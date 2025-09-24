szeptember 24., szerda

Vármegyei III. osztály

29 perce

Nem a védekezésen volt a hangsúly Tótszentmártonban, 17-szer zördült meg a háló (galériákkal)

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén az 5. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Déli- és Keleti-csoportjában. Délen a Hahót begyűjtötte zsinórban az ötödik győzelmét, és továbbra is százszázalékos, de nem vesztett még pontokat a Belezna sem. A játéknap leggólgazdagabb találkozója is a Déli-csoporthoz fűződik, a Napred–Pogányszentpéter összecsapáson ugyanis összesen 17 gól született.

Zaol.hu
Molnár Gábor Szabolcs 9t, Király Miklós (zöld-fehérben) pedig négy gólt szerzett a Napred színeiben a hét végi fordulóban

Molnár Gábor Szabolcs 9t, Király Miklós (zöld-fehérben) pedig négy gólt szerzett a Napred színeiben a hét végi fordulóban

Fotó: Szakony Attila

Déli-csoport

Gelse–Molnári 1–1 (0–1)
Gelse. Jv.: Gróf L.
Gelse: Fritz – Takó, Csizmadia, Zsohár, Tóth Á., Mutter, Bakonyi, Kovács D. (Szabó B.), Dömötör, Magyar, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Molnári: Fehér – Kéri, Forgács, Grudics, Durgó, Kőrösi, Kaczeus (Adorján), Kaszás (Hajdu), Gyergyák, Kotnyek, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.
Gólszerzők: Daróczi, ill. Grudics.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Hahót–Alu-Csat Bagola 5–0 (4–0)
Hahót. Jv.: Kovács Zs.
Hahót: Horváth Gy. (Doszpoth) – Völgyi (Takács), Zsohár, Zsoldos (Horváth A.), Déri, Orsos, Rudics (Kolperger M.), Soós, Budai (Fagyal), Kolperger Sz., Horváth Sz. Edző: Kiss Ferenc.
Bagola: Kránicz – Nyakas, Magyar D., Pete, Fándli, Rácz, Csizmadia, Magyar R., Papp D., Timár, Gergelics. Edző: Kisharmadás Gábor.
Gólszerzők: Déri (2), Orsos, Zsoldos, Horváth Sz.
Jók: az egész csapat, ill. Magyar D.

Galambok–Szerdahely FC 1–1 (1–0)
Galambok. Jv.: Tóth T.
Galambok: Kappel – Csike (Tinó), Horváth L., Kuti Róbert Zoltán, Domoszlai, Apáti, Kuti Róbert Tibor, Földesi, Horváth T., Németh B., Kovács L. (Horváth I.). Edző: Apáti János.
Szerdahely FC: Kőrösi – Hans, Manole, Horváth J., Lervencz, Moises Zapateiro, Tersztenyák, Varga I. (Serban Vladut), Némethi (Kanizsai R.), Kanizsai M., Kanizsai G. Játékos-edző: Horváth József.
Gólszerzők: Németh B., ill. Hans.
Jók: senki, ill. Moises Zapateiro, Horváth J., Kanizsai R.

Vármegyei III. osztály: FC Napred–Pogányszentpéter

Fotók: Szakony Attila

Műszerautomatika FC Napred–Pogányszentpéter 12–5 (6–0)
Tótszentmárton. Jv.: Aczél L.
FC Napred: Vukics G. – Horváth B., Horváth K., Sifter, Tulezi (Kiskovács), Király, Mihovics P., Kanizsai (Bedő), Gyuricz D. (Somogyi), Czapári T. (Vukics D.), Molnár G. Edző: Mihovics József.
Pogányszentpéter: Balázs – Horváth D., Ferencz, Köhler, Manajlovics, Holló J., Holló D., Kiss M., Pintér, Horváth Z.
Gólszerzők: Molnár G. (5), Király (4), Somogyi (2), Horváth B., ill. Holló J. (3), Köhler, Holló D.
Jók: Király, Mihovics P., Molnár G., ill. az egész csapat.

A murakeresztúri Vincze Gergő (jobbra) tartja a labdát a felsőrajki Zsoldos Ferenc mellett, a két csapat találkozóján nem született gól
Fotó: Szakony Attila

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Felsőrajk 0–0
Murakeresztúr. Jv.: Varga P.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Plánder (Koósz), Németh D., Tislér (Mózes M.), Vincze, Orbán, Márkovits (Mohácsi), Somogyi, Szabó M. (Polgár), Horváth Á. Edző: Visnovics László.
Felsőrajk: Rosta – Tollár (Megyesi B.), Megyesi M., Fazekas R., Fazekas P., Mátyás J., Lődri (Nagy I.), Horváth L. (Mátyás K.), Zsoldos, Varga A., Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Jók: Békefi, ill. az egész csapat.

