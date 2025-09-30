37 perce
Először kapott ki a Páka nyugaton, a Becsvölgye nyerte a rangadót (galéria)
A vármegyei labdarúgó III. osztály múlt hétvégi fordulójában születtek kiütéses győzelmek is, például a Zalaszentgyörgy hét, a Göcsej Németfalu hat gólt lőtt, úgy, hogy közben egyet sem kapott.
A Salomvár (pirosban) nyolcgólos mérkőzésen győzte le a Bak együttesét a 6. fordulóban
Fotó: Pezzetta Umberto
Északi-csoport
Sárhida–Zalaszentgyörgy 0–7 (0–3)
Sárhida. Jv.: Tóth J.
Sárhida: Nagy D. (Dobos) – Zubor (Kerkai), Horváth K. (Szilasi), Tóth T., Karakai, Herczeg, Balogh M. (Bakos), Pencsov, Hácskó, Palkovics (Jákli), Balogh T. (Tóth B.). Edző: Hajdu László.
Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör Gy. (Kovács B.), Végh, Czömpöl, Sári, Gulyás, Csonka (Miszori), Fekete (Bödör B.), Némethy, Péter, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Gólszerzők: Péter (2), Csonka (2), Végh, Sári, Czömpöl.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Zalalövő II-Zalaháshágy–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 0–1 (0–1)
Zalaháshágy. Jv.: Dávid J.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Laposa (Tóth K.), Ivanik, Sárosi (Molnár M.), Vaspöri, Kovács Sz., Kalamár (Halmosi), Gál, Hegedűs, Laskai. Edző: Kalamár Krisztián.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi, Hideg, Kovács D., Gángó, Főző, Blaskovics, Horváth T. (Morth), Varga A., Balogh A. (Pongrácz), Horváth M. (Tóth M.). Edző: Pecsics Tibor.
Gólszerző: Kovács D.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Göcsej Németfalu–Tarr Andráshida SC II 6–0 (3–0)
Németfalu. Jv.: Kovács V.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Zsédely, Domján, Vass, Kovács M., Bertók D., Bertók J. (Csóbor), Pataki, Péteri (Kovács D.). Edző: Péteri Gáspár.
Andráshida SC II: Molnár M. – Németh M. (Geszti), Komáromy Z. (Ocskó), Némethy (Molnár K.), Komáromy Zs., Sipos, Csiszár, Szacskó, Kustán (Bali), Újj (Paucsa), Zsiborás (Cserkuti). Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Bertók D. (3), Zsédely, Pataki, Péteri.
Jók: Vass (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.
Babosdöbréte–Bagod-Boldogfa 0–3 (0–2)
Babosdöbréte. Jv.: Kaj Barbara S.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Szalai), Vass, Nagy J. (Goldfinger), Ugranyecz, Krápicz, Fábián (Gyöngyössy), Bíró (Darabos), Horváth B., Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Bagod-Boldogfa: Zsuppán – Kutasi, Horváth L. (Horváth Sz.), Szekér (Kertész), Vörös, Kiss M. (Németh G.), Tóth A., Hidi (Varga M.), Bakonyi, Palkovics, Rudas (Simon). Edző: Devecser István.
Gólszerzők: Kiss M. (2), Hidi.
Jók: Segesdi, ill. az egész csapat.
Bak–Seldon Hungary Salomvár 3–5 (1–4)
Bak. Jv.: Kustán Cs.
Bak: Horváth T. (Timbókovics) – Szabó D., Bakos Gy., Szakmeiszter, Millei, Antal, Bakos D. (Horváth A.), Bohár, Pálfi (Edve), Mészáros, Kaposvári (Horváth S.). Edző: Eszter Róbert.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár, Németh D., Molnár T. (Tamás), Fülöp, Borsos, Radics, Schut, Kulcsár, Németh M. (Kulda). Edző: Szujker Attila.
Gólszerzők: Millei (2), Horváth A., ill. Radics (2), Kulcsár, Németh M., Molnár T.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Vármegyei III. osztály: Bak–SalomvárFotók: Pezzetta Umberto
Police-Ola–Nagylengyel 4–1 (1–1)
Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor P.
Police-Ola: Csóbor – Szalay (Tóth E.), Zalavári, Goldfinger, Bognár, Balázs, László (Karvalics), Karakai (Szeles), Gaál, Vizlendvai (Simon), Szakos. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Nagylengyel: Pék (Fülöp) – Király, Kocsis, Mentes, Dávid, Vinkó, Völler, Déri (Farkas A.), Dézsi, Szalai, Halász. Edző: Németh László.
