szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei III. osztály

37 perce

Először kapott ki a Páka nyugaton, a Becsvölgye nyerte a rangadót (galéria)

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A vármegyei labdarúgó III. osztály múlt hétvégi fordulójában születtek kiütéses győzelmek is, például a Zalaszentgyörgy hét, a Göcsej Németfalu hat gólt lőtt, úgy, hogy közben egyet sem kapott.

Zaol.hu
Először kapott ki a Páka nyugaton, a Becsvölgye nyerte a rangadót (galéria)

A Salomvár (pirosban) nyolcgólos mérkőzésen győzte le a Bak együttesét a 6. fordulóban

Fotó: Pezzetta Umberto

Északi-csoport

Sárhida–Zalaszentgyörgy 0–7 (0–3)
Sárhida. Jv.: Tóth J.
Sárhida: Nagy D. (Dobos) – Zubor (Kerkai), Horváth K. (Szilasi), Tóth T., Karakai, Herczeg, Balogh M. (Bakos), Pencsov, Hácskó, Palkovics (Jákli), Balogh T. (Tóth B.). Edző: Hajdu László.
Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör Gy. (Kovács B.), Végh, Czömpöl, Sári, Gulyás, Csonka (Miszori), Fekete (Bödör B.), Némethy, Péter, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Gólszerzők: Péter (2), Csonka (2), Végh, Sári, Czömpöl.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Zalalövő II-Zalaháshágy–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 0–1 (0–1)
Zalaháshágy. Jv.: Dávid J.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Laposa (Tóth K.), Ivanik, Sárosi (Molnár M.), Vaspöri, Kovács Sz., Kalamár (Halmosi), Gál, Hegedűs, Laskai. Edző: Kalamár Krisztián.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi, Hideg, Kovács D., Gángó, Főző, Blaskovics, Horváth T. (Morth), Varga A., Balogh A. (Pongrácz), Horváth M. (Tóth M.). Edző: Pecsics Tibor.
Gólszerző: Kovács D.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Göcsej Németfalu–Tarr Andráshida SC II 6–0 (3–0)
Németfalu. Jv.: Kovács V.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Zsédely, Domján, Vass, Kovács M., Bertók D., Bertók J. (Csóbor), Pataki, Péteri (Kovács D.). Edző: Péteri Gáspár.
Andráshida SC II: Molnár M. – Németh M. (Geszti), Komáromy Z. (Ocskó), Némethy (Molnár K.), Komáromy Zs., Sipos, Csiszár, Szacskó, Kustán (Bali), Újj (Paucsa), Zsiborás (Cserkuti). Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Bertók D. (3), Zsédely, Pataki, Péteri.
Jók: Vass (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Babosdöbréte–Bagod-Boldogfa 0–3 (0–2)
Babosdöbréte. Jv.: Kaj Barbara S.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Szalai), Vass, Nagy J. (Goldfinger), Ugranyecz, Krápicz, Fábián (Gyöngyössy), Bíró (Darabos), Horváth B., Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Bagod-Boldogfa: Zsuppán – Kutasi, Horváth L. (Horváth Sz.), Szekér (Kertész), Vörös, Kiss M. (Németh G.), Tóth A., Hidi (Varga M.), Bakonyi, Palkovics, Rudas (Simon). Edző: Devecser István.
Gólszerzők: Kiss M. (2), Hidi.
Jók: Segesdi, ill. az egész csapat.

Bak–Seldon Hungary Salomvár 3–5 (1–4)
Bak. Jv.: Kustán Cs.
Bak: Horváth T. (Timbókovics) – Szabó D., Bakos Gy., Szakmeiszter, Millei, Antal, Bakos D. (Horváth A.), Bohár, Pálfi (Edve), Mészáros, Kaposvári (Horváth S.). Edző: Eszter Róbert.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár, Németh D., Molnár T. (Tamás), Fülöp, Borsos, Radics, Schut, Kulcsár, Németh M. (Kulda). Edző: Szujker Attila.
Gólszerzők: Millei (2), Horváth A., ill. Radics (2), Kulcsár, Németh M., Molnár T.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Vármegyei III. osztály: Bak–Salomvár

Fotók: Pezzetta Umberto

Police-Ola–Nagylengyel 4–1 (1–1)
Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor P.
Police-Ola: Csóbor – Szalay (Tóth E.), Zalavári, Goldfinger, Bognár, Balázs, László (Karvalics), Karakai (Szeles), Gaál, Vizlendvai (Simon), Szakos. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Nagylengyel: Pék (Fülöp) – Király, Kocsis, Mentes, Dávid, Vinkó, Völler, Déri (Farkas A.), Dézsi, Szalai, Halász. Edző: Németh László.
Gólszerzők: Balázs, Gaál, Karakai, Bognár, ill. Dávid.
Jók: Gaál, Balázs (a mezőny legjobbjai) és az egész csapat, ill. senki.