Vármegyei III. osztály: Murakeresztúr–Felsőrajk

Fotók: Szakony Attila

Sava-Borsfa-Borsfa–Belezna 1–4 (0–1)
Borsfa. Jv.: Bácskai B.
Borsfa: Harangozó (Sánta) – Bocskor (Tóth P.), Miovecz (Czeichner), Czigány, Szakony Ma., Szakony Má., Szakony Mi. (Németh G.), Kovács B., Tamás (Illés), Pásztori (Faragó), Nagy-Erdei (Farkas M.). Edző: Gérnyi István.
Belezna: Kollár – Sznopek, Kondricz (Jakab), Kozma, Boross, Varga D., Jónás, Hammer, Huber (Szabó I.), Szalai, Ferencz (Molnár K.). Edző: Varga Dávid.
Gólszerzők: Szakony Má., ill. Varga D. (2), Hammer, Ferencz.
Jók: Szakony Má., Czigány, ill. az egész csapat.

Sand–Újudvar 3–0 (2–0)
Sand. Jv.: Vass Zs.
Sand: Papp Zs. – Csetei, Bodó (Molnár R.), Laczó, Süte, Németh V., Friskó (Budai), Pataki, Pirbus (Csörgei), Szakmeiszter, Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.
Újudvar: Kiss R. – Török Á., Kisfürjesi, Pintér (Horváth M.), Tóth R., Török P., Tóth Z., Horváth Zs., Budai, Harangozó, Kempf. Edző: Török Zoltán.
Gólszerzők: Süte (2), Orbán.
Jók: Süte, Orbán, ill. senki.

Keleti-csoport

Kemendollár–Vindornyaszőlős 2–3 (1–2)
Kemendollár. Jv.: Kondákor M.
Kemendollár: Kaszás – Nuver (Takács), Gulyás (Büki T.), Pusztai, Kilinkó, Varga A., Illés, Büki B., Nemes (Németh K.), Pánczél, Büki P.
Vindornyaszőlős: Garai – Baumann, Balogh B., Tálos, Bogdán, Liegler, Lampert, Stanka, Nagy M. (Varga D.), Vasvári, Varga L. Edző: Balogh Csaba.
Gólszerzők: Gulyás, Varga A., ill. Balogh B., Bogdán, Nagy M.
Jók: Varga A., Illés D., Büki B., Kaszás, ill. –.
Kiállítva: Bogdán (64., Vindornyaszőlős).

Gyenesdiás–Pölöske 3–2 (3–0)
Gyenesdiás. Jv.: Töreky R.
Gyenesdiás: Vajda – Pálfi, Hegyi, Tóth D., Farkas V. (Walsh Rossi), Zanati, Hársfalvi, Németh L., Zsiros, Kiglics, Rácz. Edző: Lázár Szilveszter.
Pölöske: Tunkel – Katona, Szárnyasi (Srancz), Németh M., Gaál, Tricsli, Hengerics (Hári), Léránt, Soós, Kiss Cs. (Toth), Horváth D.
Gólszerzők: Pálfi (2), Németh L., ill. Gaál, Soós.
Jók: az egész csapat, ill. Tricsli.
Kiállítva: Walsh Rossi (90., Gyenesdiás).

Sümegcsehi–Zalaszentlászló 5–0 (0–0)
Sümegcsehi. Jv.: Szollár M.
Sümegcsehi: Kéri – Balogh Á., Simonyai, Kizmus, Kovács B. (Tekler), Sabjanics J., Kulics, Sabjanics T. (Zsiborács), Szárföldi, Simon, Gál. Edző: Kovács Richárd.
Zalaszentlászló: Horváth A. – Cseh-Németh A. (Aczél), Szenecsár (Vajda T.), Dóczi Zs., Bődör, Cseh-Németh Á., Répási, Hosszú, Dóczi M., Vajda B., Gulyás. Edző: Vajda Tibor.
Gólszerzők: Gál (2), Kizmus, Szárföldi, Zsiborács.
Jók: Szárföldi, Simonyai, Kizmus, ill. Dóczi M., Hosszú.

Zalaapáti II–Alibánfa 3–1 (1–1)
Zalaapáti. Jv.: Kígyós K.
Zalaapáti II: Stellwag Stefan (Burka) – Oláh (Lóki), Farkas P. (Pál), Lichtenberger, Bereczki (Bognár), Lutor (Kletner), Rózsa, Gellén, Székács (Tóth D.), Farsang (Márton), Popper. Edző: Lichtenberger László.
Alibánfa: Magasházi – Dormán (Gaál), Kiss B., Kovács G., Tamás Kiss (Molnár N.), Bacsó-Porkoláb, Bogdán Gy., Bogdán D., Horváth L., Nagy A., Németh B. Edző: Bangó László.
Gólszerzők: Oláh, Márton, Farkas P., ill. Bogdán Gy.
Jók: az egész csapat, ill. Bacsó-Porkoláb, Bogdán Gy., Tóth P.

A Nemesapáti–Karmacs mérkőzést későbbre halasztották.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
