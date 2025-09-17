Potyogtak a gólok délen, összesen 47 találat esett (galéria)

Déli-csoport

Molnári–Hahót 1–5 (0–2)

Molnári. Jv.: Tóth T.

Molnári: Fehér – Bernáth, Kéri (Hajdu), Forgács, Grudics, Durgó, Kőrösi, Kósa (Kaszás), Kaczeus, Gyergyák (Radmanics), Kotnyek. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.

Hahót: Horváth Gy. (Doszpoth) – Völgyi, Fagyal (Horváth A.), Zsohár, Déri, Godina, Soós, Kolperger M., Csizmadia (Zsoldos), Kolperger Sz., Horváth Sz. Edző: Kiss Ferenc.

Gólszerzők: Kőrösi, ill. Horváth Sz. (3), Godina, Csizmadia.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Szerdahely FC–Deák-Gizmó Murakeresztúr 2–5 (1–1)

Tótszentmárton. Jv.: Aczél L.

Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M. (Serban Vladut), Kanizsai G. (Lervencz), Manole, Kanizsai R. (Juranics), Horváth J., Zapateiro, Varga I. (Tersztenyák), Huller, Kanizsai M., Mihovics. Játékos-edző: Horváth József.

Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Németh D., Tislér (Polgár), Vincze (Mózes M.), Gyuranecz, Orbán, Somogyi (Szabó M.), Horváth Á. (Mohácsi), Hantos, Neuman (Mózes Zs.). Edző: Visnovics László.

Gólszerzők: Kanizsai R. (2), ill. Orbán (3), Gyuranecz (2).

Jók: Kanizsai R., Kanizsai M., Huller, ill. Orbán, Gyuranecz, Hantos.

Alu-Csat Bagola–Műszerautomatika FC Napred 7–0 (6–0)

Nagykanizsa. Jv.: Bácskai B.

Bagola: Kránicz – Magyar D., Pete, Fándli, Kisharmadás, Rácz (Pelesz), Csizmadia, Magyar R. (Nyakas), Papp D., Timár, Gergelics. Edző: Kisharmadás Gábor.

FC Napred: Gyuricz M. (Vukics) – Horváth B., Horváth K. (Somogyi), Tulezi, Czapári B., Király (Dékány), Molnár G., Mihovics, Kanizsai, Gyuricz D. (Kiskovács), Czapári T. Edző: Mihovics József.

Gólszerzők: Pete (3), Magyar R., Magyar D., Fándli, Csizmadia.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Belezna–Sand 4–0 (0–0)

Belezna. Jv.: Kovács P.

Belezna: Kollár – Szalai (Jakab), Kondricz, Kozma, Boross, Varga D., Buda, Hammer, Jónás, Molnár K. (Huber), Ferencz. Edző: Varga Dávid.

Sand: Matyola – Tirászi (Laczó), Süte (Csetei), Molnár R., Németh V., Friskó (Pirbus), Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J., Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.

Gólszerzők: Varga D. (2), Molnár K., Hammer.

Jók: az egész csapat, ill. senki.