntek délután három óráig, hogy mennyire jó is a ZVE kötelékébe tartozni. A gálát csütörtökön Bali Zoltán alpolgármester, az egyesület társadalmi elnöke, valamint a közösség tényleges vezetője, Darabos Géza nyitotta meg. Előbbi gratulált a vívóknak a negyedszázados jubileumhoz, valamint a programhoz is; utóbbi pedig abbéli reményének adott hangot, hogy a rendezvény által közvetített üzenetet sokan meghallják a városban.

vívó
A Dísz téren felállított rendezvénysátor 25 órán át a zalaegerszegi vívók otthona.
Fotó: Pezzetta Umberto

Éjszaka a veterán vívók következnek

A program gerincét a ZVE házi versenyed adja, ebben az egerszegi vívás jelenleg aktív, döntően utánpótlás korosztályai vesznek részt, de bemutatkoznak a kerekesszékes vívók, tartanak ünnepi műsort, illetve az éjszaka "legsötétebb óráiban" (amikor a gyerekeknek még születésnapokon is ágyban a helyük), a ZVE veteránjai lépnek pástra.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu