Először kapott ki a Páka nyugaton, a Becsvölgye nyerte a rangadót (galéria)

Északi-csoport

Sárhida–Zalaszentgyörgy 0–7 (0–3)

Sárhida. Jv.: Tóth J.

Sárhida: Nagy D. (Dobos) – Zubor (Kerkai), Horváth K. (Szilasi), Tóth T., Karakai, Herczeg, Balogh M. (Bakos), Pencsov, Hácskó, Palkovics (Jákli), Balogh T. (Tóth B.). Edző: Hajdu László.

Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör Gy. (Kovács B.), Végh, Czömpöl, Sári, Gulyás, Csonka (Miszori), Fekete (Bödör B.), Némethy, Péter, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Gólszerzők: Péter (2), Csonka (2), Végh, Sári, Czömpöl.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Zalalövő II-Zalaháshágy–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 0–1 (0–1)

Zalaháshágy. Jv.: Dávid J.

Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Laposa (Tóth K.), Ivanik, Sárosi (Molnár M.), Vaspöri, Kovács Sz., Kalamár (Halmosi), Gál, Hegedűs, Laskai. Edző: Kalamár Krisztián.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi, Hideg, Kovács D., Gángó, Főző, Blaskovics, Horváth T. (Morth), Varga A., Balogh A. (Pongrácz), Horváth M. (Tóth M.). Edző: Pecsics Tibor.

Gólszerző: Kovács D.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Göcsej Németfalu–Tarr Andráshida SC II 6–0 (3–0)

Németfalu. Jv.: Kovács V.

Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Zsédely, Domján, Vass, Kovács M., Bertók D., Bertók J. (Csóbor), Pataki, Péteri (Kovács D.). Edző: Péteri Gáspár.

Andráshida SC II: Molnár M. – Németh M. (Geszti), Komáromy Z. (Ocskó), Némethy (Molnár K.), Komáromy Zs., Sipos, Csiszár, Szacskó, Kustán (Bali), Újj (Paucsa), Zsiborás (Cserkuti). Edző: Tóth László.

Gólszerzők: Bertók D. (3), Zsédely, Pataki, Péteri.

Jók: Vass (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Babosdöbréte–Bagod-Boldogfa 0–3 (0–2)

Babosdöbréte. Jv.: Kaj Barbara S.

Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Szalai), Vass, Nagy J. (Goldfinger), Ugranyecz, Krápicz, Fábián (Gyöngyössy), Bíró (Darabos), Horváth B., Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.

Bagod-Boldogfa: Zsuppán – Kutasi, Horváth L. (Horváth Sz.), Szekér (Kertész), Vörös, Kiss M. (Németh G.), Tóth A., Hidi (Varga M.), Bakonyi, Palkovics, Rudas (Simon). Edző: Devecser István.

Gólszerzők: Kiss M. (2), Hidi.

Jók: Segesdi, ill. az egész csapat.