Továbbra is hibátlan északon az Egervár-Vasboldogasszony, nyugaton pedig a Páka

Nagylengyel–Seldon Hungary Salomvár 4–0 (4–0)

Nagylengyel. Jv.: Szalai L.

Nagylengyel: Pék – Mentes, Vinkó, Déri, Szalai, Halász, Kocsis, Toplak, Dézsi, Csöndes, Király. Edző: Németh László.

Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár, Németh D., Molnár T., Fülöp, Borsos, Radics, Kulcsár, Kulda, Németh M. Edző: Szujker Attila.

Gólszerzők: Király (2), Szalai, Déri.

Jók: az egész csapat, ill. Molnár T., Tuboly, Bogár.

Göcsej Németfalu–Sárhida 2–0 (1–0)

Németfalu. Jv.: Szalai L.

Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Zsédely, Domján (Bertók D.), Ragán (Pilise), Ábrahám, Kovács M., Solymosi, Vass (Csóbor), Bertók J. (Kovács D.), Pataki (Papp R.). Edző: Péteri Gáspár.

Sárhida: Nagy D. – Horváth K., Tóth T., Bakos, Tóth B., Balogh M., Palkovics, Kása, Hácskó, Karakai, Pencsov. Edző: Hajdu László.

Gólszerzők: Ábrahám, Ragán.

Jók: Ragán (a mezőny legjobbja), Solymosi, Kovács M., Vass, ill. mindenki.

Babosdöbréte–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–6 (1–4)

Babosdöbréte. Jv.: Tóth J.

Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Horváth B.), Vass, Nagy J. (Szalai), Ugranyecz, Krápicz (Goldfinger), Fábián (Bíró), Tóthi, Ánik (Gyöngyössy), Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Kondor, László (Balogh D.), Hangácsi, Gángó (Tóth M.), Kovács D., Főző, Blaskovics (Morth), Ódor, Balogh A. (Varga A.), Horváth M. Edző: Pecsics Tibor.

Gólszerzők: Lakatos, ill. Kovács D. (2), Varga A., Tóth M., Blaskovics, Gángó.

Jók: Ugranyecz, Vass, Lakatos, ill. az egész csapat.

Bak–Tarr Andráshida SC II 5–1 (3–0)

Bak. Jv.: Dömötör P.

Bak: Timbókovics – Szabó D., Szakmeiszter (Edve), Deák (Bakos Gy.), Szabó S., Sebestyén (Bakos D.), Antal (Kaposvári), Bohár (Horváth S.), Pálfi, Mészáros, Millei. Edző: Eszter Róbert.

Andráshida SC II: Molnár M. – Némethy (Cserkuti), Komáromy Z. (Németh M.), Komáromy Zs., Csiszár (Molnár K.), Szacskó, Kustán, Pálinkás, Sipos, Újj (Ocskó), Zsiborás. Edző: Tóth László.

Gólszerzők: Millei (3), Szabó D., Szabó S., ill. Kustán.

Jók: Millei (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.