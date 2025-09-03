Délen a vendégeknek, keleten a vendéglátóknak ment jobban (galéria)

Déli-csoport

Szerdahely FC–Hahót 1–4 (1–1)

Tótszentmárton. Jv.: Bácskai B.

Szerdahely FC: Hans – Kiss M., Lervencz (Juranics), Manole, Horváth J. (Serban Vladut), Zapateiro, Varga I. (Tersztenyák), Huller, Kanizsai M., Kanizsai G., Mihovics (Némethi). Játékos-edző: Horváth József.

Hahót: Horváth Gy. – Völgyi (Takács), Budai (Fagyal), Zsohár, Déri, Godina (Zsoldos), Orsos, Rudics (Kolperger M.), Soós, Csizmadia (Horváth Sz.), Kolperger Sz. Edző: Kiss Ferenc.

Gólszerzők: Kanizsai M., ill. Horváth Sz. (2), Orsos, Kolperger Sz.

Jók: Huller, Hans, Kanizsai G., ill. Soós, Zsoldos.

Alu-Csat Bagola–Belezna 3–5 (1–1)

Nagykanizsa. Jv.: Tóth T.

Bagola: Kránicz – Magyar D. (Magyar R.), Pete (Nyakas), Timár, Kisharmadás K., Rácz, Fándli, Csizmadia, Gergelics (Pelesz), Lukács, Papp D. Edző: Kisharmadás Gábor.

Belezna: Kollár – Szalai (Sznopek), Kondricz, Kozma (Buda), Boross, Varga D., Jónás, Hammer, Ferencz (Jakab), Czuppon, Molnár K. Edző: Varga Dávid.

Gólszerzők: Rácz, Pete, Csizmadia, ill. Boross (2), Varga D., Hammer, Ferencz.

Jók: Papp D., Rácz, Kisharmadás K., ill. Boross, Ferencz.

Kiállítva: Lukács (38., Bagola).

Újudvar–Gelse 1–1 (0–1)

Újudvar. Jv.: Kovács Zs.

Újudvar: Kánnár – Török Á., Kisfürjesi, Pintér (Kempf), Berke, Tóth R., Török P., Horváth Zs., Béres (Horváth M.), Harangozó, Kovács M. (Ritecz). Edző: Török Zoltán.

Gelse: Fritz – Dömötör J., Benkő, Szabó B., Takó, Zsohár, Tóth Á., Bakonyi, Baj, Magyar, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.

Gólszerzők: Béres, ill. Zsohár.

Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.