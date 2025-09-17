szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+18
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei III. osztály

1 órája

Potyogtak a gólok délen, összesen 47 találat esett (galéria)

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén a 4. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Déli- és Keleti-csoportjában. Délen gólgazdag játéknapon vannak túl a csapatok, a 7 mérkőzésen összesen 47 találat született, a "leggólszegényebb" mérkőzés 4–0-val zárult.

Zaol.hu
Potyogtak a gólok délen, összesen 47 találat esett (galéria)

A Vindornyaszőlős (sárgában) 2–1-re győzte le a Gyenesdiást a Keleti-csoportban

Fotó: Pezzetta Umberto

Déli-csoport

Molnári–Hahót 1–5 (0–2)
Molnári. Jv.: Tóth T.
Molnári: Fehér – Bernáth, Kéri (Hajdu), Forgács, Grudics, Durgó, Kőrösi, Kósa (Kaszás), Kaczeus, Gyergyák (Radmanics), Kotnyek. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.
Hahót: Horváth Gy. (Doszpoth) – Völgyi, Fagyal (Horváth A.), Zsohár, Déri, Godina, Soós, Kolperger M., Csizmadia (Zsoldos), Kolperger Sz., Horváth Sz. Edző: Kiss Ferenc.
Gólszerzők: Kőrösi, ill. Horváth Sz. (3), Godina, Csizmadia.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Szerdahely FC–Deák-Gizmó Murakeresztúr 2–5 (1–1)
Tótszentmárton. Jv.: Aczél L.
Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M. (Serban Vladut), Kanizsai G. (Lervencz), Manole, Kanizsai R. (Juranics), Horváth J., Zapateiro, Varga I. (Tersztenyák), Huller, Kanizsai M., Mihovics. Játékos-edző: Horváth József.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Németh D., Tislér (Polgár), Vincze (Mózes M.), Gyuranecz, Orbán, Somogyi (Szabó M.), Horváth Á. (Mohácsi), Hantos, Neuman (Mózes Zs.). Edző: Visnovics László.
Gólszerzők: Kanizsai R. (2), ill. Orbán (3), Gyuranecz (2).
Jók: Kanizsai R., Kanizsai M., Huller, ill. Orbán, Gyuranecz, Hantos.

Alu-Csat Bagola–Műszerautomatika FC Napred 7–0 (6–0)
Nagykanizsa. Jv.: Bácskai B.
Bagola: Kránicz – Magyar D., Pete, Fándli, Kisharmadás, Rácz (Pelesz), Csizmadia, Magyar R. (Nyakas), Papp D., Timár, Gergelics. Edző: Kisharmadás Gábor.
FC Napred: Gyuricz M. (Vukics) – Horváth B., Horváth K. (Somogyi), Tulezi, Czapári B., Király (Dékány), Molnár G., Mihovics, Kanizsai, Gyuricz D. (Kiskovács), Czapári T. Edző: Mihovics József.
Gólszerzők: Pete (3), Magyar R., Magyar D., Fándli, Csizmadia.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Belezna–Sand 4–0 (0–0)
Belezna. Jv.: Kovács P.
Belezna: Kollár – Szalai (Jakab), Kondricz, Kozma, Boross, Varga D., Buda, Hammer, Jónás, Molnár K. (Huber), Ferencz. Edző: Varga Dávid.
Sand: Matyola – Tirászi (Laczó), Süte (Csetei), Molnár R., Németh V., Friskó (Pirbus), Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J., Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.
Gólszerzők: Varga D. (2), Molnár K., Hammer.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Pogányszentpéter–Sava-Borsfa-Borsfa 1–6 (1–4)
Pogányszentpéter. Jv.: Kovács Zs.
Pogányszentpéter: Balázs – Horváth D., Ferencz, Köhler, Mecséri, Didics A., Didics G., Holló J., Holló D., Pintér, Horváth Z.
Borsfa: Horváth B. (Sánta) – Bocskor (Németh G.), Szakony G. (Czeichner), Czigány (Varga Zs.), Szakony Ma., Szakony Má., Szakony Mi., Kovács B., Miovecz (Illés), Tamás, Nagy-Erdei (Farkas M.). Edző: Gérnyi István.
Gólszerzők: Holló D., ill. Miovecz, Szakony Má., Szakony Mi., Nagy-Erdei, Didics G. (öngól), Pintér (öngól).
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Felsőrajk–Gelse 1–8 (0–3)
Felsőrajk. Jv.: Kiss N.
Felsőrajk: Rosta (Lődri B.) – Varga A., Megyesi M. (Tömpe), Fazekas R., Fazekas P., Mátyás J., Lődri Á. (Nagy I.), Horváth L. (Megyesi B.), Tollár (Mátyás K.), Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Gelse: Fritz – Horváth M., Dömötör J. (Kovács D.), Zsohár (Baján), Tóth Á., Mutter (Magyar), Bakonyi, Dömötör B. (Csizmadia), Baj (Horváth T.), Benkő, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Gólszerzők: Tömpe, ill. Zsohár (4), Daróczi (2), Tóth Á., Benkő.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Újudvar–Galambok 3–4 (2–2)
Újudvar. Jv.: Vass Zs.
Újudvar: Kánnár – Török, Kisfürjesi, Berke, Tóth R., Tóth V., Tóth Z., Horváth Zs., Béres, Budai, Kempf P. Edző: Török Zoltán.
Galambok: Török – Kuti Róbert Zoltán, Horváth L., Domoszlai, Apáti, Kuti Róbert Tibor, Varga K., Földesi, Szabó L., Németh B., Seres. Edző: Apáti János.
Gólszerzők: Tóth Z. (3), ill. Földesi (3), Németh B.
Jók: Tóth V., ill. Földesi (a mezőny legjobbja), Horváth L.

