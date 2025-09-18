Szurkálással kezdődött a ZVE születésnapi bulija

És a résztvevőket persze egyáltalán nem az indulat vagy a csalódottság vezérelte, inkább azt igyekeznek megmutatni a járókelőknek péntek délután három óráig, hogy mennyire jó is a ZVE kötelékébe tartozni. A gálát csütörtökön Bali Zoltán alpolgármester, az egyesület társadalmi elnöke, valamint a közösség tényleges vezetője, Darabos Géza nyitotta meg. Előbbi gratulált a vívóknak a negyedszázados jubileumhoz, valamint a programhoz is; utóbbi pedig abbéli reményének adott hangot, hogy a rendezvény által közvetített üzenetet sokan meghallják a városban.

A Dísz téren felállított rendezvénysátor 25 órán át a zalaegerszegi vívók otthona.

Fotó: Pezzetta Umberto

Éjszaka a veterán vívók következnek

A program gerincét a ZVE házi versenyed adja, ebben az egerszegi vívás jelenleg aktív, döntően utánpótlás korosztályai vesznek részt, de bemutatkoznak a kerekesszékes vívók, tartanak ünnepi műsort, illetve az éjszaka "legsötétebb óráiban" (amikor a gyerekeknek még születésnapokon is ágyban a helyük), a ZVE veteránjai lépnek pástra.