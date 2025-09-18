szeptember 18., csütörtök

Elismerés

30 perce

Világelitben a kanizsai kardbíró! Piecs Adrienn Európa TOP3-ban

Címkék#Európai Vívó Konföderáció#Piecs Adrienn#bíró

Európa három legjobb kardbírója közé választották Piecs Adriennt a 2024/2025-ös szezonban. A nagykanizsai edzőt és versenybírót a nemzetközi szövetség jelölte a díjra.

Zaol.hu
Piecs Adrienn az idei szezonban valamennyi fontos világversenyen jól szerepelt.

Forrás: hunfencing

Az EFC (Európai Vívó Konföderáció)  évről-évre kijelöli a legjobb versenybírók listáját, és azon rendre szerepelnek magyarok is - írja a hunfencing.hu portál. A legjobb kardbírók között ott szerepel Piecs Adrienn neve is! A nagykanizsai edző és versenybíró a szezon valamennyi fontos világversenyén zsűriskedett – a jelek szerint nemzetközi megelégedésre.

A legjobb 3-3 európai versenybíró listája. Tőr: Pavol Celler (szlovák), Miguel Machado (portugál), Jaroslaw Mojski (lengyel). Párbajtőr: Mirna Borosak (horvát), Efsztatiosz Gerossziderisz (görög), Lazarina Petkova (bolgár). Kard: Ignacio Cassares (spanyol), Vincenzo Costanzo (olasz), Piecs Adrienn (magyar).

 