Gólszerzők: Balázs, Gaál, Karakai, Bognár, ill. Dávid.
Jók: Gaál, Balázs (a mezőny legjobbjai) és az egész csapat, ill. senki.
Nyugati-csoport
Szécsisziget–Zalatárnok 1–1 (1–1)
Szécsisziget. Jv.: Vörös L.
Szécsisziget: Farsang B. – Zsoldos, Koczfán, Orsós A., Kulcsár (Pető), Orsós T. (Porédos), Holl, Szekér, Pörzse (Ambrus), Balogh N. (Kovács A.), Bogdán. Edző: Gazdag Tamás.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann, Baki, Jakab, Rituper J., Koltai (Sipos), Lóránt, Balog, Dóczi, Kocsis B. (Tóth M.). Edző: Somogyi Zsolt.
Gólszerzők: Orsós A., ill. Balog.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Tófej Kerámia–ADA Nova 4–1 (1–0)
Tófej. Jv.: Mentes D.
Tófej: Gombos – Kiss Zs. (Lukács), Fatér, Nagy Z., Bujtor, Koroknyai (Soós T.), Bátorfi (Kámán), Gál, Révész (Horváth T.), Soós B., Németh T. (Czigány). Edző: Kovács Zoltán.
Nova: Lendvai – Nunkovics, Máté, Horváth D., Fehér, Mihályka, Balog (Katona), Bangó, Varga R. (Horváth R.), Horváth T., Mayer. Edző: Farkas István.
Gólszerzők: Nagy Z. (3), Soós B., ill. Máté.
Jók: Nagy Z. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Máté.
Zalabaksa–Gutorfölde 3–2 (2–0)
Zalabaksa. Jv.: Vörös L.
Zalabaksa: Kámán L. – Bertalan (Kámán P.), Horváth Á., Zabó J., Zabó Á., Császár, Bazsika, Horváth G., Kulcsár, Farkas M., Pesti. Edző: Bazsika Ferenc.
Gutorfölde: Józsa – Fischer (Szujker), Liszi Pa., Lecsek (Pencz), Jandó (Palkovics, Sebők), Horváth E. (Kovács P.), Kása, Mikó, Hári, Liszi Pé., Kocsis.
Gólszerzők: Farkas M. (2), Pesti, ill. Palkovics, Kása.
Jók: Farkas M., Zabó J., Zabó Á., Kámán L., ill. senki.
Kiállítva: Kámán P. (87.), ill. Szujker (87.).
Szilvágy–Bárszentmihályfa 2–1 (1–0)
Szilvágy. Jv.: Szente D.
Szilvágy: Dóra G. – Véges, Éder (Domján), Kocsis (Kovács B.), Dóra D., Simon, Pálfi (Lelkes), Köbli, Czigány, Keszei, Balogh A. (Foki). Edző: Dóra Attila.
Bárszentmihályfa: Pethő – Antal, Orsós (Ruzsa), Doma (Németh K.), Sebestyén (Ábrahám), Németh I. (Fekete), Kovács L., Páli (Kiss T.), Lukács (Rudas), Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Gólszerzők: Czigány, Dóra D., ill. Sebestyén.
Jók: Keszei, Éder, ill. az egész csapat.
Pórszombat–Tormafölde 1–4 (1–2)
Pórszombat. Jv.: Molnár Zs.
Pórszombat: Borsos (Kovács B.) – Csordás, Kiss M., Kőrösi, Csóbor, Lapat, Kovács G. (Szakos), Kovács P., Kovács A., Bertalan, Boros. Edző: Nagy Zoltán.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai (Balogh J.), Dunai, Czigány (Eger), Kondákor, Pozsgai (Gal), Süle Ba., Igazi, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gólszerzők: Boros, ill. Pozsgai (2), Vitéz, Süle Be.
Jók: Lapat, Csordás, ill. az egész csapat.
Becsvölgye–Páka 2–1 (2–0)
Becsvölgye. Jv.: Farsang B.
Becsvölgye: Németh P. – Doszpot (Horváth Á.), Héder, Domján, Kiss P., Gerencsér, Németh Márk, Tóth P., Bécs (Tóth B.), Németh Máté, Nierer. Edző: Geráth Dániel.
Páka: Balogh B. – Pörzse, Hencz, Lukács (Molnár M.), Szabó D. (Szever), Varga B., Varga Zs., Harsányi (Szarka), Bakon (Kerese), Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Gólszerzők: Bécs, Kiss P., ill. Hencz.
Jók: az egész csapat, ill. Pörzse, Hencz, Lovrencsics.