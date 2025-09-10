51 perce
Alibánfai fordítás keleten, tucatnyi gól Beleznán a Déli-csoportban (galéria)
A hét végén a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Déli- és Keleti-csoportjában is folytatódtak a küzdelmek.
A sandi Molnár Róbert (sárgában) küzd a labdáért a galamboki Földesi Gáborral a két csapat hétvégi mérkőzésén
Fotó: Szakony Attila
Déli-csoport
Gelse–Szerdahely FC 4–1 (2–0)
Gelse. Jv.: Tóth T.
Gelse: Fritz – Kalamár, Dömötör J. (László), Benkő (Baján), Zsohár, Tóth Á., Bakonyi (Kovács D.), Dömötör B. (Szabó B.), Baj, Magyar, Daróczi (Mutter). Játékos-edző: Takó Gábor.
Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M., Lervencz (Juranics), Manole (Serban Vladut), Kanizsai R., Horváth J., Moises Zapateiro, Varga I., Kanizsai M., Kanizsai G. (Némethi), Mihovics. Játékos-edző: Horváth József.
Gólszerzők: Tóth Á., Magyar, Daróczi, Bakonyi, ill. Juranics.
Jók: az egész csapat, ill. Kőrösi, Moises Zapateiro, Varga I.
Hahót–Felsőrajk 4–0 (2–0)
Hahót. Jv.: Kovács Zs.
Hahót: Horváth Gy. – Völgyi (Rudics), Fagyal (Budai), Zsohár, Zsoldos (Horváth A.), Déri, Godina (Orsos), Soós, Kolperger M. (Horváth Sz.), Csizmadia, Kolperger Sz. Edző: Kiss Ferenc.
Felsőrajk: Rosta – Mismás (Horváth B.), Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás, Lődri Á. (Nagy I.), Lődri B., Horváth L., Tollár, Varga A. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Gólszerzők: Kolperger Sz. (3), Horváth Sz.
Jók: Kolperger Sz., Fagyal, ill. senki.
Sava-Borsfa-Borsfa–Alu-Csat Bagola 2–1 (1–1)
Borsfa. Jv.: Hegedüs M.
Borsfa: Harangozó – Tóth P. (Rátkai), Bocskor, Szakony G. (Czeichner), Czigány, Miovecz (Szakony Má.), Szakony Mi., Kovács B. (Szakony Ma.), Tamás (Varga Zs.), Pásztori (Illés), Nagy-Erdei (Faragó). Edző: Gérnyi István.
Bagola: Kránicz – Magyar D., Pete, Timár, Csizmadia, Rácz, Fándli, Magyar R. (Glavák), Gergelics, Papp D., Pelesz (Nyakas). Edző: Kisharmadás Gábor.
Gólszerzők: Czeichner, Szakony G., ill. Timár.
Jók: az egész csapat, ill. Papp D., Timár.
Műszerautomatika FC Napred–Molnári 1–2 (0–1)
Tótszentmárton. Jv.: Varga P.
FC Napred: Gyuricz M. – Horváth K., Tulezi, Czapári B., Bedő, Bencsik (Kiskovács), Mihovics, Kanizsai, Czapári T., Somogyi (Gyuricz D.), Novák. Edző: Mihovics József.
Molnári: Fehér – Kéri, Forgács, Grudics, Durgó, Kőrösi (Kulcsár), Kaczeus (Adorján), Kaszás (Gyergyák), Kanizsai (Hajdu), Kotnyek, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.
Gólszerzők: Horváth K., ill. Durgó, Kőrösi.
Jók: Czapári T., Kanizsai, Gyuricz D., ill. az egész csapat.
Kiállítva: Bedő (87., FC Napred).
Deák-Gizmó Murakeresztúr–Újudvar 7–0 (1–0)
Murakeresztúr. Jv.: Kovács Zs.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Plánder (Dezső), Németh D. (Mózes), Neuman (Mohácsi), Tislér (ifj. Mózes), Gyuranecz, Somogyi, Horváth Á., Hantos, Török. Edző: Visnovics László.
Újudvar: Kánnár – Török Á., Kisfürjesi (Kempf), Pintér (Horváth M.), Berke, Tóth V. (Kele), Török P. (Tóth Z.), Horváth Zs., Béres, Harangozó, Kovács M. (Ritecz). Edző: Török Zoltán.
Gólszerzők: Horváth Á. (2), Török (2), Gyuranecz (2), Hantos.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Belezna–Pogányszentpéter 12–0 (6–0)
Belezna. Jv.: Aczél L.
Belezna: Kollár – Sznopek, Kondricz (Jakab), Szalai, Boross, Varga D., Buda, Hammer, Huber, Ferencz, Czuppon. Edző: Varga Dávid.
