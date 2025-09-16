24 perce
Továbbra is hibátlan északon az Egervár-Vasboldogasszony, nyugaton pedig a Páka
A hét végén folytatódtak a küzdelmek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi- és Nyugati-csoportjában.
A Zalaszentgyörgy idegenben tudta legyőzni a Zalaháshágy II–Zalalövő (fehérben) együttesét az Északi-csoportban
Fotó: Pezzetta Umberto
Északi-csoport
Zalalövő II-Zalaháshágy–Zalaszentgyörgy 0–2 (0–0)
Zalaháshágy. Jv.: Tóth Gy.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Laposa (Laskai), Sárosi (Tóth K.), Vaspöri, Kovács Sz., Szőke, Kalamár, Gál, Ivanik, Völgyi. Edző: Kalamár Krisztián.
Zalaszentgyörgy: Patona – Bödör, Péter, Végh, Czömpöl, Sári, Fekete, Némethy, Laczkó (Pataki), Sütheő, Miszori (Kovács B.). Játékos-edző: Kovács Balázs.
Gólszerzők: Bödör, Sári.
Jók: az egész csapat, ill. Czömpöl, Sári.
Kiállítva: Szőke (36., Zalalövő II-Zalaháshágy).
Vármegyei III. osztály: Zalaháshágy II-Zalalövő–ZalaszentgyörgyFotók: Pezzetta Umberto
Nagylengyel–Seldon Hungary Salomvár 4–0 (4–0)
Nagylengyel. Jv.: Szalai L.
Nagylengyel: Pék – Mentes, Vinkó, Déri, Szalai, Halász, Kocsis, Toplak, Dézsi, Csöndes, Király. Edző: Németh László.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár, Németh D., Molnár T., Fülöp, Borsos, Radics, Kulcsár, Kulda, Németh M. Edző: Szujker Attila.
Gólszerzők: Király (2), Szalai, Déri.
Jók: az egész csapat, ill. Molnár T., Tuboly, Bogár.
Göcsej Németfalu–Sárhida 2–0 (1–0)
Németfalu. Jv.: Szalai L.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Zsédely, Domján (Bertók D.), Ragán (Pilise), Ábrahám, Kovács M., Solymosi, Vass (Csóbor), Bertók J. (Kovács D.), Pataki (Papp R.). Edző: Péteri Gáspár.
Sárhida: Nagy D. – Horváth K., Tóth T., Bakos, Tóth B., Balogh M., Palkovics, Kása, Hácskó, Karakai, Pencsov. Edző: Hajdu László.
Gólszerzők: Ábrahám, Ragán.
Jók: Ragán (a mezőny legjobbja), Solymosi, Kovács M., Vass, ill. mindenki.
Babosdöbréte–Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony 1–6 (1–4)
Babosdöbréte. Jv.: Tóth J.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Horváth B.), Vass, Nagy J. (Szalai), Ugranyecz, Krápicz (Goldfinger), Fábián (Bíró), Tóthi, Ánik (Gyöngyössy), Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Kondor, László (Balogh D.), Hangácsi, Gángó (Tóth M.), Kovács D., Főző, Blaskovics (Morth), Ódor, Balogh A. (Varga A.), Horváth M. Edző: Pecsics Tibor.
Gólszerzők: Lakatos, ill. Kovács D. (2), Varga A., Tóth M., Blaskovics, Gángó.
Jók: Ugranyecz, Vass, Lakatos, ill. az egész csapat.
Bak–Tarr Andráshida SC II 5–1 (3–0)
Bak. Jv.: Dömötör P.
Bak: Timbókovics – Szabó D., Szakmeiszter (Edve), Deák (Bakos Gy.), Szabó S., Sebestyén (Bakos D.), Antal (Kaposvári), Bohár (Horváth S.), Pálfi, Mészáros, Millei. Edző: Eszter Róbert.
Andráshida SC II: Molnár M. – Némethy (Cserkuti), Komáromy Z. (Németh M.), Komáromy Zs., Csiszár (Molnár K.), Szacskó, Kustán, Pálinkás, Sipos, Újj (Ocskó), Zsiborás. Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Millei (3), Szabó D., Szabó S., ill. Kustán.
Jók: Millei (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.
A Police-Ola–Bagod-Boldogfa mérkőzés elmaradt.
Nyugati-csoport
Tófej Kerámia–Gutorfölde 2–1 (0–0)
Tófej. Jv.: Vörös L.
