1 órája
Szurkálással kezdődött a ZVE születésnapi bulija
Elégszer előfordult már a világon, hogy egy-egy születésnapi buli tetőpontján a résztvevők alaposan összeszurkálták egymást. A 25 éves Zalaegerszegi Vívó Egylet (ZVE) jubileumi gálája viszont éppen az ellentéte ezeknek: a zalaegerszegi Dísz téren csütörtök délután eleve a szurkálással kezdődött a rendezvény.
És a résztvevőket persze egyáltalán nem az indulat vagy a csalódottság vezérelte, inkább azt igyekeznek megmutatni a járókelőknek péntek délután három óráig, hogy mennyire jó is a ZVE kötelékébe tartozni. A gálát csütörtökön Bali Zoltán alpolgármester, az egyesület társadalmi elnöke, valamint a közösség tényleges vezetője, Darabos Géza nyitotta meg. Előbbi gratulált a vívóknak a negyedszázados jubileumhoz, valamint a programhoz is; utóbbi pedig abbéli reményének adott hangot, hogy a rendezvény által közvetített üzenetet sokan meghallják a városban.
Éjszaka a veterán vívók következnek
A program gerincét a ZVE házi versenyed adja, ebben az egerszegi vívás jelenleg aktív, döntően utánpótlás korosztályai vesznek részt, de bemutatkoznak a kerekesszékes vívók, tartanak ünnepi műsort, illetve az éjszaka "legsötétebb óráiban" (amikor a gyerekeknek még születésnapokon is ágyban a helyük), a ZVE veteránjai lépnek pástra.