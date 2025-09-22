Négy meccsen is hat gól esett a második félidőben (galéria)

Zalaszentiván–Cserszegtomaj 5–3 (2–0)

Zalaszentiván. Jv.: Kondákor M.

Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Szopka (Forgács), Pámel, Kiss B., Káli (Hári), Sonkoly, Györgye, Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.

Cserszegtomaj: Mester (Boros) – Tarnóczai, Sándor, Kovács B. (Horváth B.), Lázár, Takács (Farkas B.), Kovács R., Szeles, Ács, Ötvös (Török), Németh Sz. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Megérdemelten nyert a hazai csapat.

Gólszerzők: Németh A. (3), Koronczi, Györgye, ill. Kovács R. (2), Ötvös.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Kiállítva: Ács (13., Cserszegtomaj).

Alsópáhok-Zalaapáti–Zalaszentmihály 3–1 (3–0)

Alsópáhok. Jv.: Lapath D.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola, Balaton (Tóth D.), Nagy M., Darmai, Pesti (Székács), Fekete, Horváth Zs., Tóth T. (Horváth D.), Szokoli (Horváth A.). Edző: Kocsis Norbert.

Zalaszentmihály: Sebestyén L. (Kemecsei) – Szentgyörgyvölgyi, Soós M., Kiss Sz., Horváth N. (Szabó D.), Szabó M., Sebestyén B., Soós B. (Gaál), Soós G., Szabó B., Janda. Edző: Balog Zoltán.

A hazai csapat mélyen tudása alatti játékkal szerezte meg a három pontot.

Gólszerzők: Pesti (2), Darmai, ill. Szabó B.

Jók: Márton, Fekete, Pesti, ill. senki.

Óhíd–Keszthelyi Haladás 0–9 (0–3)

Óhíd. Jv.: Takács A.

Óhíd: Szabó Z. – Nagy A., Kiss G. (Csik), Palkovics, Major, Mándly (Borbás), Sebestyén, Hegedűs, Fekete, Horváth D., Nagy Is. (Miklósovics). Edző: Kiss József.

Keszthely: Pintér – Marton, Király, Bontó (Várhelyi), Fábián, Lázár, Lajtai (Balázs), Molnár Cs., Lakatos (Szilágyi), Farkas Zs., Pál (Baranyai). Edző: Lajtai Roland.

Megérdemelt vendéggyőzelem.

Gólszerzők: Lázár (2), Lajtai (2), Bontó (2), Molnár Cs., Fábián, Farkas Zs.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Miklósfa–Bocfölde 2–5 (0–1)

Nagykanizsa. Jv.: Földszin A.

Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Zsiga B., Halajkó, Takács (Bogdán), Zsiga K. (Pókec), Gombos, Horváth R., Déri, Fábián. Edző: Bolla József.

Bocfölde: Gosztolai – Balázs, Vizsy D., Szujker (Gyuk), Vizsy M., Csurgai D., Dormán, Sipos (Takács), Csurgai B., Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.

Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelem a 70 percig helyenként jól futballozó hazai csapat ellen.

Gólszerzők: Gombos, Déri, ill. Vizsy M. (2), Szujker (2), Vizsy D.

Jók: Szollár, Gombos, ill. Csurgai B., Szujker, Vizsy M.