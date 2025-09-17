1 órája
Potyogtak a gólok délen, összesen 47 találat esett (galéria)
A hét végén a 4. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Déli- és Keleti-csoportjában. Délen gólgazdag játéknapon vannak túl a csapatok, a 7 mérkőzésen összesen 47 találat született, a "leggólszegényebb" mérkőzés 4–0-val zárult.
A Vindornyaszőlős (sárgában) 2–1-re győzte le a Gyenesdiást a Keleti-csoportban
Fotó: Pezzetta Umberto
Déli-csoport
Molnári–Hahót 1–5 (0–2)
Molnári. Jv.: Tóth T.
Molnári: Fehér – Bernáth, Kéri (Hajdu), Forgács, Grudics, Durgó, Kőrösi, Kósa (Kaszás), Kaczeus, Gyergyák (Radmanics), Kotnyek. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.
Hahót: Horváth Gy. (Doszpoth) – Völgyi, Fagyal (Horváth A.), Zsohár, Déri, Godina, Soós, Kolperger M., Csizmadia (Zsoldos), Kolperger Sz., Horváth Sz. Edző: Kiss Ferenc.
Gólszerzők: Kőrösi, ill. Horváth Sz. (3), Godina, Csizmadia.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Szerdahely FC–Deák-Gizmó Murakeresztúr 2–5 (1–1)
Tótszentmárton. Jv.: Aczél L.
Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M. (Serban Vladut), Kanizsai G. (Lervencz), Manole, Kanizsai R. (Juranics), Horváth J., Zapateiro, Varga I. (Tersztenyák), Huller, Kanizsai M., Mihovics. Játékos-edző: Horváth József.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Németh D., Tislér (Polgár), Vincze (Mózes M.), Gyuranecz, Orbán, Somogyi (Szabó M.), Horváth Á. (Mohácsi), Hantos, Neuman (Mózes Zs.). Edző: Visnovics László.
Gólszerzők: Kanizsai R. (2), ill. Orbán (3), Gyuranecz (2).
Jók: Kanizsai R., Kanizsai M., Huller, ill. Orbán, Gyuranecz, Hantos.
Alu-Csat Bagola–Műszerautomatika FC Napred 7–0 (6–0)
Nagykanizsa. Jv.: Bácskai B.
Bagola: Kránicz – Magyar D., Pete, Fándli, Kisharmadás, Rácz (Pelesz), Csizmadia, Magyar R. (Nyakas), Papp D., Timár, Gergelics. Edző: Kisharmadás Gábor.
FC Napred: Gyuricz M. (Vukics) – Horváth B., Horváth K. (Somogyi), Tulezi, Czapári B., Király (Dékány), Molnár G., Mihovics, Kanizsai, Gyuricz D. (Kiskovács), Czapári T. Edző: Mihovics József.
Gólszerzők: Pete (3), Magyar R., Magyar D., Fándli, Csizmadia.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Belezna–Sand 4–0 (0–0)
Belezna. Jv.: Kovács P.
Belezna: Kollár – Szalai (Jakab), Kondricz, Kozma, Boross, Varga D., Buda, Hammer, Jónás, Molnár K. (Huber), Ferencz. Edző: Varga Dávid.
Sand: Matyola – Tirászi (Laczó), Süte (Csetei), Molnár R., Németh V., Friskó (Pirbus), Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J., Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.
Gólszerzők: Varga D. (2), Molnár K., Hammer.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Pogányszentpéter–Sava-Borsfa-Borsfa 1–6 (1–4)
Pogányszentpéter. Jv.: Kovács Zs.
Pogányszentpéter: Balázs – Horváth D., Ferencz, Köhler, Mecséri, Didics A., Didics G., Holló J., Holló D., Pintér, Horváth Z.
Borsfa: Horváth B. (Sánta) – Bocskor (Németh G.), Szakony G. (Czeichner), Czigány (Varga Zs.), Szakony Ma., Szakony Má., Szakony Mi., Kovács B., Miovecz (Illés), Tamás, Nagy-Erdei (Farkas M.). Edző: Gérnyi István.
Gólszerzők: Holló D., ill. Miovecz, Szakony Má., Szakony Mi., Nagy-Erdei, Didics G. (öngól), Pintér (öngól).
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Felsőrajk–Gelse 1–8 (0–3)
Felsőrajk. Jv.: Kiss N.
Felsőrajk: Rosta (Lődri B.) – Varga A., Megyesi M. (Tömpe), Fazekas R., Fazekas P., Mátyás J., Lődri Á. (Nagy I.), Horváth L. (Megyesi B.), Tollár (Mátyás K.), Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Gelse: Fritz – Horváth M., Dömötör J. (Kovács D.), Zsohár (Baján), Tóth Á., Mutter (Magyar), Bakonyi, Dömötör B. (Csizmadia), Baj (Horváth T.), Benkő, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Gólszerzők: Tömpe, ill. Zsohár (4), Daróczi (2), Tóth Á., Benkő.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Újudvar–Galambok 3–4 (2–2)
Újudvar. Jv.: Vass Zs.
