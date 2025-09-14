43 perce
Kétgólos hátrányból egyenlített a Kiskanizsa, de végül nem tudott pontot szerezni
A hét végén a 4. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában. A játéknap öt hazai és három vendégsikert hozott. A Kiskanizsa kétgólos hátrányból egyenlített, de a 90. percben az Andráshida SC végül megszerezte a győzelmte.
A hévízi Mészáros Dávid (fehérben) tör kapura a Zalakomár ESE-Zalakaros elleni találkozón
Fotó: Pezzetta Umberto
Zalakomár ESE-Zalakaros–Hévíz 1–3 (1–2)
Zalakomár, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.
Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Sipőcz, Nagy G. (Horváth L.), Takács, Tóth A. (Vass), Szőke (Madarász Sz.), Horváth J. (Madarász Z.), Szabó Á., Mutter, Horváth T. (Tinó), Mészáros M. (Neubauer). Edző: Mutter Attila.
Hévíz: Szeglet – Filó, Tóth I., Czifra (Rózsás), Nagy R., Reinprecht, Kustán, Nagy D. (Beke), Mészáros D. (Sabján), Kiss K. (Mörk Mi.), Iberhart (Pál). Edző: Páli Norbert.
Jobban kezdték a mérkőzést a vendégek, a félidő elején Mészáros D. ugrott ki és lőtt a kapuba, majd a játékrész közepén Filó bújt ki a védők közül és csúsztatott a hálóba, 0–2. A félidő vége fele kezdtek el ébredni a hazaiak, aminek meg is lett az eredménye: Tóth A. lépett ki a vendégvédők között és kíméletlenül lőtt a hálóba, így 1–2-es állással vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben felpörgette a játékát a hazai csapat, több nagy helyzetet is kihasználatlanul hagytak. A hosszabbításban végül Pál használta ki a hazai kapus hibáját és állította be az 1–3-as végeredményt. Egy félidő előnyt adott a vendégeknek a Zalakomár, amit már nem sikerült ledolgozniuk, így a Hévíz gazdagodott három ponttal.
Gólszerzők: Tóth A., ill. Mészáros, Filó, Pál.
Jók: Madarász Sz., Mutter, Szabó Á., ill. az egész csapat.
Kiállítva: Iberhart (82., Hévíz).
Technoroll Teskánd–Csesztreg 4–2 (1–1)
Teskánd, 100 néző. Jv.: Baranyai R.
Teskánd: Szalay – Boronyák, Jándli, Fábián (Kovács M.), Ferenczy (Orbán), Horváth A., Kónya (Bakos), Major, Bedő, Csik (Propszt), Németh Dávid (Takács R.). Edző: Szente Gábor.
Csesztreg: Szmolicza – Póczak (Egyed), Kovács E. (Gerencsér), Péter, Németh G., Németh Dávid (Kocsis), Csiszár, Kiss B., Biharvári, Mentes, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.
Jól kezdte a hazai csapat a találkozót, a vezetést is megszerezték, de utána a Csesztreg átvette az irányítást, a második félidőben meg is fordította az eredményt. A Teskánd szinte már feladta a mérkőzést, de új erőre kapott a cserék miatt, és Kovács Mihály vezérletével sikerült megfordítani a találkozót, így megérdemelten tartották otthon a három pontot a hazaiak.
Gólszerzők: Kovács M. (2), Fábián, Boronyák, ill. Németh Dávid, Kiss B.
Jók: Jándli, Kovács M., Takács R., Bedő, ill. Németh Dávid, Kiss B.
ZNET-Telekom Becsehely–ZTE FC II 0–2 (0–1)
Becsehely, 250 néző. Jv.: Siket L.
Becsehely: Iványi – Berta (Födő), Májer (Horváth F.), Nemes (Molnár M.), Bölcz, Török, Bódi (Horváth M.), Szakony, Horváth G. (Salamon), Kovács Gy., Balassa. Játékos-edző: Kovács György.
ZTE FC II: Tóth I. – Vincze, Rózsa, Mendoza (Papp P.), Vert, Nagy Á., Blum (Belső), Szindekovics (Csonka), Wolf, Király, Oliveira Hugo. Edző: Gonzalo Escudero.
A meccs elejétől kezdve a hazai csapat átadta a területet a vendégeknek, akik nagy mezőnyfölényben játszottak, azonban nagy helyzetet nem tudtak kialakítani. A 18. percben egy egyéni akció után, szép találattal megszerezte a vezetést a vendég együttes. A második félidő hasonlóan alakult, de igazán nagy helyzetekig nem jutottak a csapatok. A hajrában a hazai együttes mindent egy lapra feltéve támadott, ezt kihasználva a vendégek egy kontratámadás után a 92. percben lezárták a mérkőzést.
Gólszerzők: Mendoza, Belső.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiskanizsai Sáskák–Tarr Andráshida SC 3–4 (1–3)
Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Tóth A.
Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Dobos (Bilák B.), Kotnyek, Pál (Rákhely), Dolmányos, Petánovics, Kiss J., Bilák P., Ötvös, Ágoston. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
Andráshida SC: Paksy – Bakos, Lukács, Ebedli (Fábián), Gájer, Pataky (Penczák), Kasza (Czene), Kiss D., Ferenczi, Földvári, Péter. Játékos-edző: László Dávid.
