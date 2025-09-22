szeptember 22., hétfő

Móric névnap

21°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei II. osztály

3 órája

Négy meccsen is hat gól esett a második félidőben (galéria)

Címkék#megyei foci#foci#megye II

A hét végén újabb fordulóval folytatódott a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályának idei küzdelemsorozata. Négy mérkőzésen is hatszor találtak be a csapatok a hálóba a szünet után, de a többi találkozón sem maradtak gólok nélkül a nézők.

Zaol.hu
Négy meccsen is hat gól esett a második félidőben (galéria)

A páterdombi Méhes Martin Zsolt (fehérben) is betalált a Botfa elleni, 5–0-ra megnyert mérkőzésen

Fotó: Szekeres Péter

Zalaszentiván–Cserszegtomaj 5–3 (2–0)
Zalaszentiván. Jv.: Kondákor M.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Szopka (Forgács), Pámel, Kiss B., Káli (Hári), Sonkoly, Györgye, Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Cserszegtomaj: Mester (Boros) – Tarnóczai, Sándor, Kovács B. (Horváth B.), Lázár, Takács (Farkas B.), Kovács R., Szeles, Ács, Ötvös (Török), Németh Sz. Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Megérdemelten nyert a hazai csapat.
Gólszerzők: Németh A. (3), Koronczi, Györgye, ill. Kovács R. (2), Ötvös.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Ács (13., Cserszegtomaj).

Alsópáhok-Zalaapáti–Zalaszentmihály 3–1 (3–0)
Alsópáhok. Jv.: Lapath D.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola, Balaton (Tóth D.), Nagy M., Darmai, Pesti (Székács), Fekete, Horváth Zs., Tóth T. (Horváth D.), Szokoli (Horváth A.). Edző: Kocsis Norbert.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. (Kemecsei) – Szentgyörgyvölgyi, Soós M., Kiss Sz., Horváth N. (Szabó D.), Szabó M., Sebestyén B., Soós B. (Gaál), Soós G., Szabó B., Janda. Edző: Balog Zoltán.
A hazai csapat mélyen tudása alatti játékkal szerezte meg a három pontot.
Gólszerzők: Pesti (2), Darmai, ill. Szabó B.
Jók: Márton, Fekete, Pesti, ill. senki.

Óhíd–Keszthelyi Haladás 0–9 (0–3)
Óhíd. Jv.: Takács A.
Óhíd: Szabó Z. – Nagy A., Kiss G. (Csik), Palkovics, Major, Mándly (Borbás), Sebestyén, Hegedűs, Fekete, Horváth D., Nagy Is. (Miklósovics). Edző: Kiss József.
Keszthely: Pintér – Marton, Király, Bontó (Várhelyi), Fábián, Lázár, Lajtai (Balázs), Molnár Cs., Lakatos (Szilágyi), Farkas Zs., Pál (Baranyai). Edző: Lajtai Roland.
Megérdemelt vendéggyőzelem.
Gólszerzők: Lázár (2), Lajtai (2), Bontó (2), Molnár Cs., Fábián, Farkas Zs.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Miklósfa–Bocfölde 2–5 (0–1)
Nagykanizsa. Jv.: Földszin A.
Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Zsiga B., Halajkó, Takács (Bogdán), Zsiga K. (Pókec), Gombos, Horváth R., Déri, Fábián. Edző: Bolla József.
Bocfölde: Gosztolai – Balázs, Vizsy D., Szujker (Gyuk), Vizsy M., Csurgai D., Dormán, Sipos (Takács), Csurgai B., Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.
Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelem a 70 percig helyenként jól futballozó hazai csapat ellen.
Gólszerzők: Gombos, Déri, ill. Vizsy M. (2), Szujker (2), Vizsy D.
Jók: Szollár, Gombos, ill. Csurgai B., Szujker, Vizsy M.

Technoroll Teskánd II–Letenye 3–6 (1–2)
Teskánd. Jv.: Kondákor P.
Teskánd II: Szemes – Csillag, Szabó B., Kálmán (Orbán), Kovács M. (Hrotkó), Horváth M., Major (Egyed), Lepár, Kiss D., Gecseg, Holczmüller (Kulcsár). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Letenye: Soós (Sási) – Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs., Móricz, Őri M., Karsai (Horváth B.), Bakonyi (Erdei), Hácskó, Szilágyi (Mezei). Edző: Takács Árpád.
A hazai csapat fegyelmezett játékkal és egy nagy szabadrúgásgóllal a mérkőzés elején meglepte a jó erőkből álló vendégcsapatot. Az első félidő végéig két egyéni hibát kihasználva megfordította a Letenye az állást. A második játékrészben ott folytatta a vendégcsapat, ahol az első félidőben abbahagyta, két szép góllal tovább növelték az előnyüket. A teskándi alakulat az időközben emberhátrányba kerülő vendégeket továbbra sem tudta lassítani, így is csak az eredmény kozmetikázására maradt erejük. Összességében megérdemelt vendégsiker született.
Gólszerzők: Csillag, Gecseg (11-esből), Orbán, ill. Szilágyi, Karsai, Hácskó, Móricz, Horváth B., Őri M.
Jók: Horváth M., Gecseg, Szabó B., Kiss D, Major, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Hácskó (55., Letenye).

Kertigepvilag.hu Böde–Nagykapornak 5–1 (3–0)
Böde. Jv.: Baranyai R.
Böde: Timbókovics – Bodó, Turi, Odonics (Csizmadia), Horváth Sz., Flander, Sebők, Erdélyi (Pánczél), Illés, Kiss M., Babati. Edző: Horváth András.
Nagykapornak: Gulyás – Németh M., Hegyi, Vida, Gyenese, Zöldvári (Görcsi), Németh P., Deák, Molnár M., Lakatos, Liska.
Jól kezdte a hazai csapat a mérkőzést, sorra dolgozta ki a helyzeteket, amiket nem sikerült gólra váltani, majd a 30. percben megszerezték a vezetést, és megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.
Gólszerzők: Kiss M. (2), Flander, Odonics, Csizmadia, ill. Liska.
Jók: az egész csapat, ill. Németh P., Németh M.

Windoor-Páterdomb–Zalaware-Botfa 5–0 (2–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Táncos Sz.
Páterdomb: Szilasi – Németh Ba., Tuboly, Gyenese R., Vincze, Kultsár, Csikós, Major, Méhes, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
Botfa: Mátay (Halász) – Németh Á. (Benke), Couves Ricky, Németh B. (Kis), Sziráki, Németh G., Ruzsics, Odonics, Sóska, Szabó Z. (Mátyás), Kecskés. Edző: Nagy Péter.
A hazai csapat mindenfajta erőlködés nélkül otthon tartotta a három pontot.
Gólszerzők: Vincze (2), Méhes, Gyenese R., Sziráki (öngól).
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vármegyei II. osztály: Páterdomb–Botfa

Fotók: Szekeres Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu