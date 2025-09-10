Alibánfai fordítás keleten, tucatnyi gól Beleznán a Déli-csoportban (galéria)

Déli-csoport

Gelse–Szerdahely FC 4–1 (2–0)

Gelse. Jv.: Tóth T.

Gelse: Fritz – Kalamár, Dömötör J. (László), Benkő (Baján), Zsohár, Tóth Á., Bakonyi (Kovács D.), Dömötör B. (Szabó B.), Baj, Magyar, Daróczi (Mutter). Játékos-edző: Takó Gábor.

Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M., Lervencz (Juranics), Manole (Serban Vladut), Kanizsai R., Horváth J., Moises Zapateiro, Varga I., Kanizsai M., Kanizsai G. (Némethi), Mihovics. Játékos-edző: Horváth József.

Gólszerzők: Tóth Á., Magyar, Daróczi, Bakonyi, ill. Juranics.

Jók: az egész csapat, ill. Kőrösi, Moises Zapateiro, Varga I.

Hahót–Felsőrajk 4–0 (2–0)

Hahót. Jv.: Kovács Zs.

Hahót: Horváth Gy. – Völgyi (Rudics), Fagyal (Budai), Zsohár, Zsoldos (Horváth A.), Déri, Godina (Orsos), Soós, Kolperger M. (Horváth Sz.), Csizmadia, Kolperger Sz. Edző: Kiss Ferenc.

Felsőrajk: Rosta – Mismás (Horváth B.), Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás, Lődri Á. (Nagy I.), Lődri B., Horváth L., Tollár, Varga A. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.

Gólszerzők: Kolperger Sz. (3), Horváth Sz.

Jók: Kolperger Sz., Fagyal, ill. senki.

Sava-Borsfa-Borsfa–Alu-Csat Bagola 2–1 (1–1)

Borsfa. Jv.: Hegedüs M.

Borsfa: Harangozó – Tóth P. (Rátkai), Bocskor, Szakony G. (Czeichner), Czigány, Miovecz (Szakony Má.), Szakony Mi., Kovács B. (Szakony Ma.), Tamás (Varga Zs.), Pásztori (Illés), Nagy-Erdei (Faragó). Edző: Gérnyi István.

Bagola: Kránicz – Magyar D., Pete, Timár, Csizmadia, Rácz, Fándli, Magyar R. (Glavák), Gergelics, Papp D., Pelesz (Nyakas). Edző: Kisharmadás Gábor.

Gólszerzők: Czeichner, Szakony G., ill. Timár.

Jók: az egész csapat, ill. Papp D., Timár.

Műszerautomatika FC Napred–Molnári 1–2 (0–1)

Tótszentmárton. Jv.: Varga P.

FC Napred: Gyuricz M. – Horváth K., Tulezi, Czapári B., Bedő, Bencsik (Kiskovács), Mihovics, Kanizsai, Czapári T., Somogyi (Gyuricz D.), Novák. Edző: Mihovics József.

Molnári: Fehér – Kéri, Forgács, Grudics, Durgó, Kőrösi (Kulcsár), Kaczeus (Adorján), Kaszás (Gyergyák), Kanizsai (Hajdu), Kotnyek, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.

Gólszerzők: Horváth K., ill. Durgó, Kőrösi.

Jók: Czapári T., Kanizsai, Gyuricz D., ill. az egész csapat.

Kiállítva: Bedő (87., FC Napred).