A mérkőzés elején a vendégek játszottak mezőnyfölényben, és a 15. percben egy tanítanivaló kontra után meg is szerezték a vezetést. A hazaiak a 30. percben kiegyenlítettek, de a gól utáni kiskanizsai rövidzárlatot kihasználták a andráshidaiak és kétszer is betaláltak, így kétgólos vendégelőnnyel mehettek pihenőre a csapatok. A második félidő első percében a hazaiak szépítettek, majd mezőnyfölényben játszottak, helyezetek alakítottak ki és a 84. percben sikerült is egyenlíteniük, de a vendégeknek erre is volt válasza és a 90. percben szerzett góllal elvitték a három pontot Kiskanizsáról.
Gólszerzők: Petánovics (2), Dobos, ill. Ferenczi (2), Ebedli, Gájer.
Jók: Dobos, Kotnyek, Petánovics, ill. Kiss D., Ferenczi, Gájer.
Zalaszentgrót–Swisspor Lenti TE 6–0 (3–0)
Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Varga P.
Zalaszentgrót: Osbáth (Farkas T.) – Jóna, Baráth, Doszpoth, Horváth S. (Kovács D.), Varga G. (Bocskor), Fülöp, Kovács L. (Kovács-Braun), Soós (Szántó), Papp L., Horváth D. (Pintér). Edző: Bencze Péter.
Lenti TE: Papp L. – Pál, Grózner, Kondákor, Gortka G., Horváth L., Völgyi (Iványi), Gortka D., Kiss K., Takács G., Balogh B. (Végi). Játékos-edző: Völgyi Márk.
A hazai csapat gyorsan, egy szöglet után vezetést szerzett, magához ragadta a kezdeményezést, és nagyon szép találatokat ért el. A meccs pikantériája, hogy a hazaiaknál bemutatkozott az ifi csapatból Bocskor Zsolt, aki góllal debütált. Összességében ilyen arányban is megérdemelten nyertek a szentgrótiak.
Gólszerzők: Soós (2), Kovács L., Papp L., Doszpoth, Bocskor.
Jók: Baráth, Soós, Papp, Doszpoth, Jóna, ill. senki.
Magnetic Andráshida TE–Szepetnek 2–1 (1–1)
Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Dominkó J.
Andráshida TE: Czirjék – Péhl, Baksa M. (Györe), Karvalics (Szabó B.), Baksa B. (Szemes), Cserép (Molnár Zs.), Cséber, Kaprinai, Anti (Igazi), Szabó M. (Mecséri), Benczik. Edző: Szabó II Zsolt.
Szepetnek: Bocskai – Schuller, Pápai, Millei (Koller), Szabó B., Csavari, Dömötör, Kobra (Nagy T.), Bános (Üst), Orsós (Kocsis), Kolman. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Erős iramban kezdődött a mérkőzés, melynek első húsz percét a Szepetnek uralta. Kidolgozott helyzete ugyan nem volt vendégcsapatnak, de pontrúgásaik állandó veszélyt jelentettek a hazai kapura. A 22. percben egy bal oldali támadás végén Kobra szerzett vezetést, 0–1. A gól után változott a játék képe, az ATE magához ragadta a kezdeményezést és helyzetei jelezték, hogy nincs lefutva a mérkőzés. A 39. percben Benczik ívelte a labdát a védővonal mögé, melyből Karvalics került szembe a kapussal és higgadtan a kapuba lőtt, 1–1. A félidő vége előtt Karvalics hozta helyzetbe Cserépet, aki azonban nem tudta kihasználni a ziccert, így a szünetre maradt az 1–1-es döntetlen. A második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt. A hazai csapat továbbra is fölényben játszott, ami hamarosan az eredményben is megmutatkozott. Az 55. percben Péhl Kristóf futott be egy hosszan előre vágott labdát a bal oldalon, majd élesen középre adott, ott egy kis kavarodást követően Karvalics lábára került a labda, aki laposan lőtte ki a hosszú sarkot, 2–1. A 63. percben emberhátrányba került a hazai csapat, Kaprinai megkapta második sárga lapját, így idő előtt kellett elhagynia a pályát. Ezután megváltozott a játék képe: az ATE stabil védekezésre rendezkedett be, a Szepetnek mezőnyfölénybe került és nagy erőket mozgósított az egyenlítésért. Vendég részről az oldalról belőtt labdák, valamint az átlövések jelentettek veszélyt, míg a hazaiaknak a kontrák maradtak esélyként a gólszerzésre, de egyik fél sem tudott az utolsó fél órában már a kapuba találni. A mérkőzés egészét tekintve a hazai csapat győzelmének értékét növeli, hogy egy jó erőkből álló, kulturáltan és végig masszívan játszó csapatot sikerült legyőznie.
Gólszerzők: Karvalics (2), ill. Kobra.
Jók: az egész csapat, ill. Schuller, Pápai.
Kiállítva: Kaprinai (63., Andráshida TE).
Semjénháza–Clean Medic Zalalövő 2–0 (1–0)
Semjénháza, 100 néző. Jv.: Kondákor M.
Semjénháza: Németh – Kretz, Hompó (Losonczy), Novák (Gelencsér), Szilárd, Pál (Matthew), Takács, Bagó Bá., Kapuvári, Bago Be, Ribarics. Edző: Markek István.
Zalalövő: Kovács – Gyenese, Őr, Agg (Csonka), Horváth D. (Németh), Bekes, Radics, Tóth, Berkovics, Horváth T. (Csáki), Mesics. Edző: Ostrom János.
Küzdelmes, férfias mérkőzés a hazai csapat megérdemelte a győzelmet.
Gólszerzők: Hompó, Novák.
Jók: Szilárd, Takács, Bagó Bá., Ribarics, ill. Gyenese, Őr, Berkovics.