Pogányszentpéter: Balázs (Kodela) – Köhler, Ferencz, Kiss M., Tombor, Mecséri, Didics A., Didics D., Didics G., Holló, Pintér.
Gólszerzők: Huber (3), Czuppon (3), Ferencz (3), Boross (2), Buda.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Sand–Galambok 3–0 (2–0)
Sand. Jv.: Lakics P.
Sand: Matyola – Tirászi, Pirbus (Kütsön), Süte, Molnár R., Friskó (Laczó), Pataki, Szakmeiszter Á., György (Bodó), Szakmeiszter J., Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.
Galambok: Kalányos – Csike (Csizmadia), Tinó (Horváth T.), Horváth L., Kuti R. Z. (Török), Apáti, Kuti R. T., Horváth I., Földesi, Domoszlai (Simon), Seres (Szabó L.). Edző: Apáti János.
Gólszerzők: Orbán, Pataki, Szakmeiszter Á.
Jók: Orbán, Süte, ill. Kalányos.
Vármegyei III. osztály: Sand–GalambokFotók: Szakony Attila
Keleti-csoport
Kemendollár–Karmacs 0–0
Kemendollár. Jv.: Szalai L.
Kemendollár: Kaszás – Pánczél, Gulyás (Németh K.), Pusztai, Kilinkó, Varga A., Illés, Büki B., Nemes (Nuver Cs.), Nuver K. (Büki T.), Büki P. Játékos-edző: Büki Tibor.
Karmacs: Máté – Soós, Brekócki (Gájer), Kalányos, Parrag (Tóth B.), Varga B., Mózer, Horváth L., Horváth Á., Kasper (Sabjanics), Bozsoki. Edző: Sabjanics Péter.
Jók: Kaszás (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Varga B., Mózer.
Sümegcsehi–Vindornyaszőlős 1–2 (0–2)
Sümegcsehi. Jv.: Töreky R.
Sümegcsehi: Kéri – Balogh Á., Simonyai, Reicz, Kizmus, Kulics, Sabjanics, Szárföldi, Simon Á. (Halász), Gál, Csike. Edző: Kovács Richárd.
Vindornyaszőlős: Garai – Baumann, Balogh B., Bogdán, Liegler (Tasi), Lampert (Hideg M.), Stanka, Nagy M., Bazsó, Vasvári, Varga L. (Varga D.). Edző: Balogh Csaba.
Gólszerzők: Reicz, ill. Balogh B., Lampert.
Jók: Balogh Á., ill. az egész csapat.
Zalaapáti II–Zalaszentlászló 3–1 (2–0)
Zalaapáti. Jv.: Kaj Barbara S.
Zalaapáti II: Stellwag Stefan – Oláh, Németh M., Lichtenberger, Bereczki (Kóródi), Lutor (Kletner), Rózsa, Gellén, Farsang, Farkas P. (Fridecz), Popper. Edző: Lichtenberger László.
Zalaszentlászló: Kiss K. – Cseh-Németh A. (Hosszú), Szenecsár, Varga R., Aczél, Bődör (Vajda T.), Cseh-Németh Á., Répási, Dóczi M., Vajda B. (Dóczi Zs.), Lettner. Edző: Vajda Tibor.
Gólszerzők: Lutor, Rózsa, Farkas P., ill. Répási.
Jók: az egész csapat, ill. Kiss K., Hosszú, Bődör.
Alibánfa–Pókaszepetk 2–1 (0–1)
Alibánfa. Jv.: Farsang B.
Alibánfa: Magasházi – Dormán (Tamás Kiss), Kiss B., Kovács G., Bacsó-Porkoláb, Németh B. (Molnár N.), Tóth P., Bogdán D., Horváth L., Séllei, Bogdán P. (Gaál). Edző: Bangó László.
Pókaszepetk: Rása – Németh K., Kosztyu, Belső M., Farkas Á., Farkas T., Gergály B., Gergály P., Németh D., Belső B., Huszár.
Gólszerzők: Bogdán P. (2), ill. Farkas Á.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Nemesapáti–Várvölgy 3–3 (0–2)
Nemesapáti. Jv.: Lancz Zs.
Nemesapáti: Horváth L. (Kovács Sz.) – Orbán, Soós, Csiszár (Orsós), Bogdán (Kovács M.), Németh B. (Németh P.), Rumi Ró., Lendvai, Rumi Ro., Tóth M. (Fehér), Török. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Várvölgy: Nagy A. – Székely (Lakatos), Pintér (Olasz), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel (Kóczé), Czimondor, dr. Róna, Koloszár (Hajdu-Nagy). Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Gólszerzők: Rumi Ró., Orbán, Rumi Ro., ill. Pintér (2), Cserép.
Jók: az egész csapat, ill. Pintér, Cserép, Czimondor, Fischer, dr. Róna.
A Zalavár–Pölöske mérkőzés elmaradt.