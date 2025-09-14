Kétgólos hátrányból egyenlített a Kiskanizsa, de végül nem tudott pontot szerezni

Zalakomár ESE-Zalakaros–Hévíz 1–3 (1–2)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Sipőcz, Nagy G. (Horváth L.), Takács, Tóth A. (Vass), Szőke (Madarász Sz.), Horváth J. (Madarász Z.), Szabó Á., Mutter, Horváth T. (Tinó), Mészáros M. (Neubauer). Edző: Mutter Attila.

Hévíz: Szeglet – Filó, Tóth I., Czifra (Rózsás), Nagy R., Reinprecht, Kustán, Nagy D. (Beke), Mészáros D. (Sabján), Kiss K. (Mörk Mi.), Iberhart (Pál). Edző: Páli Norbert.

Jobban kezdték a mérkőzést a vendégek, a félidő elején Mészáros D. ugrott ki és lőtt a kapuba, majd a játékrész közepén Filó bújt ki a védők közül és csúsztatott a hálóba, 0–2. A félidő vége fele kezdtek el ébredni a hazaiak, aminek meg is lett az eredménye: Tóth A. lépett ki a vendégvédők között és kíméletlenül lőtt a hálóba, így 1–2-es állással vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben felpörgette a játékát a hazai csapat, több nagy helyzetet is kihasználatlanul hagytak. A hosszabbításban végül Pál használta ki a hazai kapus hibáját és állította be az 1–3-as végeredményt. Egy félidő előnyt adott a vendégeknek a Zalakomár, amit már nem sikerült ledolgozniuk, így a Hévíz gazdagodott három ponttal.

Gólszerzők: Tóth A., ill. Mészáros, Filó, Pál.

Jók: Madarász Sz., Mutter, Szabó Á., ill. az egész csapat.

Kiállítva: Iberhart (82., Hévíz).

Technoroll Teskánd–Csesztreg 4–2 (1–1)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Baranyai R.

Teskánd: Szalay – Boronyák, Jándli, Fábián (Kovács M.), Ferenczy (Orbán), Horváth A., Kónya (Bakos), Major, Bedő, Csik (Propszt), Németh Dávid (Takács R.). Edző: Szente Gábor.

Csesztreg: Szmolicza – Póczak (Egyed), Kovács E. (Gerencsér), Péter, Németh G., Németh Dávid (Kocsis), Csiszár, Kiss B., Biharvári, Mentes, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.

Jól kezdte a hazai csapat a találkozót, a vezetést is megszerezték, de utána a Csesztreg átvette az irányítást, a második félidőben meg is fordította az eredményt. A Teskánd szinte már feladta a mérkőzést, de új erőre kapott a cserék miatt, és Kovács Mihály vezérletével sikerült megfordítani a találkozót, így megérdemelten tartották otthon a három pontot a hazaiak.

Gólszerzők: Kovács M. (2), Fábián, Boronyák, ill. Németh Dávid, Kiss B.

Jók: Jándli, Kovács M., Takács R., Bedő, ill. Németh Dávid, Kiss B.