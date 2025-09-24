Nem a védekezésen volt a hangsúly Tótszentmártonban, 17-szer zördült meg a háló (galériákkal)

Déli-csoport

Gelse–Molnári 1–1 (0–1)

Gelse. Jv.: Gróf L.

Gelse: Fritz – Takó, Csizmadia, Zsohár, Tóth Á., Mutter, Bakonyi, Kovács D. (Szabó B.), Dömötör, Magyar, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.

Molnári: Fehér – Kéri, Forgács, Grudics, Durgó, Kőrösi, Kaczeus (Adorján), Kaszás (Hajdu), Gyergyák, Kotnyek, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.

Gólszerzők: Daróczi, ill. Grudics.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Hahót–Alu-Csat Bagola 5–0 (4–0)

Hahót. Jv.: Kovács Zs.

Hahót: Horváth Gy. (Doszpoth) – Völgyi (Takács), Zsohár, Zsoldos (Horváth A.), Déri, Orsos, Rudics (Kolperger M.), Soós, Budai (Fagyal), Kolperger Sz., Horváth Sz. Edző: Kiss Ferenc.

Bagola: Kránicz – Nyakas, Magyar D., Pete, Fándli, Rácz, Csizmadia, Magyar R., Papp D., Timár, Gergelics. Edző: Kisharmadás Gábor.

Gólszerzők: Déri (2), Orsos, Zsoldos, Horváth Sz.

Jók: az egész csapat, ill. Magyar D.

Galambok–Szerdahely FC 1–1 (1–0)

Galambok. Jv.: Tóth T.

Galambok: Kappel – Csike (Tinó), Horváth L., Kuti Róbert Zoltán, Domoszlai, Apáti, Kuti Róbert Tibor, Földesi, Horváth T., Németh B., Kovács L. (Horváth I.). Edző: Apáti János.

Szerdahely FC: Kőrösi – Hans, Manole, Horváth J., Lervencz, Moises Zapateiro, Tersztenyák, Varga I. (Serban Vladut), Némethi (Kanizsai R.), Kanizsai M., Kanizsai G. Játékos-edző: Horváth József.

Gólszerzők: Németh B., ill. Hans.

Jók: senki, ill. Moises Zapateiro, Horváth J., Kanizsai R.