Tófej: Gombos – Fatér (Kiss Zs.), Paucsa, Nagy Z., Koroknyai (Kovács I.), Bátorfi (Kámán), Gál, Belső, Józsa (Németh T.), Révész, Soós. Edző: Kovács Zoltán.
Gutorfölde: Sebők – Kovács P. (Hári), Józsa, Liszi Pa., Liszi Pé. (Kaszás), Mikó (Horváth E.), Kása, Jandó, Domján, Szujker (Fischer), Kocsis.
Gólszerzők: Soós, Bátorfi, ill. Szujker.
Jók: Gombos (a mezőny legjobbja), ill. Domján, Kocsis, Józsa.
Zalabaksa–Zalatárnok 2–2 (0–1)
Zalabaksa. Jv.: Siket L.
Zalabaksa: Kámán L. – Horváth Á., Zabó, Horváth J., Császár, Pongrácz, Bazsika, Horváth G., Kulcsár, Kámán P., Farkas M. Edző: Bazsika Ferenc.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann, Sipos, Toplak, Jakab, Rituper J., Rituper P., Koltai (Balog), Lóránt, Kocsis B. (Baki). Edző: Somogyi Zsolt.
Gólszerzők: Horváth J., Farkas M., ill. Sipos, Kocsis B.
Jók: Kámán P., Farkas M, Horváth J., ill. senki.
Szilvágy–Szécsisziget 2–3 (1–1)
Szilvágy. Jv.: Szente R.
Szilvágy: Dóra G. – Köbli, Éder, Kocsis, Dóra D. (Németh Á.), Simon (Andrics), Pálfi, Foki, Kovács B. (Horváth Z.), Zsiga, Balogh A. (Czigány). Edző: Dóra Attila.
Szécsisziget: Tóth Cs. – Orsós A., Kovács A., Radmanics, Holl, Orsós T., Pető (Farsang), Pöszér (Porédos), Kulcsár E., Bogdán, Balogh N. Edző: Gazdag Tamás.
Gólszerzők: Foki, Zsiga, ill. Orsós A. (2), Radmanics.
Jók: ill. az egész csapat.
Kiállítva: Andrics (94., Szilvágy).
Pórszombat–Bárszentmihályfa 0–2 (0–1)
Pórszombat. Jv.: Vörös L.
Pórszombat: Borsos – Szabó N., Kiss M., Kőrösi, Csóbor, Boros (Bécs), Kovács G., Kovács A. (Lapat R.), Szabó M. (Kovács P.), Bertalan (Lapat B.), Horváth N. (Csordás). Edző: Nagy Zoltán.
Bárszentmihályfa: Pethő – Kocza (Fekete), Orsós (Ábrahám), Antal, Sebestyén, Németh I., Kovács L., Németh K. (Bakos), Lukács, Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Gólszerzők: Sebestyén, Cseke Lengyel.
Jók: Bertalan, Kiss M., ill. az egész csapat.
Becsvölgye–ADA Nova 4–0 (2–0)
Becsvölgye. Jv.: Baranyai R.
Becsvölgye: Németh P. – Héder (Paál), Domján, Kiss P., Gerencsér (Horváth Á.), Salamon, Németh Márk (Németh G.), Tóth P. (Tóth B.), Karakai (Németh Máté), Bécs (Doszpot), Kerkai. Edző: Geráth Dániel.
Nova: Lendvai – Nunkovics, Varga D., Horváth D., Fehér, Mihályka, Máté, Köröcz, Horváth T., Balogh Á. (Simon), Mayer. Edző: Farkas István.
Gólszerzők: Domján, Kiss P., Gerencsér, Karakai.
Jók: az egész csapat, ill. Máté.
Kiállítva: Lendvai (86., Nova), Mihályka (80., Nova).
Páka–Tormafölde 3–2 (2–2)
Páka. Jv.: Szente D.
Páka: Balogh B. – Molnár M. (Hencz), Lukács, Szabó D. (Szever), Varga II B., Szarka (Kerese Z.), Varga Zs., Harsányi (Kerese D.), Bakon, Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai (Balogh J.), Pilhoffer, Dunai, Kondákor, Eger, Pozsgai, Süle Ba., Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gólszerzők: Lovrencsics, Lukács, Wünsch, ill. Vitéz, Eger.
Jók: az egész csapat, ill. Vitéz, Eger, Podszkos.