Nyugati-csoport

Szécsisziget–Zalatárnok 1–1 (1–1)
Szécsisziget. Jv.: Vörös L.
Szécsisziget: Farsang B. – Zsoldos, Koczfán, Orsós A., Kulcsár (Pető), Orsós T. (Porédos), Holl, Szekér, Pörzse (Ambrus), Balogh N. (Kovács A.), Bogdán. Edző: Gazdag Tamás.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann, Baki, Jakab, Rituper J., Koltai (Sipos), Lóránt, Balog, Dóczi, Kocsis B. (Tóth M.). Edző: Somogyi Zsolt.
Gólszerzők: Orsós A., ill. Balog.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tófej Kerámia–ADA Nova 4–1 (1–0)
Tófej. Jv.: Mentes D.
Tófej: Gombos – Kiss Zs. (Lukács), Fatér, Nagy Z., Bujtor, Koroknyai (Soós T.), Bátorfi (Kámán), Gál, Révész (Horváth T.), Soós B., Németh T. (Czigány). Edző: Kovács Zoltán.
Nova: Lendvai – Nunkovics, Máté, Horváth D., Fehér, Mihályka, Balog (Katona), Bangó, Varga R. (Horváth R.), Horváth T., Mayer. Edző: Farkas István.
Gólszerzők: Nagy Z. (3), Soós B., ill. Máté.
Jók: Nagy Z. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Máté.

Zalabaksa–Gutorfölde 3–2 (2–0)
Zalabaksa. Jv.: Vörös L.
Zalabaksa: Kámán L. – Bertalan (Kámán P.), Horváth Á., Zabó J., Zabó Á., Császár, Bazsika, Horváth G., Kulcsár, Farkas M., Pesti. Edző: Bazsika Ferenc.
Gutorfölde: Józsa – Fischer (Szujker), Liszi Pa., Lecsek (Pencz), Jandó (Palkovics, Sebők), Horváth E. (Kovács P.), Kása, Mikó, Hári, Liszi Pé., Kocsis.
Gólszerzők: Farkas M. (2), Pesti, ill. Palkovics, Kása.
Jók: Farkas M., Zabó J., Zabó Á., Kámán L., ill. senki.
Kiállítva: Kámán P. (87.), ill. Szujker (87.).

Szilvágy–Bárszentmihályfa 2–1 (1–0)
Szilvágy. Jv.: Szente D.
Szilvágy: Dóra G. – Véges, Éder (Domján), Kocsis (Kovács B.), Dóra D., Simon, Pálfi (Lelkes), Köbli, Czigány, Keszei, Balogh A. (Foki). Edző: Dóra Attila.
Bárszentmihályfa: Pethő – Antal, Orsós (Ruzsa), Doma (Németh K.), Sebestyén (Ábrahám), Németh I. (Fekete), Kovács L., Páli (Kiss T.), Lukács (Rudas), Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Gólszerzők: Czigány, Dóra D., ill. Sebestyén.
Jók: Keszei, Éder, ill. az egész csapat.

Pórszombat–Tormafölde 1–4 (1–2)
Pórszombat. Jv.: Molnár Zs.
Pórszombat: Borsos (Kovács B.) – Csordás, Kiss M., Kőrösi, Csóbor, Lapat, Kovács G. (Szakos), Kovács P., Kovács A., Bertalan, Boros. Edző: Nagy Zoltán.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai (Balogh J.), Dunai, Czigány (Eger), Kondákor, Pozsgai (Gal), Süle Ba., Igazi, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gólszerzők: Boros, ill. Pozsgai (2), Vitéz, Süle Be.
Jók: Lapat, Csordás, ill. az egész csapat.

Becsvölgye–Páka 2–1 (2–0)
Becsvölgye. Jv.: Farsang B.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot (Horváth Á.), Héder, Domján, Kiss P., Gerencsér, Németh Márk, Tóth P., Bécs (Tóth B.), Németh Máté, Nierer. Edző: Geráth Dániel.
Páka: Balogh B. – Pörzse, Hencz, Lukács (Molnár M.), Szabó D. (Szever), Varga B., Varga Zs., Harsányi (Szarka), Bakon (Kerese), Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Gólszerzők: Bécs, Kiss P., ill. Hencz.
Jók: az egész csapat, ill. Pörzse, Hencz, Lovrencsics.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu