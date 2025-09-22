3 órája
Négy meccsen is hat gól esett a második félidőben (galéria)
A hét végén újabb fordulóval folytatódott a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályának idei küzdelemsorozata. Négy mérkőzésen is hatszor találtak be a csapatok a hálóba a szünet után, de a többi találkozón sem maradtak gólok nélkül a nézők.
A páterdombi Méhes Martin Zsolt (fehérben) is betalált a Botfa elleni, 5–0-ra megnyert mérkőzésen
Fotó: Szekeres Péter
Zalaszentiván–Cserszegtomaj 5–3 (2–0)
Zalaszentiván. Jv.: Kondákor M.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Szopka (Forgács), Pámel, Kiss B., Káli (Hári), Sonkoly, Györgye, Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Cserszegtomaj: Mester (Boros) – Tarnóczai, Sándor, Kovács B. (Horváth B.), Lázár, Takács (Farkas B.), Kovács R., Szeles, Ács, Ötvös (Török), Németh Sz. Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Megérdemelten nyert a hazai csapat.
Gólszerzők: Németh A. (3), Koronczi, Györgye, ill. Kovács R. (2), Ötvös.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Ács (13., Cserszegtomaj).
Alsópáhok-Zalaapáti–Zalaszentmihály 3–1 (3–0)
Alsópáhok. Jv.: Lapath D.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola, Balaton (Tóth D.), Nagy M., Darmai, Pesti (Székács), Fekete, Horváth Zs., Tóth T. (Horváth D.), Szokoli (Horváth A.). Edző: Kocsis Norbert.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. (Kemecsei) – Szentgyörgyvölgyi, Soós M., Kiss Sz., Horváth N. (Szabó D.), Szabó M., Sebestyén B., Soós B. (Gaál), Soós G., Szabó B., Janda. Edző: Balog Zoltán.
A hazai csapat mélyen tudása alatti játékkal szerezte meg a három pontot.
Gólszerzők: Pesti (2), Darmai, ill. Szabó B.
Jók: Márton, Fekete, Pesti, ill. senki.
Óhíd–Keszthelyi Haladás 0–9 (0–3)
Óhíd. Jv.: Takács A.
Óhíd: Szabó Z. – Nagy A., Kiss G. (Csik), Palkovics, Major, Mándly (Borbás), Sebestyén, Hegedűs, Fekete, Horváth D., Nagy Is. (Miklósovics). Edző: Kiss József.
Keszthely: Pintér – Marton, Király, Bontó (Várhelyi), Fábián, Lázár, Lajtai (Balázs), Molnár Cs., Lakatos (Szilágyi), Farkas Zs., Pál (Baranyai). Edző: Lajtai Roland.
Megérdemelt vendéggyőzelem.
Gólszerzők: Lázár (2), Lajtai (2), Bontó (2), Molnár Cs., Fábián, Farkas Zs.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Miklósfa–Bocfölde 2–5 (0–1)
Nagykanizsa. Jv.: Földszin A.
Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Zsiga B., Halajkó, Takács (Bogdán), Zsiga K. (Pókec), Gombos, Horváth R., Déri, Fábián. Edző: Bolla József.
Bocfölde: Gosztolai – Balázs, Vizsy D., Szujker (Gyuk), Vizsy M., Csurgai D., Dormán, Sipos (Takács), Csurgai B., Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.
Küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelem a 70 percig helyenként jól futballozó hazai csapat ellen.
Gólszerzők: Gombos, Déri, ill. Vizsy M. (2), Szujker (2), Vizsy D.
Jók: Szollár, Gombos, ill. Csurgai B., Szujker, Vizsy M.
Technoroll Teskánd II–Letenye 3–6 (1–2)
Teskánd. Jv.: Kondákor P.
Teskánd II: Szemes – Csillag, Szabó B., Kálmán (Orbán), Kovács M. (Hrotkó), Horváth M., Major (Egyed), Lepár, Kiss D., Gecseg, Holczmüller (Kulcsár). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Letenye: Soós (Sási) – Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs., Móricz, Őri M., Karsai (Horváth B.), Bakonyi (Erdei), Hácskó, Szilágyi (Mezei). Edző: Takács Árpád.
A hazai csapat fegyelmezett játékkal és egy nagy szabadrúgásgóllal a mérkőzés elején meglepte a jó erőkből álló vendégcsapatot. Az első félidő végéig két egyéni hibát kihasználva megfordította a Letenye az állást. A második játékrészben ott folytatta a vendégcsapat, ahol az első félidőben abbahagyta, két szép góllal tovább növelték az előnyüket. A teskándi alakulat az időközben emberhátrányba kerülő vendégeket továbbra sem tudta lassítani, így is csak az eredmény kozmetikázására maradt erejük. Összességében megérdemelt vendégsiker született.
Gólszerzők: Csillag, Gecseg (11-esből), Orbán, ill. Szilágyi, Karsai, Hácskó, Móricz, Horváth B., Őri M.
Jók: Horváth M., Gecseg, Szabó B., Kiss D, Major, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Hácskó (55., Letenye).
Kertigepvilag.hu Böde–Nagykapornak 5–1 (3–0)
Böde. Jv.: Baranyai R.
Böde: Timbókovics – Bodó, Turi, Odonics (Csizmadia), Horváth Sz., Flander, Sebők, Erdélyi (Pánczél), Illés, Kiss M., Babati. Edző: Horváth András.
Nagykapornak: Gulyás – Németh M., Hegyi, Vida, Gyenese, Zöldvári (Görcsi), Németh P., Deák, Molnár M., Lakatos, Liska.
Jól kezdte a hazai csapat a mérkőzést, sorra dolgozta ki a helyzeteket, amiket nem sikerült gólra váltani, majd a 30. percben megszerezték a vezetést, és megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.
Gólszerzők: Kiss M. (2), Flander, Odonics, Csizmadia, ill. Liska.
Jók: az egész csapat, ill. Németh P., Németh M.
Windoor-Páterdomb–Zalaware-Botfa 5–0 (2–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Táncos Sz.
Páterdomb: Szilasi – Németh Ba., Tuboly, Gyenese R., Vincze, Kultsár, Csikós, Major, Méhes, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
Botfa: Mátay (Halász) – Németh Á. (Benke), Couves Ricky, Németh B. (Kis), Sziráki, Németh G., Ruzsics, Odonics, Sóska, Szabó Z. (Mátyás), Kecskés. Edző: Nagy Péter.
A hazai csapat mindenfajta erőlködés nélkül otthon tartotta a három pontot.
Gólszerzők: Vincze (2), Méhes, Gyenese R., Sziráki (öngól).
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Vármegyei II. osztály: Páterdomb–BotfaFotók: Szekeres Péter