1 órája
Délen a vendégeknek, keleten a vendéglátóknak ment jobban (galéria)
A hét végén újabb fordulót rendeztek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Déli- és Keleti-csoportjában is. Délen egyetlen hazai siker született, míg keleten csupán az Alibánfa tudott idegenben győzni.
Zsohár Patrik (zöldben) góljával az Újudvar szerzett vezetést a Gelse elleni 1–1-es döntetlennel zárult találkozón
Fotó: Szakony Attila
Déli-csoport
Szerdahely FC–Hahót 1–4 (1–1)
Tótszentmárton. Jv.: Bácskai B.
Szerdahely FC: Hans – Kiss M., Lervencz (Juranics), Manole, Horváth J. (Serban Vladut), Zapateiro, Varga I. (Tersztenyák), Huller, Kanizsai M., Kanizsai G., Mihovics (Némethi). Játékos-edző: Horváth József.
Hahót: Horváth Gy. – Völgyi (Takács), Budai (Fagyal), Zsohár, Déri, Godina (Zsoldos), Orsos, Rudics (Kolperger M.), Soós, Csizmadia (Horváth Sz.), Kolperger Sz. Edző: Kiss Ferenc.
Gólszerzők: Kanizsai M., ill. Horváth Sz. (2), Orsos, Kolperger Sz.
Jók: Huller, Hans, Kanizsai G., ill. Soós, Zsoldos.
Alu-Csat Bagola–Belezna 3–5 (1–1)
Nagykanizsa. Jv.: Tóth T.
Bagola: Kránicz – Magyar D. (Magyar R.), Pete (Nyakas), Timár, Kisharmadás K., Rácz, Fándli, Csizmadia, Gergelics (Pelesz), Lukács, Papp D. Edző: Kisharmadás Gábor.
Belezna: Kollár – Szalai (Sznopek), Kondricz, Kozma (Buda), Boross, Varga D., Jónás, Hammer, Ferencz (Jakab), Czuppon, Molnár K. Edző: Varga Dávid.
Gólszerzők: Rácz, Pete, Csizmadia, ill. Boross (2), Varga D., Hammer, Ferencz.
Jók: Papp D., Rácz, Kisharmadás K., ill. Boross, Ferencz.
Kiállítva: Lukács (38., Bagola).
Újudvar–Gelse 1–1 (0–1)
Újudvar. Jv.: Kovács Zs.
Újudvar: Kánnár – Török Á., Kisfürjesi, Pintér (Kempf), Berke, Tóth R., Török P., Horváth Zs., Béres (Horváth M.), Harangozó, Kovács M. (Ritecz). Edző: Török Zoltán.
Gelse: Fritz – Dömötör J., Benkő, Szabó B., Takó, Zsohár, Tóth Á., Bakonyi, Baj, Magyar, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Gólszerzők: Béres, ill. Zsohár.
Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.
Galambok–Deák-Gizmó Murakeresztúr 1–3 (1–3)
Galambok. Jv.: Aczél L.
Galambok: Tóth Gy. – Horváth I., Kuti R. Z., Kovács T. (Horváth T.), Horváth L. (Török), Beke (Seres), Apáti, Kuti R. T. (Tinó), Földesi, Domoszlai (Simon), Németh B. (Csike). Játékos-edző: Kuti Róbert Tibor.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Plánder (Vincze), Németh D., Orbán, Neuman (Somogyi), Gyuranecz, Horváth Á. (Szabó M.), Kránicz (Tislér), Márkovits (Mohácsi), Török (Koósz). Edző: Visnovics László.
Gólszerzők: Domoszlai, ill. Kránicz, Orbán, Gyuranecz.
Jók: senki, ill. Békefi, Gyuranecz, Orbán.
Sand–Pogányszentpéter 12–2 (6–2)
Sand. Jv.: Kovács P.
Sand: Papp Zs. – Csetei, Tirászi (Bodó), Süte, Spolár, Molnár R. (Laczó), Németh V. (Csörgei), Pataki, Szakmeiszter Á., Szakmeiszter J., Orbán. Játékos-edző: Szakmeiszter Ádám.
Pogányszentpéter: Kodela – Ferencz, Balázs, Manajlovics, Mecséri, Didics A., Didics D., Didics G., Holló, Kiss M., Pintér.
