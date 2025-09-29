Hatodik meccsét is megnyerte az újonc Letenye, és öt pontra növelte előnyét a II. osztályban (galéria)

Miklósfa–Windoor-Páterdomb 1–2 (1–1)

Nagykanizsa. Jv.: Kondákor P.

Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Zsiga B., Mona (Orsós), Horváth Zs., Takács, Neubauer (Pókec), Tóth Zs., Zsiga K., Gombos. Edző: Bolla József.

Páterdomb: Kovács P. – Németh Ba., Tuboly, Gyenese R., Vincze, Kultsár, Csikós, Csiszár, Méhes, Németh Be., Gyenese T. (Szabó B.). Edző: Bencze Péter.

Küzdelmes mérkőzésen egy ajándék szabadrúgásgóllal a vendégcsapat elvitte a három pontot a nagyot küzdő hazai csapat ellen.

Gólszerzők: Takács, ill. Gyenese T., Szabó B.

Jók: Gombos (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.

Kiállítva: Takács (76., Miklósfa).

Keszthelyi Haladás–Kertigepvilag.hu Böde 0–0

Keszthely. Jv.: Földszin A.

Keszthely: Pintér – Pál (Városi), Király, Fábián (Pas), Bontó, Farkas Zs., Lázár, Lajtai Bu., Molnár Cs., Farkas K. (Császár), Marton. Edző: Lajtai Roland.

Böde: Timbókovics – Turi, Éder, Odonics (Baranyai), Flander, Pánczél, Sebők, Erdélyi, Kiss M., Babati, Csizmadia. Edző: Horváth András.

Küzdelmes, jó iramú, sportszerű mérkőzésen igazságos döntetlen.

Jók: Király, Marton, ill. Turi, Erdélyi, Éder.

Letenye–Alsópáhok-Zalaapáti 5–3 (4–2)

Letenye. Jv.: Táncos Sz.

Letenye: Soós – Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs. (Mezei), Móricz, Őri M., Karsai (Lepnyák Sz.), Bakonyi, Szilágyi (Horváth B.), Németh P. (Lepnyák B.). Edző: Takács Árpád.

Alsópáhok-Zalaapáti: Burka – Márton, Bertók, Darmai, Pesti, Fekete (Mikola), Hegedüs (Horváth D.), Karancz, Horváth Zs., Székács, Szokoli (Balaton). Edző: Kocsis Norbert.

Megérdemelt hazai győzelem a jó erőkből álló és jó futballt játszó vendégcsapat ellen.

Gólszerzők: Őri M. (3, egyet 11-esből), Horváth B., Fekete (öngól), ill. Székács, Darmai, Bertók.

Jók: Őri M. (a mezőny legjobbja), Bakonyi, Lepnyák Sz., Lepnyák B., ill. az egész csapat.

Cserszegtomaj–Zalaware-Botfa 2–3 (2–0)

Cserszegtomaj. Jv.: Varga P.

Cserszegtomaj: Csillag – Boros (Fekete), Tarnóczai, Lázár, Takács (Farkas B.), Kovács Ri., Szeles, Horváth B., Ötvös, Németh Sz., Kovács Ro. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Botfa: Halász – Németh Á. (Koczfán D.), Couves Ricky (Benke), Regel, Németh B. (Koczfán M.), Németh G., Ruzsics, Odonics, Sóska (Horváth G.), Szabó Z. (Kis), Mátyás. Edző: Nagy Péter.

Ellentétes félidőket követően a vendégek egy góllal jobbnak bizonyultak.

Gólszerzők: Kovács Ri., Ötvös, ill. Odonics (2), Németh G.

Jók: Lázár, Ötvös, ill. Odonics, Németh G., Benke, Ruzsics.