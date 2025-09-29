szeptember 29., hétfő

Vármegyei foci

1 órája

Hatodik meccsét is megnyerte az újonc Letenye, és öt pontra növelte előnyét a II. osztályban (galéria)

Címkék#megyei foci#foci#megye II

A hét végén a 6. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában. Az újonc Letenye tovább szárnyal, hatodik sikerét aratta, és továbbra is százszázalékos, az előnye immár öt pont, miután a Böde–Keszthely rangadó gól nélküli döntetlennel zárult. A Botfa idegenben gyűjtötte be a három pontot, miután szünet után kétgólos hátrányból fordított.

Zaol.hu
Hatodik meccsét is megnyerte az újonc Letenye, és öt pontra növelte előnyét a II. osztályban (galéria)

A zalaszentiváni Balogh Barnabás (kékben balra) rúgja el a labdát a Zalaszentmihály elleni mérkőzésen

Fotó: Pezzetta Umberto

Miklósfa–Windoor-Páterdomb 1–2 (1–1)
Nagykanizsa. Jv.: Kondákor P.
Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Zsiga B., Mona (Orsós), Horváth Zs., Takács, Neubauer (Pókec), Tóth Zs., Zsiga K., Gombos. Edző: Bolla József.
Páterdomb: Kovács P. – Németh Ba., Tuboly, Gyenese R., Vincze, Kultsár, Csikós, Csiszár, Méhes, Németh Be., Gyenese T. (Szabó B.). Edző: Bencze Péter.
Küzdelmes mérkőzésen egy ajándék szabadrúgásgóllal a vendégcsapat elvitte a három pontot a nagyot küzdő hazai csapat ellen.
Gólszerzők: Takács, ill. Gyenese T., Szabó B.
Jók: Gombos (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Takács (76., Miklósfa).

Keszthelyi Haladás–Kertigepvilag.hu Böde 0–0
Keszthely. Jv.: Földszin A.
Keszthely: Pintér – Pál (Városi), Király, Fábián (Pas), Bontó, Farkas Zs., Lázár, Lajtai Bu., Molnár Cs., Farkas K. (Császár), Marton. Edző: Lajtai Roland.
Böde: Timbókovics – Turi, Éder, Odonics (Baranyai), Flander, Pánczél, Sebők, Erdélyi, Kiss M., Babati, Csizmadia. Edző: Horváth András.
Küzdelmes, jó iramú, sportszerű mérkőzésen igazságos döntetlen.
Jók: Király, Marton, ill. Turi, Erdélyi, Éder.

Letenye–Alsópáhok-Zalaapáti 5–3 (4–2)
Letenye. Jv.: Táncos Sz.
Letenye: Soós – Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs. (Mezei), Móricz, Őri M., Karsai (Lepnyák Sz.), Bakonyi, Szilágyi (Horváth B.), Németh P. (Lepnyák B.). Edző: Takács Árpád.
Alsópáhok-Zalaapáti: Burka – Márton, Bertók, Darmai, Pesti, Fekete (Mikola), Hegedüs (Horváth D.), Karancz, Horváth Zs., Székács, Szokoli (Balaton). Edző: Kocsis Norbert.
Megérdemelt hazai győzelem a jó erőkből álló és jó futballt játszó vendégcsapat ellen.
Gólszerzők: Őri M. (3, egyet 11-esből), Horváth B., Fekete (öngól), ill. Székács, Darmai, Bertók.
Jók: Őri M. (a mezőny legjobbja), Bakonyi, Lepnyák Sz., Lepnyák B., ill. az egész csapat.

Cserszegtomaj–Zalaware-Botfa 2–3 (2–0)
Cserszegtomaj. Jv.: Varga P.
Cserszegtomaj: Csillag – Boros (Fekete), Tarnóczai, Lázár, Takács (Farkas B.), Kovács Ri., Szeles, Horváth B., Ötvös, Németh Sz., Kovács Ro. Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Botfa: Halász – Németh Á. (Koczfán D.), Couves Ricky (Benke), Regel, Németh B. (Koczfán M.), Németh G., Ruzsics, Odonics, Sóska (Horváth G.), Szabó Z. (Kis), Mátyás. Edző: Nagy Péter.
Ellentétes félidőket követően a vendégek egy góllal jobbnak bizonyultak.
Gólszerzők: Kovács Ri., Ötvös, ill. Odonics (2), Németh G.
Jók: Lázár, Ötvös, ill. Odonics, Németh G., Benke, Ruzsics.

Bocfölde–Óhíd 2–1 (1–1)
Bocfölde. Jv.: Horváth I.
Bocfölde: Gosztolai – Balázs (Gyuk), Vizsy (Kalamár), Szujker (Pethő), Illés K. (Illés G.), Csurgai D., Ruzsics (Bognár), Dormán, Sipos, Csurgai B., Mikó. Játékos-edző: Bognár Péter.
Óhíd: Nagy I. – Nagy A., Kiss G., Párizs, Sebestyén, Horváth B. (Palkovics), Hegedűs, Csik, Csizmazia, Miklósovics (Borbás), Horváth D. Edző: Kiss József.
Alacsony színvonalú mérkőzésen hazai győzelem.
Gólszerzők: Ruzsics, Vizsy, ill. Kiss G.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Nagykapornak–Technoroll Teskánd II 0–2 (0–2)
Nagykapornak. Jv.: Kondákor M.
Nagykapornak: Gulyás – Németh M. (Orbán), Hegyi, Vida, Gyenese, Hajdu, Németh P., Deák, Molnár M. (Szabó B.), Lakatos, Liska.
Teskánd II: Szemes – Horváth K., Gecseg (Kulcsár), Csillag, Aliouane, Horváth M. (Somogyi N.), Kovács M., Lepár (Egyed), Kiss D., Szabó B. (Holczmüller), Somogyi R. Játékos-edző: Gecseg Ádám.
A rutinosabb vendégcsapat kihasználta a hazai csapat hibáit, és ezzel elvitte a három pontot.
Gólszerzők: Kovács M., Csillag.
Jók: Németh P., Németh M., Vida, ill. Kulcsár.

Zalaszentmihály–Zalaszentiván 4–2 (3–1)
Zalaszentmihály. Jv.: Baranyai R.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Szentgyörgyvölgyi, Szabó B., Soós M. (Konrád), Kiss Sz., Varga P., Sebestyén B. (Biczó), Soós B., Soós G., Kovács K. (Horváth M.), Janda. Edző: Balog Zoltán.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi (Hári), Balogh B., Rinkó, Szopka, Réczeg, Pámel, Kiss B., Káli, Györgye (Richter), Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Kiss Sz., Soós M., Soós G., Szopka (öngól), ill. Németh A., Szentgyörgyvölgyi (öngól).
Jók: Soós M., Kiss Sz., ill. Pámel, Balogh B., Kiss B.

Vármegyei II. osztály: Zalaszentmihály–Zalaszentiván

Fotók: Pezzetta Umberto

 