Újudvar: Kánnár – Török, Kisfürjesi, Berke, Tóth R., Tóth V., Tóth Z., Horváth Zs., Béres, Budai, Kempf P. Edző: Török Zoltán.
Galambok: Török – Kuti Róbert Zoltán, Horváth L., Domoszlai, Apáti, Kuti Róbert Tibor, Varga K., Földesi, Szabó L., Németh B., Seres. Edző: Apáti János.
Gólszerzők: Tóth Z. (3), ill. Földesi (3), Németh B.
Jók: Tóth V., ill. Földesi (a mezőny legjobbja), Horváth L.
Keleti-csoport
Alibánfa–Nemesapáti 3–4 (2–1)
Alibánfa. Jv.: Dominkó J.
Alibánfa: Magasházi – Kiss B., Kovács G., Bacsó-Porkoláb, Németh B., Bogdán Gy., Tóth P., Bogdán D., Horváth L., Séllei, Bogdán P. (Tamás Kiss). Edző: Bangó László.
Nemesapáti: Kovács Sz. – Tóth M., Csiszár, Bogdán, Németh B., Rumi Ró., Orsós, Lendvai (Kovács M.), Soós, Török, Rumi Ro. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Gólszerzők: Bogdán Gy., Bogdán P., Kovács G., ill. Rumi Ró. (2), Németh B., Tóth M.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Tóth P. (84., Alibánfa).
Pókaszepetk–Zalaapáti II 1–4 (0–3)
Pókaszepetk. Jv.: Kovács V.
Pókaszepetk: Rása – Kosztyu, Belső M. (Németh D.), Farkas Á. (Dén), Gergály B., Gergály P., Szabó R. (Farkas T.), Németh K. (Huszár), Pers (Csécs Z.), Izsó (Császár), Csécs K.
Zalaapáti II: Tóth R. – Németh M., Farkas P. (Tóth K.), Lichtenberger, Ress, Lutor (Fridecz), Rózsa (Kletner), Gellén (Bognár), Farsang (Kóródi), Oláh, Popper. Edző: Lichtenberger László.
Gólszerzők: Gergály B., ill. Lutor (2), Rózsa (2).
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Németh M. (73., Zalaapáti II).
Pölöske–Sümegcsehi 2–1 (2–1)
Pölöske. Jv.: Sándor Sz.
Pölöske: Tunkel – Katona, Szárnyasi, Németh M. (Hári), Gaál, Vida, Tricsli, Hengerics (Léránt), Soós (Srancz), Szabó F. (Toth), Horváth D.
Sümegcsehi: Kéri – Balogh Á., Simonyai, Reicz, Gál, Kulics, Sabjanics (Cserép), Szárföldi, Simon (Tekler), Csike (Kulcsár), Halász. Edző: Kovács Richárd.
Gólszerzők: Horváth D., Németh M., ill. Csike.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Vindornyaszőlős–Gyenesdiás 2–1 (1–0)
Vindornyaszőlős. Jv.: Szollár M.
Vindornyaszőlős: Garai – Baumann (Tasi), Balogh B., Bogdán, Liegler, Lampert (Kolompár), Stanka, Nagy M., Bazsó (Tálos), Vasvári, Varga L. Edző: Balogh Csaba.
Gyenesdiás: Vajda – Hegyi, Czafit, Borsos, Farkas V., Kisfalusi, Hársfalvi, Hegedűs (Kiglics), Németh L., Lengl, Zanati (Beleznai). Edző: Lázár Szilveszter.
Gólszerzők: Bogdán, Balogh B., ill. Czafit.
Jók: az egész csapat, ill. Czafit, Farkas, Németh, Vajda.
Várvölgy–Karmacs 3–2 (2–2)
Várvölgy. Jv.: Töreky R.
Várvölgy: Nagy A. – Székely (Szijártó), Pintér (Czinege), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel, Czimondor, Róna, Koloszár (Lakatos). Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Karmacs: Máté – Soós, Brekócki (Tóth B.), Kalányos (Hegedűs), Varga B., Mózer (Nagy S.), Horváth B. (Parrag), Horváth L., Horváth Á., Kasper, Bozsoki (Gájer). Edző: Sabjanics Péter.
Gólszerzők: Pintér (2), Székely, ill. Mózer, Soós.
Jók: az egész csapat, ill. Mózer, Soós, Brekócki, Varga B.