Gólszerzők: Orbán (4), Szakmeiszter J. (3), Szakmeiszter Á. (2), Laczó, Süte, Molnár R., ill. Mecséri, Didics A.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Keleti-csoport
Zalaszentlászló–Alibánfa 1–2 (0–2)
Zalaszentlászló. Jv.: Kustán Cs.
Zalaszentlászló: Kiss K. – Cseh-Németh A., Szenecsár, Varga R., Aczél (Dóczi Zs.), Bődör, Cseh-Németh Á., Répási, Dóczi M., Vajda B., Lettner. Edző: Vajda Tibor.
Alibánfa: Magasházi – Kiss B., Kovács G., Bacsó-Porkoláb, Németh B., Bogdán Gy., Tóth P. (Dormán), Bogdán D. (Molnár N.), Horváth L., Nagy A., Séllei. Edző: Bangó László.
Gólszerzők: Cseh-Németh A., ill. Bogdán D., Kovács G.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Pölöske–Zalaapáti II 2–2 (1–1)
Pölöske. Jv.: Gróf L.
Pölöske: Borsos (Srancz) – Tunkel, Katona, Szárnyasi (Kiss Cs.), Vida, Tricsli, Mészáros (Toth), Hengerics (Ágoston), Soós, Szabó F. (Hári), Horváth D.
Zalaapáti II: Tóth R. – Tóth Á. (Oláh), Németh M., Farkas P., Lichtenberger, Lutor (Kóródi), Ress (Lóki), Rózsa, Gellén (Fridecz), Farsang (Tóth K.), Bognár (Bereczki). Edző: Lichtenberger László.
Gólszerzők: Tricsli, Tunkel, ill. Fridecz, Rózsa.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Lóki (89., Zalaapáti II).
Karmacs–Gyenesdiás 8–2 (7–1)
Karmacs. Jv.: Borbély A.
Karmacs: Máté – Soós, Brekócki (Tóth B.), Kalányos (Parrag), Varga B., Mózer, Nagy S. (Horváth B.), Horváth L. (Hegedűs), Horváth Á. (Sabjanics), Kasper (Gájer), Bozsoki. Edző: Sabjanics Péter.
Gyenesdiás: Vajda – Kánnár Á., Kovács M., Czafit, Csák, Rácz (Kandikó), Kánnár B. (Walsh Rossi), Hanzl, Ötvös, Zsiros (Kiglics), Zanati (Heincz, Beleznai). Edző: Lázár Szilveszter.
Gólszerzők: Nagy S. (4), Horváth Á. (2), Horváth L., Kasper, ill. Ötvös, Czafit.
Jók: Nagy S., Varga B., Mózer, Kasper, ill. Czafit, Csák, Ötvös.
Várvölgy–Kemendollár 8–0 (4–0)
Várvölgy. Jv.: Töreky R.
Várvölgy: Nagy A. – Székely (Szijártó), Lakatos, Pintér (Kóczé), Hajdú Nagy (Olasz), Fischer, Cserép, Lengyel, Czimondor, Róna, Koloszár. Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Kemendollár: Kaszás – Nuver Cs. (Gulyás), Pusztai, Varga A. (Büki T.), Illés, Büki B., Nemes, Takács, Nuver K., Büki P., Mózer. Játékos-edző: Büki Tibor.
Gólszerzők: Czimondor (2), Cserép (2), Pintér (2), Lengyel, Hajdú Nagy.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Nemesapáti–Pókaszepetk 5–2 (3–2)
Nemesapáti. Jv.: Kiss N.
Nemesapáti: Horváth L. (Kovács Sz.) – Orbán, Soós, Csiszár, Bogdán, Rumi Ró., Németh B. (Kovács M.), Rumi Ro., Fehér (Németh P.), Lendvai, Török. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Pókaszepetk: Rása – Kosztyu, Belső M., Farkas Á., Farkas T., Izsó, Gergály B., Gergály P., Németh D. (Csécs Z.), Császár, Csécs K.
Gólszerzők: Rumi Ró. (2), Németh B., Török, Orbán, ill. Izsó (2).
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
A Vindornyaszőlős–Zalavár mérkőzés elmaradt.