Keleti-csoport

Alibánfa–Nemesapáti 3–4 (2–1)
Alibánfa. Jv.: Dominkó J.
Alibánfa: Magasházi – Kiss B., Kovács G., Bacsó-Porkoláb, Németh B., Bogdán Gy., Tóth P., Bogdán D., Horváth L., Séllei, Bogdán P. (Tamás Kiss). Edző: Bangó László.
Nemesapáti: Kovács Sz. – Tóth M., Csiszár, Bogdán, Németh B., Rumi Ró., Orsós, Lendvai (Kovács M.), Soós, Török, Rumi Ro. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Gólszerzők: Bogdán Gy., Bogdán P., Kovács G., ill. Rumi Ró. (2), Németh B., Tóth M.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Tóth P. (84., Alibánfa).

Pókaszepetk–Zalaapáti II 1–4 (0–3)
Pókaszepetk. Jv.: Kovács V.
Pókaszepetk: Rása – Kosztyu, Belső M. (Németh D.), Farkas Á. (Dén), Gergály B., Gergály P., Szabó R. (Farkas T.), Németh K. (Huszár), Pers (Csécs Z.), Izsó (Császár), Csécs K.
Zalaapáti II: Tóth R. – Németh M., Farkas P. (Tóth K.), Lichtenberger, Ress, Lutor (Fridecz), Rózsa (Kletner), Gellén (Bognár), Farsang (Kóródi), Oláh, Popper. Edző: Lichtenberger László.
Gólszerzők: Gergály B., ill. Lutor (2), Rózsa (2).
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Németh M. (73., Zalaapáti II).

Pölöske–Sümegcsehi 2–1 (2–1)
Pölöske. Jv.: Sándor Sz.
Pölöske: Tunkel – Katona, Szárnyasi, Németh M. (Hári), Gaál, Vida, Tricsli, Hengerics (Léránt), Soós (Srancz), Szabó F. (Toth), Horváth D.
Sümegcsehi: Kéri – Balogh Á., Simonyai, Reicz, Gál, Kulics, Sabjanics (Cserép), Szárföldi, Simon (Tekler), Csike (Kulcsár), Halász. Edző: Kovács Richárd.
Gólszerzők: Horváth D., Németh M., ill. Csike.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Vindornyaszőlős–Gyenesdiás 2–1 (1–0)
Vindornyaszőlős. Jv.: Szollár M.
Vindornyaszőlős: Garai – Baumann (Tasi), Balogh B., Bogdán, Liegler, Lampert (Kolompár), Stanka, Nagy M., Bazsó (Tálos), Vasvári, Varga L. Edző: Balogh Csaba.
Gyenesdiás: Vajda – Hegyi, Czafit, Borsos, Farkas V., Kisfalusi, Hársfalvi, Hegedűs (Kiglics), Németh L., Lengl, Zanati (Beleznai). Edző: Lázár Szilveszter.
Gólszerzők: Bogdán, Balogh B., ill. Czafit.
Jók: az egész csapat, ill. Czafit, Farkas, Németh, Vajda.

Vármegyei III. osztály: Vindornyaszőlős–Gyenesdiás

Fotók: Pezzetta Umberto

Várvölgy–Karmacs 3–2 (2–2)
Várvölgy. Jv.: Töreky R.
Várvölgy: Nagy A. – Székely (Szijártó), Pintér (Czinege), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel, Czimondor, Róna, Koloszár (Lakatos). Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Karmacs: Máté – Soós, Brekócki (Tóth B.), Kalányos (Hegedűs), Varga B., Mózer (Nagy S.), Horváth B. (Parrag), Horváth L., Horváth Á., Kasper, Bozsoki (Gájer). Edző: Sabjanics Péter.
Gólszerzők: Pintér (2), Székely, ill. Mózer, Soós.
Jók: az egész csapat, ill. Mózer, Soós, Brekócki, Varga B.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu